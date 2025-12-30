స్పీచ్ పాథాలజిస్ట్ పోస్టుల ఫస్ట్‌ ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్‌ విడుదల.. అభ్యంతరాలుంటే తెలపండి!

ఉద్యోగాల భర్తీలో మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు స్పీడ్ పెంచింది. ఇటీవలే 1284 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన బోర్డు.. తాజాగా స్పీచ్ పాథాలజిస్ట్ పోస్టుల ఫస్ట్ ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్ను విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల మెరిట్ లిస్టును వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేసింది.
అభ్యర్థి అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్లో సాధించిన మార్కులు, వెయిటేజీ ద్వారా సాధించిన మార్కులు, వారి స్థానికతకు సంబంధించిన అంశాలు సహా అన్ని వివరాలను వెబ్సైట్లో (http://mhsrb.telangana.gov.in/) అందుబాటులో ఉంచామని బోర్డు వెల్లడించింది. వీటిపై అభ్యంతరాలు ఉంటే తెలపాలని బోర్డు కోరింది. అభ్యంతరాలను జనవరి 5వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల లోపల నమోదు చేయాలని సూచించింది.
అభ్యంతరాలను అభ్యర్థి లాగిన్ ద్వారా మాత్రమే నమోదు చేయాలని, ఆఫ్లైన్లో పంపించిన అభ్యంతరాలను పరిగణలోకి తీసుకోబోమని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. మల్టీ జోన్-I పరిధిలో ఎటువంటి పోస్టులు నోటిఫై చేయనందున, ఆ జోన్కు చెందిన అభ్యర్థులను పోస్టుల కోసం పరిగణలోకి తీసుకోవడం లేదని వెల్లడించింది.
దరఖాస్తుదారులు తమ వివరాలను ధృవీకరించుకోవాలని, అభ్యంతరాలు ఏవైనా ఉంటే MHSRB వెబ్సైట్లో వారి ఖాతాల్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఆన్లైన్లో సమర్పించాలని అధికారులు తెలిపారు. అభ్యంతరాలను 05.01.2026న సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు స్వీకరిస్తారు. అభ్యంతరాలను దాఖలు చేయడానికి ఒక అవకాశం మాత్రమే ఇస్తారు. దరఖాస్తుదారులు సమర్పించే ముందు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
ఏవైనా సహాయక పత్రాలను కలిగి ఉన్న ఒక PDF ఫైల్ను మాత్రమే అప్లోడ్ చేయవచ్చు. అనేక పత్రాలను సమర్పించాల్సి వస్తే.. దరఖాస్తుదారులు వాటిని కలపాలి.