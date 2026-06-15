కుక్కలు అర్ధరాత్రి పూట మొరిగితే దాని అర్థం ఏమిటి? ఇలా శునకాన్ని చూస్తే శుభం!
కుక్కల అరుపులు, వాటి ప్రవర్తన కేవలం సహజమైన జంతు ప్రవృత్తులు కావచ్చు. కానీ మతపరమైన, సాంప్రదాయ దృక్కోణం నుండి చూస్తే వాటికి స్వంత వేర్వేరు అర్థాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూడండి.
ఇప్పటికీ ఊర్లలో చాలా విషయాలు నమ్ముతుంటారు. అర్ధరాత్రి కుక్క మెురగడం, లేదా నేలను పదే తవ్వడంలాంటి విషయాలను చూసినప్పుడు పెద్దలు ఏదో ఒక విషయం చెబుతుంటారు. సంప్రదాయాలు, నమ్మకాలలో జంతువులకు, పక్షులకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా అర్ధరాత్రి వేళల్లో కుక్కలు గుంపుగా చేరి వింతగా మొరగడం గమనించి ఉండవచ్చు. ఇది కేవలం యాదృచ్ఛికమేనా లేక దీని వెనుక ఏదైనా రహస్యం ఉందా అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతుంటారు. మన పెద్దల ప్రకారం.. రాత్రిపూట కుక్కలు మెురగడం అశుభం, అది ప్రతికూల శక్తులకు సంకేతం అంటారు. దెయ్యాలు, భూతాల వంటి కనిపించని శక్తులను కుక్కలు చూడగలవా అనే విషయంలో చాలా మంది గందరగోళానికి గురవుతారు. దీని గురించి చూద్దాం..
మనుషుల కంటే కుక్కలకు వాసన పసిగట్టే, గ్రహించే శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రజలు ఈ శాస్త్రీయ వాస్తవాన్ని తమ నమ్మకాలతో ముడిపెట్టుకుంటారు. కుక్కలు తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రతికూల శక్తులను త్వరగా గుర్తిస్తాయని అంటారు. రాత్రిపూట కుక్కలు వింతగా మొరిగితే అవి ఆత్మలను, భూతాలను లేదా యమదూతలను చూస్తున్నాయని ఇప్పటికీ బలంగా నమ్ముతారు. మన పెద్దలు కూడా అదే చెబుతారు. మానవ కంటికి కనిపించని అనేక సూక్ష్మమైన విషయాలను కుక్కలు సులభంగా చూడగలవు.
గరుడ పురాణంతో సహా అనేక మత గ్రంథాలలో కుక్కల ప్రస్తావన ఉంది. పౌరాణిక కథల ప్రకారం, 'శ్యామ', 'శబల' అనే రెండు కుక్కలు యమలోక ప్రవేశద్వారం వద్ద కాపలా కాస్తాయి. అందువల్ల కుక్కలకు అదృశ్య శక్తులతో సంబంధం ఉందని నమ్ముతారు. ఏదైనా ఇంటి ముందు లేదా సమీపంలో ఒక కుక్క నిరంతరం మొరిగితే, అది సమీపంలో ఎవరైనా మరణించబోతున్నారనడానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. అర్ధరాత్రి కుక్కలు మెురిగితే.. ఆత్మలు తిరుగుతున్నాయని, యమదూతలు వచ్చారని పెద్దలు చెబుతుంటారు. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారం లేనప్పటికీ ఇది ప్రజల మనస్సులలో గాఢంగా పాతుకుపోయిన నమ్మకం.
మీరు ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిని లేదా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించబోతున్నప్పుడు, ఒక కుక్క ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉండటం చూస్తే.. అది ఒక మంచి శకునం. దీనివల్ల మీరు చేపట్టిన పని విజయవంతమవుతుంది. ప్రయాణంలో కుక్కలు పోట్లాడుకోవడం లేదా కలహించుకోవడం చూస్తే, మీరు చేపట్టిన పని అసంపూర్తిగా మిగిలిపోతుందని నమ్ముతారు.
కుక్కలు ఒకదానితో ఒకటి ఆడుకుంటుంటే.. అది రాబోయే శ్రేయస్సు, సంతోషానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. ఒక కుక్క మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ పాదాలను నాకడం ప్రారంభిస్తే, మీకు త్వరలో సుదీర్ఘ ప్రయాణం రాబోతోందని అర్థం. ఒక కుక్క పదేపదే ఒకే చోట తవ్వితే, ఆ ప్రదేశంలో నిధి దాచిపెట్టి ఉండవచ్చని నమ్ముతారు.
కుక్కల అరుపులు, వాటి ప్రవర్తన కేవలం సహజమైన జంతు లక్షణాలు కావచ్చు. అయితే మతపరమైన, సాంప్రదాయ దృక్కోణం నుండి చూస్తే.. వాటికి వాటి స్వంత అశుభ, శుభ చిహ్నాలు ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More