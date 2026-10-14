పూజకు ముందు స్నానం చేసినా మళ్లీ నీళ్లు ఎందుకు చల్లుతారు? అసలు కారణం ఇదే!
హిందూ సనాతన ధర్మంలో పూజ ప్రారంభించే ముందు మంత్రోచ్ఛారణతో యజమానిపై, పూజా సామగ్రిపై, పూజా స్థలంలో నీటిని చల్లడం ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం. ఇప్పటికే స్నానం చేసి శుభ్రంగా ఉన్నప్పటికీ ఇలా చేయడానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత ఉంది.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఎలాంటి పూజ లేదా పవిత్ర కార్యం ప్రారంభించినా కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలను అత్యంత నిష్టతో పాటిస్తారు. రోజూ ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి శుచిగా పూజా గదిలోకి వచ్చి కూర్చున్నప్పటికీ, పండితులు లేదా పూజారులు యజమానిపై, పూజా సామాగ్రిపై, అలాగే పూజా స్థలంపై మంత్రోచ్ఛారణ చేస్తూ నీటిని చల్లుతుంటారు. ఇప్పటికే స్నానం చేసి పరిశుభ్రంగా ఉన్నప్పటికీ, పూజలో ఇలా మళ్లీ నీళ్లు ఎందుకు చల్లుతారనే సందేహం చాలా మందికి కలుగుతుంది.
పూజకు ముందు నీటిని చల్లడం వెనకున్న అసలు అర్ధం
హిందూ శాస్త్రాల ప్రకారం, కేవలం భౌతిక శరీర శుభ్రత మాత్రమే దైవారాధనకు సరిపోదు. మనస్సు కూడా పూర్తిగా ప్రశాంతంగా, ఏకాగ్రతతో ఉండాలి. ఈ భావనతోనే పూజను ప్రారంభించే ముందు పవిత్ర జలంతో శుద్ధి సంకల్పం చేస్తారు. లౌకిక ప్రపంచపు ఆలోచనల నుంచి మనసును పూర్తిగా మళ్లించి, దేవుని ధ్యానంలో లీనం చేయడానికి ఈ ప్రక్రియ ఒక సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది.
మంత్రం చదివి శ్రీమహావిష్ణువును 'పుండరీకాక్షుడు' (కమలం వంటి అందమైన నేత్రాలు కలిగినవాడు) అని కీర్తిస్తారు. మనిషి ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, భగవంతుని స్మరించడం ద్వారా బాహ్యంగా మరియు అంతర్గతంగా పరమ పవిత్రతను పొందుతాడని దీని అర్థం. ఇదే గాఢమైన నమ్మకంతో పూజా ప్రారంభానికి ముందు మంత్రపూర్వకంగా జల ప్రోక్షణం చేస్తారు.
జలం మరియు భగవంతుని మధ్య సంబంధం
సనాతన ధర్మంలో నీటిని జీవకారకంగా మరియు అత్యంత పవిత్రమైన మూలకముగా భావిస్తారు. క్షీరసాగరంలో శ్రీమహావిష్ణువు యోగనిద్రలో ఉండటం, ఆయన నాభి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించి సృష్టిని ప్రారంభించడం వంటి పౌరాణిక గాథలు నీటి ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తాయి. అందుకే ఏ పవిత్ర కార్యంలోనైనా నీటికి ప్రథమ తాంబూలం ఇస్తారు.
పూజా సామాగ్రి మరియు ప్రదేశ శుద్ధి
పవిత్రతకు ప్రతీక కమలం: నీటిలో పుట్టినప్పటికీ బురద అంటకుండా ఉండే కమలపువ్వు మనిషి జీవితానికి చక్కటి సందేశాన్ని ఇస్తుంది. బంధాలలో ఉన్నప్పటికీ మోహంలో చిక్కుకోకుండా ఉండటాన్ని ఇది సూచిస్తుంది.
శంఖం మరియు జలం: పూజా సమయంలో శంఖంలో నీటిని నింపి దానితో ప్రోక్షణం చేయడం వల్ల ఆ ప్రదేశం అంతా దైవిక శక్తితో సానుకూల వాతావరణం సంతరించుకుంటుంది.
పువ్వులు, అక్షతలు, దీపం, పండ్లు వంటి సమస్త పూజా సామగ్రిపై నీటిని చల్లడం ద్వారా వాటిని భౌతికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా పవిత్రం చేసి దైవారాధనకు సిద్ధం చేస్తారు.
ఈ విధంగా పూజ ప్రారంభంలో జలాన్ని చల్లడం కేవలం ఒక ఆచారం మాత్రమే కాదు, మనస్సును ఈశ్వర చైతన్యంతో అనుసంధానించే ఒక దివ్యమైన మార్గం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More