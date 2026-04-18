Jyeshtha Adhika Masam 2026 : ఈ ఏడాదిలో 12 కాదు 13 నెలలు... పురుషోత్తమ మాసం విశిష్టత ఏంటి..? పూర్తి వివరాలు
Jyeshtha Adhik Maas 2026 : ఈసారి జ్యేష్ఠ మాసంలో అధికమాసం రానుంది. మే 17 నుంచి జూన్ 15, 2026 వరకు జరిగే ఈ ప్రత్యేక మాసాన్ని విష్ణువు మాసంగా పరిగణిస్తారు, దీనినే పురుషోత్తమ మాసం అని కూడా అంటారు.
Jyeshtha Adhik Maas 2026 : సాధారణంగా ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్లో ఏడాదికి 12 నెలలు ఉన్నట్లే…. హిందూ పంచాంగంలో కూడా 12 నెలలు ఉంటాయి. కానీ, 2026వ సంవత్సరంలో మాత్రం ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ ఏడాది మనకు 12 నెలలకు బదులుగా 13 నెలలు వస్తున్నాయి. దీనినే మనం 'అధిక మాసం' అంటారు.
ఈసారి జ్యేష్ఠ మాసంలో ఈ అధిక మాసం రావడం వల్ల జ్యేష్ఠం రెండు నెలల పాటు ఉంటుంది. అసలు ఈ అదనపు నెల ఎందుకు వస్తుంది…? దీనిని పురుషోత్తమ మాసం అని ఎందుకు పిలుస్తారో పురాణ గాథల ఆధారంగా ఇక్కడ ఉన్న వివరాలను తెలుసుకోండి….
హిందూ ధర్మంలో ప్రతి నెలకు ఒక అధిదేవత ఉంటారు. అయితే పూర్వం పంచాంగంలో అదనంగా వచ్చి చేరిన ఈ మాసానికి ఏ దేవుడూ అధిపతిగా ఉండటానికి అంగీకరించలేదట. దాంతో దీనిని అందరూ 'మల్ మాసం' (మురికి లేదా అపవిత్రమైన నెల) అని పిలవడం ప్రారంభించారు. ఈ అవమానంతో దుఃఖించిన ఆ మాసం శ్రీమహావిష్ణువు వద్దకు వెళ్లి తన బాధను విన్నవించుకుంది. ఆ మాసం పట్ల కరుణ చూపిన విష్ణుమూర్తి, తన పేరు అయిన 'పురుషోత్తముడు' అనే పేరునే ఆ మాసానికి ప్రసాదించి….. తానే దానికి అధిపతిగా ఉంటానని ప్రకటించారు.
"ఈ మాసంలో నన్ను నిశ్చలమైన భక్తితో ఆరాధించే భక్తులకు, ఏడాది పొడవునా చేసే పూజల కంటే ఎక్కువ ఫలితం దక్కుతుంది" అని విష్ణువు వరం ఇచ్చారు. పద్మ పురాణంలోని 'పురుషోత్తమ మాస మహాత్మ్యం'లో శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా ధర్మరాజుకు ఈ మాసం యొక్క విశిష్టతను వివరించినట్లు గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
సూర్య మరియు చంద్ర గమనాల మధ్య ఉండే తేడాయే ఈ అధిక మాసానికి కారణం. సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి మారడానికి సుమారు 30 రోజులు పడుతుంది (సూర్య సంవత్సరం సుమారు 365 రోజులు). అయితే చంద్ర సంవత్సరం మాత్రం కేవలం 354 రోజులే ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్య ప్రతి ఏటా వచ్చే 11 రోజుల తేడాను సరిచేయడానికి, ప్రతి 2 నుండి 3 ఏళ్లకు ఒకసారి ఒక అదనపు నెలను జోడిస్తారు. 2026లో ఈ మార్పు జ్యేష్ఠ మాసంలో సంభవిస్తోంది.
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం….. 2026లో జ్యేష్ఠ అధిక మాసం మే 17, ఆదివారం ప్రారంభమై.. జూన్ 15, సోమవారం వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో ఎలాంటి లౌకికపరమైన శుభకార్యాలు నిర్వహించకూడదని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ నెలలో చేయాల్సిన పనులు:
- నిత్యం విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించాలి.
- 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' అనే మంత్రాన్ని వీలైనన్ని ఎక్కువ సార్లు పఠించాలి.
- అన్నదానం, వస్త్రదానం మరియు ముఖ్యంగా నీటి దానం చేయడం వల్ల విశేష పుణ్యం లభిస్తుంది.
- భగవద్గీత, భాగవత పురాణం పఠించడం లేదా వినడం శ్రేయస్కరం.
- హనుమాన్ చాలీసా, సంకట మోచన హనుమాన్ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల కష్టాలు తొలగుతాయి.
చేయకూడని పనులు:
పురుషోత్తమ మాసాన్ని ఆధ్యాత్మిక సాధనకే కేటాయించాలి. కాబట్టి ఈ సమయంలో వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు, ఉపనయనం, పుట్టువెంట్రుకలు తీయడం వంటి శుభకార్యాలు చేయరాదు. అలాగే మద్యం, మాంసాహారం, అనైతిక చర్యలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి.
గమనిక: ఈ కథనంలోని సమాచారం మత గ్రంథాలు, పండితుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా అందించబడింది. దీనిని పూర్తి సత్యమని హిందుస్తాన్ టైమ్స్ ధృవీకరించడం లేదు. మరిన్ని వివరాల కోసం జ్యోతిష్య నిపుణులను సంప్రదించగలరు.
అధిక్ మాస్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, 2026 సంవత్సరంలో, జ్యేష్ఠ మాసంలో అధిక్మాస్ జరుగుతాయి. పవిత్ర మాసం మే 17 ఆదివారం ప్రారంభమై జూన్ 15 సోమవారం ముగుస్తుంది. ఈ సమయంలో, ఎలాంటి శుభకార్యాలు చేయడం నిషేధించబడింది.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.