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    Puja Room: పూజ గదిలో ఈ 4 వస్తువులు ఉంటే సిరిసంపదల వెల్లువ.. వాస్తు ఏం చెబుతోంది?

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం పూజా గదిలో కొన్ని పవిత్రమైన వస్తువులను ఉంచడం వల్ల ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరిగి, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుందని చెబుతారు. దక్షిణావృత శంఖం, గంగాజలం, ఇత్తడి దీపం, తాజా పుష్పాలు వంటి వస్తువులు ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పెంచడంతో పాటు ధనసంపద, శాంతి, శుభఫలితాలను ఆకర్షిస్తాయని నమ్మకం.

    Published on: Jun 15, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    సనాతన ధర్మంలో పూజా గదిని అత్యంత పవిత్రమైన ప్రదేశంగా భావిస్తారు. ఇది కేవలం దైవ ప్రార్థనకు వేదిక మాత్రమే కాదు, ఇంటి మొత్తానికి సానుకూల శక్తిని (Positive Energy) ప్రసాదించే శక్తి కేంద్రం. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, పూజా గదిలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన వస్తువులను ఉంచడం వల్ల సాక్షాత్తూ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభిస్తుంది. ఆ నాలుగు ముఖ్యమైన వస్తువులేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Puja Room: పూజా గదిలో ఈ 4 వస్తువులు ఉంటే సిరిసంపదల వెల్లువ.. వాస్తు ఏం చెబుతోంది?
    Puja Room: పూజా గదిలో ఈ 4 వస్తువులు ఉంటే సిరిసంపదల వెల్లువ.. వాస్తు ఏం చెబుతోంది?

    1. దక్షిణావృత శంఖం

    పూజా మందిరంలో దక్షిణావృత శంఖాన్ని ఉంచడం అత్యంత శుభప్రదం. సాధారణ శంఖాల కంటే ఇది చాలా అరుదైనది, శక్తివంతమైనది. దీని నుండి వెలువడే శబ్దం ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులను పారద్రోలి, ప్రశాంతమైన భక్తి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. వాస్తు నిపుణుల సూచన ప్రకారం, ప్రతి గురువారం ఈ శంఖంతో విష్ణుమూర్తికి పూజ చేస్తే విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి. దీన్ని ఈశాన్య మూలలో ఉంచడం ఉత్తమం. ఇది సిరిసంపదలను, అదృష్టాన్ని ఆకర్షిస్తుంది.

    2. గంగాజలం

    పవిత్రతకు నిదర్శనం గంగాజలం. పూజా గదిలో ఎల్లప్పుడూ ఒక రాగి లేదా ఇత్తడి పాత్రలో గంగాజలాన్ని భద్రపరచాలి. గంగాజలాన్ని ఇల్లంతా చిలకరించడం వల్ల వాతావరణం శుద్ధి అవుతుంది. ప్రతిరోజూ పూజ సమయంలో గంగాజలంతో దేవుళ్లకు అభిషేకం చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నమై, ఆర్థిక స్థిరత్వం చేకూరుతుంది. ఒకవేళ స్వచ్ఛమైన గంగాజలం దొరకకపోతే, సాధారణ నీటిలో కొన్ని చుక్కల గంగాజలాన్ని కలిపి ఉంచుకోవచ్చు.

    3. ఇత్తడి దీపం

    పూజా గదిలో ఇత్తడి దీపం తప్పనిసరి. వాస్తు ప్రకారం, ఇత్తడి అనేది సూర్యుని ధాతువుగా పరిగణించబడుతుంది; ఇది తేజస్సును, సానుకూల శక్తిని సూచిస్తుంది. ప్రతిరోజూ ఆవు నెయ్యితో లేదా నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేయడం వల్ల ఇంట్లో దైవిక కాంతి వ్యాపించి, దరిద్రం తొలగిపోతుంది. దీపాన్ని పూజా గదిలో ఆగ్నేయ మూలలో (South-East) ఉంచడం శ్రేయస్కరం. దీపం వెలిగించేటప్పుడు 'ఓం దీప జ్యోతయే నమః' అని జపించడం మంచిది.

    4. తాజా పుష్పాలు

    పూజా మందిరంలో తాజా పూలు ఉంచడం వల్ల సౌందర్యంతో పాటు సానుకూల శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. బంతి, గులాబీ, మల్లె, తామర వంటి పుష్పాలు దేవుళ్లకు ఎంతో ప్రీతికరమైనవి. నిత్యం తాజా పూలను సమర్పించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి నివాసం ఉంటుందని నమ్ముతారు. అయితే, వాడిపోయిన పూలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పూజా గదిలో ఉంచవద్దు; ఇది ప్రతికూలతను పెంచుతుంది.

    పూజా గదిని ఎలా నిర్వహించుకోవాలి?

    దిశ: పూజా మందిరాన్ని ఎల్లప్పుడూ ఇంటికి ఈశాన్య దిశలో మాత్రమే ఏర్పాటు చేయాలి.

    శుభ్రత: పూజా గది ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉండాలి. అక్కడ ఎంగిలి పదార్థాలు, తోలు వస్తువులు లేదా విరిగిన ఫొటోలను ఉంచకూడదు.

    నిత్యారాధన: ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం దీపం వెలిగించి, అగరబత్తులు వేయడం ద్వారా దైవ అనుగ్రహం పొంది, కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొనేలా చూసుకోవాలి.

    ఈ వస్తువులను మీ పూజా గదిలో అమర్చుకోవడం ద్వారా మీ ఇంటిని ఆధ్యాత్మికంగా, ఆర్థికంగా మరింత సమృద్ధిగా మార్చుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Puja Room: పూజ గదిలో ఈ 4 వస్తువులు ఉంటే సిరిసంపదల వెల్లువ.. వాస్తు ఏం చెబుతోంది?
    Home/Rasi Phalalu/Puja Room: పూజ గదిలో ఈ 4 వస్తువులు ఉంటే సిరిసంపదల వెల్లువ.. వాస్తు ఏం చెబుతోంది?
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