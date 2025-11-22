Edit Profile
    Subrahmanya Sashti 2025: సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నవంబర్ 25న, 26న? తేదీతో పాటు సంతాన భాగ్యం కలగాలంటే ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకోండి

    ప్రతి ఏటా మార్గశిర మాసం శుక్ల పక్ష షష్టి నాడు సుబ్రహ్మణ్య షష్టిని జరుపుకుంటాము. ముఖ్యంగా పిల్లలు కలగాలని అనుకునేవారు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధిస్తారు. సుబ్రహ్మణ్య షష్టిని స్కంద షష్టి అని కూడా అంటారు. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి జన్మించిన సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర షష్టిని మనం జరుపుకుంటాము.

    Published on: Nov 22, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతి ఏటా మార్గశిర మాసం శుక్ల పక్ష షష్టి నాడు సుబ్రహ్మణ్య షష్టిని జరుపుకుంటాము. సుబ్రహ్మణ్య షష్టిని స్కంద షష్టి అని కూడా అంటారు. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి జన్మించిన సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర షష్టిని మనం జరుపుకుంటాము.

    ఆ రోజు భక్తి శ్రద్ధలతో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధిస్తే మన కోరికలన్నీ తీరుతాయని, సంతోషంగా ఉండవచ్చని నమ్ముతారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు కలగాలని అనుకునేవారు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధిస్తారు.అయితే, ఈ సంవత్సరం సుబ్రహ్మణ్య షష్టి ఎప్పుడు వచ్చింది? తేదీ, సమయంతో పాటు మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం.

    సుబ్రహ్మణ్య షష్టి ఎప్పుడు వచ్చింది?

    షష్టి తిధి నవంబర్ 25 రాత్రి 7:12కి ప్రారంభమవుతుంది. నవంబర్ 26 రాత్రి 7:43కి ముగుస్తుంది. సూర్యోదయానికి ఉన్న తిథి ప్రకారం చూసుకోవాలి కాబట్టి నవంబర్ 26న సుబ్రహ్మణ్య షష్టిని జరుపుకోవాలి. పంచమి నాడు ఉపవాసం ఉండి షష్టి నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధిస్తే నాగదోషాలు తొలగిపోతాయి. అలాగే జ్ఞానం, బుద్ధి వృద్ధి కూడా పొందవచ్చు. కుజ దోషాలు ఉన్న వారు కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని షష్టి నాడు ఆరాధిస్తే మంచిది.

    సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నాడు ఏం చెయ్యాలి?

    • సంతానం కలగాలంటే సుబ్రహ్మణ్య షష్టి నాడు ఈ విధంగా ఆచరించడం వలన ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. సకల శుభాలు లభిస్తాయి. సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని ఈ షష్టి రోజు పూజించడం వలన కోరిన కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి.
    • పూజ చేసిన తర్వాత పంచామృతం, పాయసం వంటి పాలతో చేసిన ప్రసాదాలను, వడపప్పు, చలిమిడిని స్వామివారికి నైవేద్యంగా పెట్టాలి.
    • అలాగే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయానికి వెళ్లి పూలు, పడగలను సమర్పిస్తే కూడా మంచి జరుగుతుంది. శక్తి, ధైర్యం పెరుగుతాయి.
    • సర్పదోషం ఉన్నవారు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ప్రత్యేకించి ఆరాధించాలి.
    • పాలాభిషేకం చేసి అష్టనాగ పూజ చేస్తే రాహువు, కేతువు దోషాల నుంచి బయటపడవచ్చు.
    • వివాహంలో జాప్యం జరుగుతున్నట్లయితే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని తులసి దళాలతో పూజించాలి.
    • సంతానం కలగాలని కోరుకునే వారు ఈ రోజు స్వామివారికి పాలు, తేనె, పంచామృతం, గంగాజలంతో అభిషేకం చేయాలి. అలాగే స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేయాలి. కొందరు నాగుల చీర కూడా కడతారు.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

