పూజకు పనికిరాని పుష్పాలేవి, రోలుపై దీపం ఎందుకు పెట్టకూడదు, బొట్టుని ఏ వేలుతో పెట్టుకోవాలి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసా?
ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందంగా ఉండాలని రోజూ పూజగదిలో దీపారాధన చేసి, ఆ తర్వాత వారికి నచ్చిన పూలతో అలంకరణ చేసి పూజ చేస్తారు. అయితే పూజకు కొన్ని పూలు పనికిరావు. ఈ పూలను పెట్టినట్లయితే ఆ పూజకు విలువ ఉండదు. అయితే మరి ఏ పూలు పూజకు పనికిరావు? పూజకు పనికిరాని పుష్పాల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పూజకు పనికిరాని పుష్పాలేవి?
పూజ చేసేటప్పుడు ఈ నియమాలను కచ్చితంగా పాటించండి. పూజ చేసేటప్పుడు నేలపై పడినవి, కడగనివి, వాసన చూసిన పూలు పనికిరావు. ఈ పూలతో పూజ చేయడం వలన ఆ పూజకు విలువ ఉండదు. అలాగే ఎడమ చేతితో కోసిన పువ్వులను కూడా దేవుడికి పెట్టకూడదు. బహిష్టులైన స్త్రీలు, పురిటి మహిళలు తాకిన పూలను దేవుడికి పెట్టకూడదు. ఆ పూలతో పూజ చేయడం అస్సలు మంచిది కాదు. అలాగే వాడిపోయిన పువ్వులు, రేకులు ఊడిపోయిన పువ్వులను కూడా దేవుడికి సమర్పించకూడదు.
ఒంటిమీద ధరించి ఉన్న వస్త్రంలో కోసి వేసుకున్న పూలను కూడా దేవుడికి సమర్పించకూడదు. పరిశుభ్రంగా లేని పూలను కూడా దేవుడికి పెట్టకూడదు. పరిశుభ్రంగా లేని చోట పెరిగిన మొక్కల తాలూకా పూలను కోసి దేవుడికి సమర్పించడం మంచిది కాదు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే భగవంతుడికి పువ్వులను సమర్పించేటప్పుడు ఆ పూలు శుభ్రంగా, వాడిపోకుండా, కడిగినవై ఉండాలి. పైన చెప్పిన తప్పులు మాత్రం పొరపాటున కూడా చేయొద్దు.
రోలుపై దీపాన్ని ఎందుకు పెట్టకూడదు?
రోలుపై దీపాన్ని ఎందుకు పెట్టకూడదనే దాని వెనుక కూడా చాలా పెద్ద కారణం ఉంది. హిందూ ఆచార సంప్రదాయాల ప్రకారం చూసినట్లయితే, నిత్య కృత్యాలలో ఎక్కువగా వాడే వస్తువులను దైవరూపంగా భావిస్తాము. అందులో రోలు, తిరగలి, బావి, కుంపటి మొదలైనవి ఉంటాయి. అయితే ఇలాంటి వస్తువులకు కూడా రోజు మనం పూజలు చేస్తూ ఉంటాము. దైవస్వరూపంగా భావించే రోలుపై దీపాన్ని పెట్టడం పూర్వకాలంలో తప్పుగా భావించేవారు.
పైగా విద్యుత్తు లేని ఆ రోజుల్లో ఇంట్లో దీపాలను కిరోసిన్తో వెలిగించేవారు. అయితే కిరోసిన్ దీపాలను అన్ని పనులకు ఎక్కువగా వాడేవారు. అలాంటప్పుడు రోలుపై పెట్టినట్లయితే ఆ రోలుకు కిరోసిన్ వాసన వస్తుంది. ఆ వాసన త్వరగా పోదు. పైగా రోలును ఆహార పదార్థాలను రుబ్బుకోవడానికి వాడుతూ ఉంటాము. కాబట్టి దీపాన్ని రోలుపై పెట్టకూడదు అని ప్రాచీనులు ఈ నియమాన్ని పెట్టారు.
బొట్టును ఏ వేలితో పెట్టుకోవాలి?
చాలా మంది పూర్వికులు చెప్పిన వాటిని కొట్టి పారేస్తూ ఉంటారు, కానీ వాటి వెనుక ఎంతో అర్ధం దాగి ఉంటుంది. ఇక బొట్టును ఏ వేలితో పెట్టుకోవాలి అనేది చూస్తే.. బ్రహ్మాండ పురాణం ప్రకారం బొట్టును పెట్టుకునేటప్పుడు, బొటన వేలుతో పెట్టుకుంటే పుష్టి కలుగుతుంది. అదే మధ్య వేలుతో పెట్టుకుంటే ఆయుష్షు పెరుగుతుంది. ఉంగర వేలుతో బొట్టు పెట్టుకుంటే అన్నానికి లోటు ఉండదు. చూపుడు వేలుతో బొట్టు పెట్టుకుంటే ముక్తి కలుగుతుంది. చిటికెన వేలుతో మాత్రం బొట్టు పెట్టుకోకూడదు. బొట్టు పెట్టుకునేటప్పుడు ముఖానికి గోరు తగలడం మంచిది కాదు.