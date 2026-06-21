పూజ గదిలో గంటను ఎందుకు, ఎన్ని సార్లు మ్రోగించాలి? సరైన నియమాలు కూడా తెలుసుకోండి!
పూజా నియమాలు: ఇంటి గుడిలో గంట మోగిస్తారా? పూజ సమయంలో ఎంతసేపు గంట మోగించాలో తెలుసుకోండి మరియు దానికి సంబంధించిన అవసరమైన సమాచారాన్ని కూడా తెలుసుకోండి.
హిందూ ధర్మంలో పూజా కార్యక్రమాల్లో గంటానాదం ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో భక్తిశ్రద్ధలతో దేవుడికి నైవేద్యం సమర్పించేటప్పుడు గంటను మ్రోగించడం మనందరికీ అలవాటు. కానీ, ఈ గంటానాదం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఏమిటి? దీన్ని ఏ పద్ధతిలో మ్రోగిస్తే పూజా ఫలితం దక్కుతుంది? అనే విషయాలపై స్పష్టత అవసరం.
గంట ఎందుకు మ్రోగించాలి?
గంట శబ్దం మనసును ఏకాగ్రం చేస్తుంది. పూజ చేస్తున్నప్పుడు చంచలమైన మనసు అటు ఇటు తిరుగుతుంటుంది. అటువంటి సమయంలో గంటానాదం వినిపించగానే, భక్తుడి దృష్టి పూర్తిగా దైవంపైకి మళ్ళుతుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం, గంట శబ్దం మన అంతరాత్మను మేల్కొలిపి, దైవ సాన్నిధ్యాన్ని అనుభూతి చెందేలా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, గంట నుండి వెలువడే తరంగాలు ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులను తరిమికొట్టి, సానుకూల వాతావరణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.
ఎన్ని సార్లు మ్రోగించడం శ్రేయస్కరం?
చాలా మంది గంటను పదేపదే మ్రోగిస్తూ ఉంటారు. కానీ, ఆధ్యాత్మిక నియమాల ప్రకారం గంటను నిరంతరంగా మ్రోగించాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుడికి నైవేద్యం సమర్పించేటప్పుడు లేదా హారతి ఇచ్చే సమయంలో మాత్రమే గంటను వినియోగించాలి. శాస్త్రం ప్రకారం గంటను 1, 3, లేదా 5 సార్లు మ్రోగించడం అత్యంత శుభప్రదం. వీటిలోనూ 5 సార్లు మ్రోగించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. గంటను మ్రోగించేటప్పుడు కేవలం శబ్దం కోసం కాకుండా, పూర్తి భక్తి భావంతో మ్రోగించడం ముఖ్యం.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
పూజా సమయంలో గంటను మ్రోగించేటప్పుడు కొన్ని విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవడం అవసరం:
మానసిక ప్రశాంతత: గంటను మ్రోగించే సమయంలో మీ మనసు ప్రశాంతంగా, సానుకూల ఆలోచనలతో ఉండాలి.
అధిక శబ్దం వద్దు: గంటను అతిగా, అత్యంత శబ్దం వచ్చేలా పదేపదే మ్రోగించకండి. ఇది పూజలోని గంభీరతను దెబ్బతీస్తుంది.
నియమబద్ధమైన పూజ: పూజ ఏకాగ్రత కోసం ఉద్దేశించినది. కాబట్టి ఆ ఏకాగ్రత దెబ్బతినకుండా గంటను ఒక పద్ధతిలో మ్రోగించడం అలవాటు చేసుకోండి.
చివరగా, పూజ అనేది దైవంతో మనకున్న అనుబంధాన్ని దృఢపరుచుకునే ప్రక్రియ. గంట మ్రోగించడం అనేది కేవలం ఒక సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు, మన మనసును దైవచైతన్యం వైపు మరల్చుకునే ఒక మార్గం అని గుర్తించాలి.
నిరాకరణ- ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More