Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కమీషన్ల కోసమే కాళేశ్వరం.. రాష్ట్రాన్ని భారీ అప్పుల్లోకి నెట్టారు : మంత్రి ఉత్తమ్

    కేసీఆర్ ప్రెస్‌మీట్‌పై కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ మాటల యుద్ధం నడుస్తూనే ఉంది. కమీషన్ల కోసమే కాళేశ్వరం కట్టారని, రాష్ట్రాన్ని భారీ అప్పులోకి నెట్టారన్నారు.

    Published on: Dec 22, 2025 5:42 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వైఫల్యానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కారణమని తెలంగాణ నీటిపారుదల మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఆయన హయాంలో ప్రాజెక్టు కూలిపోవడం డిజైన్, అమలులో లోపాల వల్లే జరిగిందని ఆయన అన్నారు. మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు గురించి మాట్లాడటం ఆపేసి సిగ్గుతో తలదించుకోవాలని విమర్శించారు.

    ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి
    ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి

    'సిగ్గుతో తలలు వంచుకుని మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టును సమర్థించడం మానేయాలి. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు రూ.1.80 లక్షల కోట్ల భారీ వ్యయం అయింది. ఈ ప్రాజెక్టు నిరుపయోగం కావడం బీఆర్ఎస్ ఘనత. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఐదు సంవత్సరాలలో 70 నుండి 80 టీఎంసీ నీటిని మాత్రమే ఉపయోగించుకున్నారు.' అని ఉత్తమ్ కుమార్ అన్నారు.

    గత ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమం కంటే వ్యక్తిగత లాభానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందని మంత్రి ఉత్తమ్ ఆరోపించారు, వారు కమీషన్ల కోసం కాళేశ్వరం నిర్మించారని వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రాన్ని భారీ అప్పుల్లోకి నెట్టారన్నారు. ఈ ఆర్థిక దుర్వినియోగం కారణంగా ఏటా రూ.16,000 కోట్ల వడ్డీని చెల్లించాల్సి వస్తుంది.

    నీటి కేటాయింపు ఒప్పందాలను కూడా ఉత్తమ్ ప్రస్తావించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు 512 టీఎంసీలు, తెలంగాణకు 299 టీఎంసీలు అనేది 10 సంవత్సరాల పాటు కేటాయించడానికి అంగీకరించారని ఆయన గుర్తు చేశారు. పాలమూరు లేదా ఎస్‌ఎల్‌బీసీ ప్రాజెక్టులను ఎందుకు పూర్తి చేయడంలో విఫలమయ్యారని బీఆర్‌ఎస్‌ను ఉత్తమ్ ప్రశ్నించారు.

    పాలమూరు–రంగా రెడ్డి ప్రాజెక్ట్ పర్యావరణ అనుమతులు పెండింగ్‌లో ఉండటం, మొత్తం రూ.5,000 కోట్ల బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో నిలిచిపోయిందని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు. గత బీఆర్ఎస్ పాలన కారణంగానే పాలమూరు ప్రజలు మోసపోయారని ఉత్తమ్ విమర్శించారు.

    హరీశ్ రావు విమర్శలు

    బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్‌ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ స్పందించింది. రేవంత్ రెడ్డి కూడా కామెంట్స్ చేశారు. అసెంబ్లీలో చర్చిద్దామన్నారు. దీంతో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య నదీ జలాలు, ప్రాజెక్టులపై మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది. తాజాగా మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కూడా మాట్లాడారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బేసిన్‌లు కూడా సరిగా తెల్వయని విమర్శించారు. ఏ ప్రాజెక్టు బేసిన్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పలేరని పేర్కొన్నారు.

    'కృష్ణా నీటిని తాకట్టు పెట్టిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. అప్పుడే కాదు.. ఇప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కృష్ణా నీళ్లను తాకట్టు పెడుతుంది. రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో కృష్ణా నీళ్ల అతి తక్కువ వినియోగం జరిగింది. తెలంగాణ ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి పదకొండున్నర ఏళ్లలో అతి తక్కువ నీటి వినియోగం జరిగింది రేవంత్ పాలనలోనే. రేవంత్ సర్కార్ ఒక చెరువు కూడా తవ్వలేదు. ఒక ప్రాజెక్టు కట్టిన పాపాన పోలేదు. వీళ్లు నీటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సీఎం కృష్ణా నీటి విషయంలో ఏపీ అడుగులకు మడుగులు వత్తుతూ తెలంగాణ, పాలమూరుకు అన్యాయం చేశారు.' అని బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్ రావు విమర్శలు చేశారు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/కమీషన్ల కోసమే కాళేశ్వరం.. రాష్ట్రాన్ని భారీ అప్పుల్లోకి నెట్టారు : మంత్రి ఉత్తమ్
    News/Telangana/కమీషన్ల కోసమే కాళేశ్వరం.. రాష్ట్రాన్ని భారీ అప్పుల్లోకి నెట్టారు : మంత్రి ఉత్తమ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes