తెలంగాణ మెడికల్ కాలేజీల్లో 433 పోస్టులు.. ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ విడుదల!
తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో 433 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ ముగిసింది. ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్తోపాటు... ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారి జాబితాను రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు విడుదల చేసింది.
తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో ఖాళీల భర్తీ ప్రక్రియపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. వైద్యారోగ్య శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న 433 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల నియామక ప్రక్రియను మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (MHSRB) విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల తుది జాబితాను బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్లో విడుదల చేసింది.
గత నెలలో ఒక పోస్టుకు ముగ్గురు అభ్యర్థుల చొప్పున (1:3 నిష్పత్తిలో) అధికారులు ప్రొవిజినల్ మెరిట్ లిస్ట్ను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ జాబితా ఆధారంగా మే 22, 23 తేదీలలో అర్హులైన అభ్యర్థులకు సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ (ధృవీకరణ పత్రాల పరిశీలన) నిర్వహించారు. ఎలాంటి అభ్యంతరాలూ లేని పారదర్శక ప్రక్రియ అనంతరం తాజాగా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లుగా ఎంపికైన వారి ఫైనల్ లిస్ట్ను బోర్డు ఖరారు చేసింది.
మొత్తం 607 పోస్టుల నోటిఫికేషన్
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లోని 34 విభాగాలలో మొత్తం 607 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల భర్తీ కోసం MHSRB నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ నియామక ప్రక్రియ రెండు విడతలుగా సాగింది.
అత్యవసర విభాగాలైన పీడియాట్రిక్స్ (చిన్న పిల్లల వైద్యం), ఆర్థోపెడిక్స్ (ఎముకల వైద్యం), గైనకాలజీ (స్త్రీ ప్రసూతి వైద్యం), అనస్థీషియా విభాగాలకు చెందిన 174 పోస్టుల భర్తీని అధికారులు ఇదివరకే పూర్తి చేశారు.
మిగిలిన 30 వైద్య విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 433 పోస్టుల భర్తీని తాజాగా పూర్తి చేసి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశారు. ఫైనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ విడుదల చేశారు.
నియామక పత్రాల అందజేత
వైద్య విద్యా విభాగంలో ఖాళీలను భర్తీ చేయడం ద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పేదలకు మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వైద్యులకు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు. ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా అత్యంత త్వరలోనే వీరందరికీ ప్రభుత్వ నియామక పత్రాలను అందజేయనున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.
అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను, పూర్తి ఎంపిక జాబితాను బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ mhsrb.telangana.gov.in లో చూసుకోవచ్చు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More