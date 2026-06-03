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    అధిక మాసం ముగిసేలోపు ఈ చిన్న పరిహారాలు చేయండి.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మీకే!

    ప్రస్తుతం నడుస్తున్న అధిక మాసం జూన్ 15తో ముగియనుంది. ఈ పవిత్రమైన నెలలో శివుడు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు, దానాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jun 03, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ప్రస్తుతం పవిత్రమైన అధిక మాసం నడుస్తోంది. ఈ నెల 2026 జూన్ 15వ తేదీతో ముగియనుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అధిక మాసంలో ఎలాంటి శుభకార్యాలు చేయకూడదని పండితులు చెబుతారు. అయితే, ఈ మాసంలో చేసే పూజలు, జపాలు, దాన ధర్మాలకు వంద రెట్లు ఎక్కువ ఫలితం లభిస్తుంది. ఈ పవిత్రమైన నెలలో లక్ష్మీదేవి, పరమశివుడి అనుగ్రహాన్ని సులభంగా పొందేందుకు కొన్ని అద్భుతమైన పరిహారాలు ఉన్నాయి. వాటిని పాటించడం వల్ల ఇంట్లో ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి.

    అధిక మాసం ముగిసేలోపు ఈ చిన్న పరిహారాలు చేయండి.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మీకే!
    అధిక మాసం ముగిసేలోపు ఈ చిన్న పరిహారాలు చేయండి.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మీకే!

    లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం నెయ్యి దీప పరిహారం

    కార్తీక మాసంలో తులసి కోట ముందు ఉదయం, సాయంత్రం దీపాలు వెలిగించినట్లే.. ఈ అధిక మాసంలో కూడా తులసి పూజ చేయడం ఎంతో శ్రేష్ఠం. ప్రతిరోజు సాయంత్రం వేళ గోధుమ పిండితో చేసిన దీపంలో ఆవు నెయ్యి వేసి తులసి చెట్టు ముందు, రావి చెట్టు దగ్గర వెలిగించాలి. అలాగే ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర కూడా ఒక దీపాన్ని ఉంచడం మంచిది. "ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి సంతోషించి, ఆ ఇంట స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుంటుంది," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరించారు.

    ఇక పరమశివుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి నిత్యం ఇంటి నుంచి ఒక పాత్రలో నీటిని తీసుకెళ్లి శివలింగానికి అభిషేకం చేయాలి. ఆ తర్వాత శివ పార్వతులకు నెయ్యి దీపాన్ని సమర్పించాలి. దీని వల్ల శివపార్వతుల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.

    భోళాశంకరుడిని ప్రసన్నం చేసుకునే విధానం

    అధిక మాసంలో శివుడికి బిల్వపత్రాలు సమర్పించడం వల్ల కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. ముఖ్యంగా సాయంత్రం వేళల్లో బిల్వపత్రాలను శుభ్రమైన నీటితో కడిగి, వాటిపై ఎర్ర చందనంతో స్వస్తిక్ గుర్తును గీయాలి. ఆ బిల్వపత్రాలను శివాలయానికి వెళ్లి శివలింగంపై భక్తితో సమర్పించాలి. దీని వల్ల భోళాశంకరుడు ఎంతో ప్రసన్నమవుతాడు. వీటితో పాటు పెసలు, గోధుమలు, బియ్యం, బార్లీ గింజలు, నువ్వులను శివుడికి సమర్పించడం వల్ల జాతకంలో ఉన్న గ్రహ దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి.

    అధిక మాసంలో చేయాల్సిన దానాలు

    పురాణాల ప్రకారం అధిక మాసంలో చేసే దానాలకు విశేషమైన పుణ్యఫలం దక్కుతుంది. ఈ నెలలో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక వస్తువును దానం చేయడం మంచిది. ఒకవేళ ప్రతిరోజు దానం చేయడం కుదరని వారు, నెల ముగిసేలోపు ఒకేసారి 33 రకాల వస్తువులను దానం చేయవచ్చు.

    33 వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల సాక్షాత్తు శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. మామిడి పండ్లు, బఠానీలు, జీలకర్ర, శొంఠి, సైంధవ లవణం, చింతపండు, దోసకాయలు, అరటి పండ్లు వంటి వాటిని ఉంచవచ్చు. ఈ పర్వదినాల్లో చేసే దానం వల్ల జీవితంలో ఉన్న దరిద్రం తొలగిపోయి ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం ఆధ్యాత్మిక నిపుణుల అభిప్రాయాలు, శాస్త్రాల ఆధారంగా ఇచ్చిందే. దీనిని పూర్తిగా ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగ నిపుణుల సలహా తీసుకోగలరు.

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    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/అధిక మాసం ముగిసేలోపు ఈ చిన్న పరిహారాలు చేయండి.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మీకే!
    Home/Rasi Phalalu/అధిక మాసం ముగిసేలోపు ఈ చిన్న పరిహారాలు చేయండి.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మీకే!
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