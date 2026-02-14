ఇంటినే కాదు మున్సిపాలిటీని కూడా ఏలుతారు.. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 1,019 మంది హోమ్ మేకర్స్ విక్టరీ
తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో గృహిణులు సత్తా చాటారు. భారీగా సీట్లను గెలిచారు. ఇంటినే కాదు.. మున్సిపాలిటీని కూడా వారే ఏలనున్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముగిసిన పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 1,019 మంది గృహిణులు ఎన్నికయ్యారని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసిన గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ గణాంకాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న మునిసిపాలిటీలు, మునిసిపల్ కార్పొరేషన్లలో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన అభ్యర్థులు కూడా ఉన్నారు.
మొత్తం 2,995 మంది అభ్యర్థులు వార్డల్లో ఎన్నికైనట్లు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ప్రకటించారు. విజేతలలో పురుషుల కంటే మహిళలే ఎక్కువగా ఉన్నారు.. 1,356 మంది పురుషులతో పోలిస్తే 1,638 మంది మహిళలు ఎన్నికయ్యారు. ఎన్నికైన ప్రతినిధుల సగటు వయస్సు 42.4 సంవత్సరాలుగా ఉంది.
ఎన్నికైన ప్రతినిధులలో 1,924 మంది గ్రాడ్యుయేట్లు, 194 మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు అని ఈసీ డేటా చూపిస్తుంది. ఎన్నికైన ఏ అభ్యర్థి నిరక్షరాస్యుడిగా నమోదు కాలేదు.
1,019 మంది గృహిణులతో పాటు, 676 మంది ఎన్నికైన ప్రతినిధులు వ్యాపారాన్ని తమ వృత్తిగా నమోదు చేసుకున్నారు, 555 మందిని 'ఇతర' కింద చూపించుకున్నారు. 69 మంది తమను తాము ప్రైవేట్ ఉద్యోగులుగా చెప్పుకున్నారు. 644 మంది తమ వృత్తిని పేర్కొనలేదు.
ఎన్నికైన 1,019 మంది గృహిణులలో 550 మంది కాంగ్రెస్ నుండి, 260 మంది బీఆర్ఎస్ నుండి, 106 మంది బీజేపీ నుండి ఉన్నారు. ఇక 60 మంది స్వతంత్రులు ఈ లిస్టులో ఉన్నారు. ఏఐఎంఐఎంకి 19 మంది గృహిణులు, AIFB 10, సీపీఐ 9, సీపీఎం 4, బీఎస్పీకి ఒకరు ఉన్నారు.
గ్రాడ్యుయేట్లలో 885 మంది కాంగ్రెస్, 472 మంది బీఆర్ఎస్, 199 మంది బీజేపీ, 95 మంది స్వతంత్రులకు చెందినవారు. AIMIM 31 మంది గ్రాడ్యుయేట్ విజేతలు ఉండగా.. AIFB 21, సీపీఐ 20, సీపీఎం 6, బీఎస్పీ నుంచి ఒకరు ఉన్నారు.
పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లలో 99 మంది కాంగ్రెస్, 48 మంది బీఆర్ఎస్, 30 మంది బీజేపీ, తొమ్మిది మంది స్వతంత్రులు ఉన్నారు. ఈసీ డేటా ప్రకారం సీపీఐకి నలుగురు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు ఉండగా, AIMIM, AIFBకి ఇద్దరు చొప్పున ఉన్నారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ 84 వరకు స్థానాలు గెలుచుకుంది. పోటీ చేసిన 2,996 వార్డులలో 1,537 స్థానాలను గెలుచుకుందని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసిన ఫలితాలు తెలిపాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ 781 సీట్లతో 25 మునిసిపాలిటీలను గెలుచుకుంది. ఇక భారతీయ జనతా పార్టీ ఆరు పట్టణ సంస్థలు, 335 సీట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్-ఎ-ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ (AIMIM) ఒక మునిసిపాలిటీని కైవసం చేసుకుంది.