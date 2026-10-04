ఆయుధాల చోరీ కేసు : మరో ముగ్గురు సైనిక ఉద్యోగులతో సహా ఏడుగురి అరెస్ట్ - వెలుగులోకి కీలక విషయాలు
Hyderabad Army Weapons Theft Case : బొల్లారం సైనిక స్థావరంలో ఏకే-203 తుపాకులు, మందుగుండు సామగ్రి దొంగిలించిన కేసులో కీలక విషయాలు వెలుగు చూశాయి. తాజాగా ముగ్గురు ఆర్మీ ఉద్యోగులతో పాటు ఏడుగురిని మల్కాజ్గిరి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసు వివరాలను సీపీ సుమతి వెల్లడించారు.
Hyderabad Army Weapons Theft Case : హైదరాబాద్లోని బొల్లారం ఆర్మీ క్యాంప్లో సంచలనం సృష్టించిన ఆయుధాల చోరీ కేసులో మల్కాజ్గిరి పోలీసులు శనివారం కీలక పురోగతి సాధించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి విధుల్లో ఉన్న ముగ్గురు ఆర్మీ ఉద్యోగులతో పాటు మరో నలుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు మల్కాజ్గిరి పోలీస్ కమిషనర్ బి.సుమతి వెల్లడించారు.
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన మాజీ హవల్దార్ ఉప్పుతల మల్లేష్ (37)ను పోలీసులు సెప్టెంబర్ 11నే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నాగర్కర్నూల్ జిల్లాకు చెందిన మల్లేష్, ఆగస్టు 30, 31 తేదీల మధ్యరాత్రి బొల్లారంలోని 'కోటె అండ్ బెటాలియన్ మ్యాగజైన్' నుంచి అత్యాధునిక ఏకే-203 అస్సాల్ట్ రైఫిళ్లు, భారీగా మందుగుండు సామగ్రిని దొంగిలించాడు. అనంతరం ఆ ఆయుధాలను నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేటలోని తన తండ్రి నివాసంలో దాచిపెట్టాడు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆ ఆయుధాలన్నింటినీ భద్రంగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
వెలుగులోకి కీలక అంశాలు….
దర్యాప్తును వేగవంతం చేసిన పోలీసులు శనివారం మరో ఏడుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో ప్రస్తుతం ఆర్మీలో పనిచేస్తున్న ముగ్గురు సైనికులు, పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు, మల్లేష్ బావమరిదితో పాటు అతని స్నేహితుడు ఉన్నారు.
"పెద్ద ఎత్తున దోపిడీలు, ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడే ఉద్దేశంతోనే మల్లేష్ ఈ దొంగతనానికి ఒడిగట్టాడు. దర్యాప్తులో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి తీవ్రవాద, ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలలేదు" అని సీపీ సుమతి స్పష్టం చేశారు.
మద్రాస్ రెజిమెంట్కు చెందిన 20వ బెటాలియన్లో హవల్దార్గా పనిచేసిన మల్లేష్ను క్రమశిక్షణా రాహిత్యం, అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఈ ఏడాది జూన్లో ఆర్మీ సర్వీస్ నుంచి ముందస్తుగా తొలగించారు. అరెస్టు అనంతరం కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం అతనికి రిమాండ్ విధించింది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 22న పోలీసులు అతన్ని కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించారు.
గతంలో కూడా ఇళ్లల్లో దొంగతనాలకు పాల్పడిన చరిత్ర ఉన్న మల్లేష్…. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న తన బంధువు, స్నేహితుడితో కలిసి బ్యాంకులు, జ్యువెలరీ షాపులు, ధనవంతుల ఇళ్లల్లో దోపిడీలు చేసేందుకు ఒక పెద్ద పథకం వేశాడని పోలీసు విచారణలో తేలింది. ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడం కోసమే అతనికి ఆయుధాలు అవసరమయ్యాయి.
"తన పాత రెజిమెంట్లోని ముగ్గురు ఆర్మీ ఉద్యోగులతో మల్లేష్ సంబంధాలు నడిపాడు. వారి సహకారంతోనే ఆర్మీ మ్యాగజైన్ తాళాలు పగలగొట్టి ఏకే-203 రైఫిళ్లను, మందుగుండు సామగ్రిని దొంగిలించగలిగాడు," అని సీపీ తెలిపారు.
పోలీసుల విచారణలో మల్లేష్ మరిన్ని సంచలన విషయాలు బయటపెట్టాడు. 2022లో తన బెటాలియన్ కోల్కతాలోని బరాక్పూర్లో పనిచేస్తున్న సమయంలో, పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తుల నుంచి ఒక నాటు తుపాకీ, ఒక లైవ్ రౌండ్ తులసి కొనుగోలు చేసినట్లు అంగీకరించాడు. ఆర్మీ నుంచి దొంగిలించిన ఈ ఆయుధాలను కూడా విక్రయిస్తావా అని మల్లేష్ వారిని సంప్రదించగా, వారు కూడా ఆయుధాలు కొనుగోలు చేసేందుకు అంగీకరించారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు ఈ వ్యవహారంలో ముగ్గురు సర్వింగ్ సైనికుల అరెస్టుపై ఆర్మీ వర్గాల నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More