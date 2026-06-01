ఏ రంగు కారు మీకు లక్కు పట్టుకొస్తుంది? మీ రాశిచక్రం ఆధారంగా ఏ కలర్ మీకు బెస్ట్!
జ్యోతిష్యంలో రంగులకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. మనం ఉపయోగించే వాహనాల రంగులు మన అదృష్టాన్ని మారుస్తాయని చెబుతారు. మీ రాశి ప్రకారం ఏ రంగు కారు మీకు లక్కు తీసుకువస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రంగులకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఒక వ్యక్తి తన రాశిచక్రం ప్రకారం రంగును ఎంచుకోవడం వల్ల సానుకూల శక్తి, అదృష్టం పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. మీ రాశి ప్రకారం మీరు ఏ రంగు కారు వాడితే మంచిది?
మేషరాశి
ఈ రాశికి అధిపతి కుజ గ్రహం. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఎరుపు, మెరూన్, నారింజ రంగు వాహనాలు శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఇవి వారికి అదృష్టాన్ని తెస్తాయి.
వృషభ రాశి
ఈ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు తెలుపు, సిల్వర్ లేదా క్రీమ్ రంగు కారును కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ రంగులు వారికి శుభప్రదమైనవిగా చెబుతారు.
మిథునం
ఈ రాశికి అధిపతి బుధ గ్రహం. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు వాహనం కొనుగోలు చేస్తే ఆకుపచ్చ, లేత బూడిద రంగులు వారికి అదృష్టాన్ని తెస్తాయి. ఈ రంగులు వారి జీవితంలో ఆనందాన్ని తీసుకురాగలవు.
కర్కాటక
ఈ రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు తెలుపు, వెండి లేదా ఆకాశ నీలం రంగు వాహనాన్ని కొనుగోలు చేస్తే వారికి మంచి అదృష్టం కలగవచ్చు.
సింహ
ఈ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు బంగారం, పసుపు లేదా రాగి రంగులలో వాహనాలను కొనుగోలు చేయగలరు. ఇది వారికి శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది.
కన్యారాశి
ఈ రాశికి అధిపతి బుధుడు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆకుపచ్చ, ముదురు ఆకుపచ్చ, వెండి రంగులు శుభప్రదమైనవి. వారు ఈ రంగుల వాహనాలను కొనుగోలు చేయాలి.
తులారాశి
ఈ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ వ్యక్తులు తెలుపు, గులాబీ లేదా లేత నీలం రంగు వాహనాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాగలదు.
వృశ్చికం
ఈ రాశికి అధిపతి కుజ గ్రహం. ఈ రాశి వారు ఎరుపు, మెరూన్ లేదా నలుపు రంగులలో వాహనాలను కొనుగోలు చేయగలరు. ఇది వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాగలదు.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రాశికి అధిపతి గురు గ్రహం. ఈ వ్యక్తులు పసుపు, బంగారం లేదా ఊదా రంగు వాహనాన్ని కొనుగోలు చేస్తే ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి
ఈ రాశికి అధిపతి శని దేవుడు. వీరు నలుపు, నీలం లేదా బూడిద రంగు వాహనాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎందుకంటే వారిపై శని దేవుని ఆశీస్సులు ఉంటాయి.
కుంభరాశి
ఈ రాశికి అధిపతి శని. నీలం, ప్రకాశవంతమైన నీలం, వెండి రంగులు వీరికి శుభప్రదమైనవిగా పరిగణిస్తారు. వీరు ఈ రంగులలో వాహనాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మీన రాశి
ఈ రాశికి అధిపతి గురు గ్రహం. వీరు సముద్రపు ఆకుపచ్చ, తెలుపు లేదా లేత పసుపు రంగు వాహనాన్ని కొనుగోలు చేస్తే మంచి అదృష్టం కలగవచ్చు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More