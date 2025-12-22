Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తెలంగాణ ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్ కోసం దరఖాస్తులు.. ఇలా అప్లై చేయాలి?

    తెలంగాణ మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ డిసెంబర్ 20 నుండి జనవరి 19 వరకు ముఖ్యమంత్రి ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్ పథకం కింద దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు వెంటనే అప్లై చేసుకోవాలి.

    Published on: Dec 22, 2025 1:27 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ ప్రభుత్వం మైనారిటీల ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తుంది. అమెరికా, బ్రిటన్, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, సింగపూర్, జర్మనీ, దక్షిణ కొరియా, జపాన్, ఫ్రాన్స్, న్యూజిలాండ్ దేశాలలోని విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, డాక్టోరల్/పీహెచ్‌డీ కోర్సులలో ఉన్నత విద్య కోసం మైనారిటీ వర్గాల విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. డిసెంబర్ 20 నుండి జనవరి 19 వరకు ముఖ్యమంత్రి ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్ పథకం కింద దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి.

    ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్
    ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్

    ఎంపికైన అభ్యర్థులకు రూ. 20 లక్షల వరకు స్కాలర్‌షిప్ మొత్తంతో పాటు వన్-వే టికెట్ ఛార్జీ అందిస్తారు. జూలై 1 నుంచి డిసెంబర్ 31, 2025 మధ్య అడ్మిషన్ తీసుకున్న విద్యార్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు అని గుర్తుంచుకోవాలి. Telangana ePASS వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ సకాలంలో చేస్తారు. ఏదైనా తప్పుడు సర్టిఫికెట్లు దొరికితే సంబంధిత అభ్యర్థిపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటారు.

    పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సు కోసం: ఇంజనీరింగ్ / మేనేజ్‌మెంట్ / ప్యూర్ సైన్సెస్ / అగ్రికల్చర్ సైన్సెస్ / మెడిసిన్, నర్సింగ్ / సోషల్ సైన్సెస్ / హ్యుమానిటీస్‌లో ఫౌండేషన్ డిగ్రీలో 60 శాతం మార్కులు లేదా తత్సమాన గ్రేడ్ ఉండాలి.

    పీహెచ్‌డీ కోర్సులకు: ఇంజనీరింగ్/మేనేజ్‌మెంట్/ప్యూర్ సైన్సెస్/అగ్రికల్చర్ సైన్సెస్/మెడిసిన్/సోషల్ సైన్సెస్/హ్యుమానిటీస్‌లో పీజీ కోర్సులో 60 శాతం మార్కులు లేదా తత్సమాన గ్రేడ్ ఉండాలి.

    అర్హతలు

    దరఖాస్తుదారు తెలంగాణ నివాసి అయి ఉండాలి. మైనారిటీ వర్గానికి చెందినవారై ఉండాలి. ఈ పథకానికి దరఖాస్తుదారులకు అర్హత గల గరిష్ట వయోపరిమితి సంవత్సరం జూలై 1 నాటికి 35 సంవత్సరాలు మించరాదు. ఒక కుటుంబం నుండి ఒకకిరి మాత్రమే అవకాశం. దరఖాస్తుదారు చెల్లుబాటు అయ్యే TOEFL/IELTS & GRE/GMAT కలిగి ఉండాలి. గుర్తింపు పొందిన విదేశీ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రవేశం పొంది ఉండాలి. చెల్లుబాటు అయ్యే పాస్‌పోర్ట్ కలిగి ఉండాలి. కుటుంబ ఆదాయం అన్ని వనరుల నుండి సంవత్సరానికి రూ.5 లక్షల కంటే తక్కువగా ఉండాలి.

    ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి

    అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లండి: telanganaepass.cgg.gov.in/OverseasLinks.do

    రిజిస్ట్రేషన్ పై క్లిక్ చేయండి

    దరఖాస్తు వివరాలను సమర్పించండి

    వీసా వివరాలు, ప్రవేశం పొందిన విదేశీ సంస్థ వివరాలను ఇవ్వాలి.

    దరఖాస్తు ఫారమ్ నింపిన తర్వాత అభ్యర్థులు వెబ్‌సైట్‌లో జాబితా చేసిన పత్రాల స్కాన్ చేసిన కాపీలను అప్‌లోడ్ చేయాలి.

    అన్ని ఫైళ్ళను ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ల నుండి స్కాన్ చేయాలి. జిరాక్స్ డాక్యుమెంట్ల స్కాన్ చేసిన కాపీలను అప్‌లోడ్ చేయడం వలన దరఖాస్తు తిరస్కరణకు గురవుతుంది. ఫైళ్ళు 50కేబీ, 150కేబీ మధ్య పరిమాణంలో jpg/jpeg ఫార్మాట్‌లో ఉండాలి. అభ్యర్థులు దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత భవిష్యత్తు కోసం దరఖాస్తు ఫారమ్ ప్రింటవుట్‌ను కూడా తీసుకోవాలి.

    recommendedIcon
    News/Telangana/తెలంగాణ ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్ కోసం దరఖాస్తులు.. ఇలా అప్లై చేయాలి?
    News/Telangana/తెలంగాణ ఓవర్సీస్ స్కాలర్‌షిప్ కోసం దరఖాస్తులు.. ఇలా అప్లై చేయాలి?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes