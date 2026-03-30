కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరుతో లక్ష కోట్ల ప్రజాధనం వృథా.. జల్శక్తి మంత్రి కామెంట్స్
kaleshwaram project : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరుతో లక్ష కోట్ల ప్రజాధనం వృథా చేశారని కేంద్ర జల్శక్తి మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రాజ్యసభలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై కేంద్ర జల్శక్తి మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ కామెంట్స్ చేశారు. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయీ యోజన పథకం కింద కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు నిధులు ఇవ్వాలని, ఈ ప్రాజెక్టును జాతీయ ప్రాజెక్టుగా గుర్తించాలని బీఆర్ఎస్ సభ్యుడు సురేశ్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. సురేష్ రెడ్డి సమాధానం ఇస్తూ.. కేంద్ర జల్శక్తి మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'కాళేశ్వరం వైఫల్యానికి ప్లానింగ్, డిజైన్ లోపాలే కారణం. రూ.30 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి అనుమతుల కోసం కేంద్రం దగ్గరికి వచ్చారు. ప్రాజెక్టు లోపాలపై కేంద్ర బృందం అధ్యయనం చేస్తోంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై లక్ష కోట్ల ప్రజాధనాన్ని వృథా చేశారు.' అని సీఆర్ పాటిల్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అంతేకాదు.. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల కుంగుబాటు మీద ఎన్ఎస్డీఏ నివేదికను కూడా కేంద్రమంత్రి సీఆర్ పాటిల్ ప్రస్తావించారు.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వైఫల్యానికి ప్లానింగ్, డిజైన్ లోపాలు కారణం అని కేంద్రమంత్రి సీఆర్ పాటిల్ అన్నారు. కాళేశ్వరం లోపాల మీద కేంద్రబృందం అధ్యయనం చేస్తోందన్నారు. జల్జీవన్ నిధుల వినియోగంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా ఉందని అన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మూడు సంవత్సరాలుగా ఒక్క ప్రతిపాదన కూడా పంపలేదని తెలిపారు. తెలంగాణ దగ్గర జల్జీవన్ మిషన్ నిధులు రూ.873 కోట్లు ఉండగా.. మూడేళ్లలో రూ.194 కోట్లు ఖర్చు చేశారన్నారు.
మెుత్తానికి రాజ్యసభలో కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సి.ఆర్.పాటిల్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ వైఖరిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రణాళిక, రూపకల్పన లోపాల వల్లే ఈ ప్రాజెక్టు ఘోరంగా విఫలమైందన్నారు. రూ.1 లక్ష కోట్ల ప్రజాధనం పూర్తిగా వృథా అయిందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఒక కేంద్ర కమిటీ ఈ ప్రాజెక్టుపై విచారణ జరుపుతోందన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి కామెంట్స్
మరోవైపు కాళేశ్వరంపై అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా మాట్లాడారు. గత ఏడాదిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదేపదే విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవకతవకలపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించడంలో కేంద్రం విఫలమైందన్నారు. కాళేశ్వరం కుంభకోణం కేసులో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ కుమ్మక్కయ్యాయని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఇచ్చిపుచ్చుకునే ఒప్పందంలో భాగంగా బీఆర్ఎస్ తన ఓటు బ్యాంకును బదిలీ చేసిందని, దానివల్లే 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఎనిమిది లోక్సభ సీట్లు గెలుచుకుందని పేర్కొన్నారు.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరుతో కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ నిధులను దుర్వినియోగం చేసిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్వయంగా పలుమార్లు బహిరంగంగా ఆరోపించారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీబీఐ విచారణకు అధికారికంగా అభ్యర్థిస్తే.. 48 గంటల్లోగా సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించి కేసీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావులను అరెస్టు చేసేందుకు కేంద్రం సిద్ధంగా ఉందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా రేవంత్ ప్రస్తావించారు.
