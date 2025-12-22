Edit Profile
    ఈ తేదీల్లో కైట్, బెలూన్, డ్రోన్ ఫెస్టివల్స్ ప్లాన్ చేసిన తెలంగాణ టూరిజం

    తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటకం, సంస్కృతి, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ 2026 జనవరిలో సికింద్రాబాద్‌లోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో ఇంటర్నేషనల్ పెస్టివల్స్‌ను నిర్వహించనుంది. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లపై దృష్టి పెట్టింది.

    Published on: Dec 22, 2025 11:45 AM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ 2026 జనవరిలో సికింద్రాబాద్‌లోని పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో అంతర్జాతీయ కైట్, బెలూన్, డ్రోన్ ఫెస్టివల్‌తో సహా అనేక ప్రధాన పర్యాటక కార్యక్రమాలను నిర్వహించనుంది. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లుపై దృష్టి పెట్టింది. ఇంటర్నేషనల్ కైట్ మరియు స్వీట్ ఫెస్టివల్ 2026 జనవరి 13 నుండి 15 వరకు జరుగుతుంది. హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ 2026 జనవరి 16 నుండి 18 వరకు జరగనుంది. అంతేకాకుండా జనవరి 13 మరియు 14 తేదీల్లోనే డ్రోన్ ఫెస్టివల్ నిర్వహించనున్నారు.

    తెలంగాణ పర్యాటక ప్రదేశాలను ప్రదర్శించడం, దేశీయ, అంతర్జాతీయ సందర్శకులను పెద్ద సంఖ్యలో ఆకర్షించడం ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ లక్ష్యం అని పర్యాటక అధికారులు తెలిపారు. కైట్స్ ఎగరవేయడం, ప్రాంతీయ స్వీట్లు వంటి సాంప్రదాయ ఆకర్షణలతో పాటు, విభిన్న సాంస్కృతిక, వినోద అనుభవాన్ని అందించడానికి హాట్ ఎయిర్ బెలూన్, డ్రోన్ ప్రదర్శనలు వంటి ఆధునిక అనుభవాలను కూడా పర్యాటకులకు ఈ ఉత్సవాలు అందిస్తాయి.

    ఇప్పటికే ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్స్‌పై శాఖల సమన్వయ సమావేశం జరిగింది. ఈ ఉత్సవాలు తెలంగాణలోని పర్యాటక ప్రదేశాలు, సాంస్కృతిక వైభవం, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శించడానికి, అలాగే జాతీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటక పటంలో రాష్ట్ర ఉనికిని బలోపేతం చేయడానికి పర్యాటక అధికారులు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

    ఈ కార్యక్రమాలు భారతదేశం నలుమూలల నుండి, విదేశాల నుండి సందర్శకులను ఆకర్షిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందులో సాంప్రదాయ ఆకర్షణలు, ఫుడ్ స్టాల్స్, ఇతర ప్రదర్శనలు ఉంటాయి.

    ఇప్పటికే పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, పర్యాటక శాఖ డైరెక్టర్ క్రాంతి వల్లూరు, SATG వైస్-చైర్‌పర్సన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సోని బాలాతోపాటుగా వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.

