ఇంట్లో వెండి వస్తువులను ఎక్కడ ఉంచాలి? ఏవి ఏ ప్రయోజనాలు తీసుకువస్తాయి?
ఇంట్లో వెండి వస్తువులను ఉంచుకోవడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అయితే ఏ వెండి వస్తువులు ఏ ప్రయోజనాలు తీసుకువస్తాయో చూడండి.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం వెండికి చంద్రుడు, గురు గ్రహాలతో సంబంధం ఉంది. వెండి ఆభరణాలు ధరించడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వాస్తు సంబంధిత వివిధ దోషాలను సరిదిద్దడానికి వెండి వస్తువులను ఉపయోగించాలని వాస్తు నిపుణులు తరచుగా సిఫార్సు చేస్తారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మీ ఇంటికి ఏ వెండి వస్తువులు అనువైనవో తెలుసుకోండి.
వెండి ఆభరణాలు అదృష్టాన్ని, శాంతిని, సామరస్యాన్ని ఆకర్షించి, ఇంట్లో సానుకూలతను పెంపొందిస్తాయి. అవి కుటుంబ సభ్యుల ఆదాయాన్ని పెంచడంలో, సంపదను కూడబెట్టడంలో సహాయపడతాయి. మీరు మీ ఇంట్లో వెండి తాబేళ్ల నుండి వెండి చేపల వరకు వివిధ రకాల వెండి వస్తువులను ఉంచుకోవచ్చు; అటువంటి వస్తువులను ఉంచుకోవడం ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును తెస్తుంది.ేే
విలువైన వెండి వస్తువులను ఇంటి ఉత్తర మూలలో ఉన్న లాకర్లో పడమర లేదా దక్షిణ దిశలో ఉంచాలి. వాస్తు దోషాలను తొలగించడానికి ప్రధాన ద్వారం వద్ద వెండి తీగను వేలాడదీయవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా ఇలాంటి ప్రయోజనాలను పొందడానికి మీరు గోడలపై వెండి మేకుల లాంటివి అమర్చవచ్చు.
వెండి ఆభరణాలు ధరించడం లేదా ఇంట్లో వెండి పాత్రలు ఉంచుకోవడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. పవిత్రమైన కర్మకాండల సమయంలో ఉపయోగించడం కోసం వెండి పాత్రలను ప్రత్యేకంగా కొనుగోలు చేయాలని అంటారు. మీ హ్యాండ్బ్యాగ్ లేదా పర్సులో వెండి నాణేలను ఉంచుకోవడం శ్రేయస్సును, ఆర్థిక లాభాలను అందిస్తుంది. మీరు ఎంత ప్రయత్నించినా ఆర్థిక సమస్యలు కొనసాగితే.. ఇంటి ఉత్తర దిశలో ఒక పెద్ద గాజు పాత్రను ఉంచి, అందులో ఒక వెండి నాణెం వేయండి. ఉత్తర దిశలో వెండి తాబేలును ఉంచడం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది.
వెండితో చేసిన గణేశ, లక్ష్మీదేవి విగ్రహాలను ఈశాన్య మూలలో ఉంచి పూజించాలి. వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించాలనుకునే వారు ఇంట్లో వెండి ఏనుగును ఉంచుకోవాలి. వివాహంలో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులు వెండి గొలుసు లేదా ఉంగరాన్ని ధరించాలి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తి తన పనిలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే.. తన జేబులో ఒక వెండి ముక్కను ఉంచుకోవడం ప్రయోజనకరమని చెబుతారు.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో ఆర్థిక కొరతలను అధిగమించడానికి వెండి నెమలి సహాయపడుతుంది. ఇంట్లో వెండి నెమలిని ఉంచడం సానుకూల శక్తిని పెంపొందిస్తుంది. క్రమంగా వివిధ అడ్డంకులను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More