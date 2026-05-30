Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రేపే అధిక మాస పౌర్ణమి.. ఈ 5 పరిహారాలతో దేనికీ లోటు ఉండదు.. డబ్బు, ఆనందంతో పాటు అన్నీ!

    మే 31న వచ్చే అధిక మాస పూర్ణిమ నాడు లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన గవ్వలతో చేసే పరిహారాలు అపార ధనసంపదలను కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, వ్యాపార వృద్ధి కోసం ఈ చిట్కాలను పాటించండి.

    Published on: May 30, 2026 12:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హిందూ ధర్మంలో అధిక మాసానికి, ఆ నెలలో వచ్చే పూర్ణిమ తిథికి ఎంతో ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ ఏడాది జ్యేష్ఠ అధిక మాస పూర్ణిమ మే 31, 2026 ఆదివారం నాడు వస్తోంది. దీనినే 'పురుషోత్తమ మాసం' అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ పవిత్ర రోజున ధనలక్ష్మిని పూజించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గవ్వలతో చేసే పరిహారాలు మీ జీవితంలో ఆర్థిక మార్పులను తీసుకువస్తాయి. సాధారణ రోజుల్లో చేసే పూజల కంటే, అధిక మాసంలో చేసే దానధర్మాలు, జపాలు వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.

    Adhik Maas 2026
    Adhik Maas 2026

    పురుషోత్తమ మాస పూర్ణిమ విశిష్టత

    అధిక మాసం సాక్షాత్తూ శ్రీమహావిష్ణువుకు అంకితం చేసిన మాసం. ఈ నెలలో వచ్చే పౌర్ణమి నాడు లక్ష్మీనారాయణులను భక్తితో కొలిస్తే దరిద్రం తొలగిపోతుంది. గవ్వలు సముద్ర మథనం సమయంలో లక్ష్మీదేవితో పాటు ఉద్భవించాయి కాబట్టి, వీటిని అమ్మవారి సోదరీమణులుగా భావిస్తారు. అందుకే లక్ష్మీ పూజలో గవ్వలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.

    11 గవ్వలతో ధన వృద్ధి ఇలా

    మే 30వ తేదీ సాయంత్రం లక్ష్మీదేవిని పూజించే సమయంలో 11 పసుపు రంగు గవ్వలను అమ్మవారి పాదాల చెంత ఉంచండి. పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఆ గవ్వలను ఒక ఎరుపు లేదా పసుపు రంగు పట్టు వస్త్రంలో మూటగట్టి, రాత్రంతా అమ్మవారి సన్నిధిలోనే ఉంచాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం ఆ పొట్లం తీసుకుని మీ ఇంట్లోని బీరువాలో లేదా ధనం ఉంచే ప్రదేశంలో భద్రపరుచుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో ధనధాన్యాలకు కొరత ఉండదు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉంటుంది.

    కెరీర్, వ్యాపారంలో అడ్డంకులు తొలగాలంటే

    మీరు చేస్తున్న ఉద్యోగంలో లేదా వ్యాపారంలో ఆశించిన స్థాయిలో పురోగతి లేకపోతే, ఈ పూర్ణిమ నాడు 7 గవ్వలను తీసుకోండి. మహాలక్ష్మి మంత్రమైన 'ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం సిద్ధ లక్ష్మ్యై నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపిస్తూ ఆ గవ్వలకు పూజ చేయండి. అనంతరం ఆ గవ్వలను మీ వ్యాపార స్థలంలోని క్యాష్ కౌంటర్లో లేదా లాకర్‌లో ఉంచండి. ఉద్యోగస్తులు వీటిని ఒక పసుపు రంగు పొట్లంలో కట్టి మీ ఆఫీస్ డెస్క్ మీద ఉంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల వృత్తిపరమైన అడ్డంకులు తొలగి, కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.

    ఇంటి ముఖద్వారం వద్ద 9 గవ్వలు

    కొన్ని ఇళ్లలో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక గొడవ లేదా ప్రతికూలత కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వారు పూర్ణిమ రాత్రి 9 గవ్వలను తీసుకుని పసుపు-కుంకుమ కలిపిన నీటిలో నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటిని ఒక తెల్లటి వస్త్రంలో కట్టి ఇంటి ప్రధాన ద్వారం పైన వేలాడదీయండి. ఈ పరిహారం వల్ల ఇంట్లోకి ఎటువంటి దుష్టశక్తులు ప్రవేశించలేవు. నెగెటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోయి, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అన్యోన్యత పెరుగుతుంది.

    ఐశ్వర్యం కోసం కలశ పరిహారం

    పూర్ణిమ రోజు సాయంత్రం మీ ఇంటి ఈశాన్య మూలలో ఒక మట్టి కలశాన్ని ఏర్పాటు చేయండి. అందులో 11 గవ్వలు, కొన్ని బియ్యం, పసుపు కొమ్ము ఉంచి మూత పెట్టండి. ఈ కలశం ఎప్పుడూ ఖాళీ కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇది ఇంటికి ఒక రకమైన సంపద అయస్కాంతంలా పనిచేస్తుందని, సిరిసంపదలను ఆకర్షిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

    ఆ రోజు సాయంత్రం లక్ష్మీనారాయణులకు తెల్లటి పూలు, తీపి పదార్థాలను నైవేద్యంగా సమర్పించి కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రసాదం పంచండి. మే 31న వచ్చే ఈ అరుదైన అధిక మాస పూర్ణిమను సద్వినియోగం చేసుకుని, పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో ఈ గవ్వల పరిహారాలను పాటిస్తే సుఖసంతోషాలు చేకూరుతాయి.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం విశ్వాసాల మీద ఆధారపడి ఉంది. పాఠకుల ఆసక్తిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ వివరాలను అందించడం జరిగింది. వీటిని పాటించే ముందు నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/రేపే అధిక మాస పౌర్ణమి.. ఈ 5 పరిహారాలతో దేనికీ లోటు ఉండదు.. డబ్బు, ఆనందంతో పాటు అన్నీ!
    Home/Rasi Phalalu/రేపే అధిక మాస పౌర్ణమి.. ఈ 5 పరిహారాలతో దేనికీ లోటు ఉండదు.. డబ్బు, ఆనందంతో పాటు అన్నీ!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes