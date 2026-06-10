లక్ష్మీదేవి కటాక్షం: ఈ 3 రాశుల వారికి తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడి అనుగ్రహం, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. దీనివల్ల వారు తక్కువ శ్రమతోనే ఎక్కువ ధనాన్ని సంపాదిస్తారు. ఆ లక్కీ రాశుల వివరాలు మీకోసం.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహానికి, లక్ష్మీదేవికి విడదీయరాని బంధం ఉంది. శుక్రుడిని సంపద, లగ్జరీ జీవితం, అందం, ఆకర్షణ, కళలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. జాతకంలో శుక్రుడి స్థానం బలంగా ఉంటే, ఆ వ్యక్తి జీవితంలో ఐశ్వర్యానికి, సుఖాలకు ఎలాంటి కొరత ఉండదు. "కొన్ని ప్రత్యేక రాశులపై లక్ష్మీదేవి శుభ దృష్టి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీరు ధనాన్ని సంపాదించడానికి చాలా ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, అదృష్టం వీరికి తోడుగా నిలుస్తుంది. ఈ రాశుల వారి జీవితం ప్రేమ, సంపద, శ్రేయస్సుతో నిండి ఉంటుంది. వీరి స్వభావం కూడా ఇతరులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
ఈ రాశులకు తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం
1.తులా రాశి
ఈ రాశికి అధిపతి శుక్ర గ్రహం. అందువల్ల ఈ రాశి వారిపై లక్ష్మీదేవి అపారమైన కృపాకటాక్షాలు కురిపిస్తుంది. అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి వీరు ప్రత్యేకంగా పెద్దగా శ్రమించాల్సిన అవసరం లేదు. భౌతిక సుఖాలను, లగ్జరీలను వీరు పరిపూర్ణంగా అనుభవిస్తారు. వీరి ప్రేమ జీవితంలో ఎప్పుడూ రొమాన్స్కు కొరత ఉండదు.
తమ అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వంతో సమాజంలో అందరి మనసులను సులభంగా గెలుచుకుంటారు. సంపదను సృష్టించడంలో, డబ్బు సంపాదించడంలో వీరు ఎంతో నిపుణులు. ఆర్థికంగా ఎప్పుడూ మెరుగైన స్థితిలో ఉంటారు. రాచరికపు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికే వీరు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
2.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి జాతకులపై కూడా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు పుట్టుకతోనే ఎంతో సృజనాత్మకతను కలిగి ఉంటారు. వీరి వ్యక్తిత్వం ఇతరులను వెంటనే ఆకట్టుకుంటుంది.
జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, ఆస్తిపాస్తులకు వీరికి ఎలాంటి లోటూ రాదు. కెరీర్లో అనుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా సాధిస్తారు. ధనార్జన కోసం వీరి మైండ్లో ఎప్పుడూ వినూత్నమైన, అద్భుతమైన ఐడియాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరంగా వీరి జీవితం చాలా అద్భుతంగా, వైభవంగా సాగుతుంది.
3.వృషభ రాశి
వృషభ రాశికి కూడా అధిపత్యం వహించేది శుక్ర గ్రహమే. కాబట్టి ఈ రాశి వారిపై కూడా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీరు చాలా తక్కువ శ్రమతోనే అనుకున్న ఉత్తమ ఫలితాలను, విజయాలను సొంతం చేసుకుంటారు.
వీరి వైవాహిక జీవితం కూడా ఎంతో ఆనందంగా, సామరస్యంగా సాగుతుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన తీవ్రమైన సమస్యలను వీరు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి రాదు. ఆర్థికంగా వీరి జీవితం ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా, సురక్షితంగా కొనసాగుతుంది.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నమ్మకాలు, అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా రాసినది మాత్రమే. దీనిని పూర్తిగా నిజమని మేం ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More