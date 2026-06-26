అరచేతిలో 'X' గుర్తు ఉందా? అయితే ధనం, పదవి, గౌరవం మీ సొంతం!
హస్తసాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం చూపుడు వేలు కింద ఉండే గురు పర్వతంపై 'X' గుర్తు ఉండటం అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఈ గుర్తు ఉన్నవారు కెరీర్లో వేగంగా ఎదిగి, పై అధికారుల మద్దతుతో పదోన్నతులు పొందుతారు. దాంపత్య జీవితంలో సంతోషం, భాగస్వామి సహకారం లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా ధనలాభాలు, ఆస్తి యోగాలు కలుగుతాయి.
హస్తసాముద్రికం ప్రకారం మన అరచేతిలోని రేఖలు, చిహ్నాలు జీవిత గమనాన్ని సూచిస్తాయి. ముఖ్యంగా చూపుడు వేలు కింద ఉండే భాగాన్ని 'గురు పర్వతం' అంటారు. ఈ ప్రాంతం జ్ఞానం, నాయకత్వ లక్షణాలు, కీర్తి ప్రతిష్టలకు సంకేతం. ఇక్కడ 'X' గుర్తు ఉండటం అత్యంత శుభప్రదమని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ గుర్తు ఉన్న వారి జీవితంలో జరిగే ఆసక్తికరమైన మార్పులేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కెరీర్లో తిరుగులేని వృద్ధి
గురు పర్వతంపై 'X' చిహ్నం ఉన్న వారు వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అసాధారణ ఫలితాలను సాధిస్తారు. వీరికి కార్యాలయంలో పై అధికారుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. కష్టపడే తత్వం, సమయస్ఫూర్తితో వీరు ఆఫీసులో వేగంగా గుర్తింపు పొందుతారు. అనుకున్న లక్ష్యాలను సులువుగా చేరుకోవడమే కాకుండా, సమయానికి పదోన్నతులు (Promotions) అందుకోవడం వీరి ప్రత్యేకత.
దాంపత్య జీవితంలో మధుర క్షణాలు
సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితాన్ని కోరుకునే వారికి ఈ గుర్తు ఒక వరమని చెప్పాలి. వీరి జీవిత భాగస్వామి చాలా తెలివైనవారే కాకుండా, అన్ని విషయాల్లో తోడుగా ఉంటారు. వివాహం తర్వాత వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి, సామాజిక హోదా మెరుగుపడటమే కాకుండా, కుటుంబంలో సంతోషం రెట్టింపు అవుతుంది. పరస్పర అవగాహనతో వీరి దాంపత్యం ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది.
ఆర్థిక స్థితిగతులు - సిరి సంపదలు
హస్తసాముద్రికం ప్రకారం, ఈ చిహ్నం ఉన్నవారికి సంపదకు కొరత ఉండదు. వీరికి అనూహ్యంగా ధనలాభం కలగడం లేదా ఆకస్మిక ఆదాయ మార్గాలు దొరకడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. చాలా మందికి పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తిపాస్తులు లభించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, వీరు కేవలం అదృష్టంపైనే ఆధారపడకుండా, తమ సొంత ప్రతిభతో సొంత ఇళ్లు, వాహనాలు వంటి భౌతిక సుఖాలను సమకూర్చుకుంటారు.
అద్భుతమైన అంతర్ దృష్టి
మనుషులను అంచనా వేయడంలో వీరు దిట్ట. ఏదైనా సమస్య రాకముందే దాన్ని పసిగట్టే 'సిక్త్ సెన్స్' వీరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇతరుల మనోభావాలను, వారి వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాలను వీరు సులువుగా పట్టుకోగలరు. ఈ కారణంగానే మోసపోయే అవకాశం వీరికి చాలా తక్కువ. వ్యాపారాల్లో లేదా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు వీరి అంతర్ దృష్టి బాగా పని చేస్తుంది.
సవాళ్లను ఎదుర్కొనే ధీశక్తి
జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదురైనా వీరు వెనకడుగు వేయరు. సమస్యను చూసి భయపడకుండా, దానికి పరిష్కారాన్ని వెతికే ధైర్యం వీరికి ఉంటుంది. వీరికి ఉన్న వ్యతిరేకులు లేదా శత్రువులు వీరిని ఏమీ చేయలేరు. కష్టకాలంలో కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటూ విజయం సాధించడం వీరి నైజం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More