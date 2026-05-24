తెలంగాణ టూరిజంలో బిగ్ చేంజ్.. ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో కొత్త ప్రాజెక్టులు!
తెలంగాణలో పర్యాటకాన్ని మరింత ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రైవేట్ రంగ భాగస్వామ్యాన్ని కోరుతోంది.
ప్రైవేట్ రంగ భాగస్వామ్యం ద్వారా పర్యాటక ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు వేస్తోంది. ఎంపిక చేసిన పర్యాటక గమ్యస్థానాల అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం త్వరలో ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్(ఈఓఐ) ఆహ్వానిస్తుందని పర్యాటక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు తెలిపారు. ఎంపిక చేసిన ఏజెన్సీలకు ప్రాజెక్ట్ డిజైన్లు, అంచనా ప్రాజెక్ట్ నివేదికల ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
తెలంగాణను ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీపడే పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడానికి, పర్యాటకాన్ని ఆర్థిక వృద్ధికి ప్రధాన చోదక శక్తిగా నిలపడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని కృష్ణారావు గచ్చిబౌలిలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ (NITHM)లో జరిగిన 'డెస్టినేషన్ తెలంగాణ - రోడ్ అహెడ్' పర్యాటక సదస్సులో ప్రసంగిస్తూ అన్నారు.
పారిశ్రామికవేత్తలు, పెట్టుబడిదారులు, పర్యాటక పారిశ్రామికవేత్తలు పెట్టుబడులతో ముందుకు రావాలని మంత్రి జూపల్లి ఆహ్వానించారు. వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదికలతో కూడిన ప్రతిపాదనలను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో పరిశీలించి, ఆలస్యం లేకుండా ఆమోదాలు మంజూరు చేస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. తక్కువగా వినియోగిస్తున్న ప్రభుత్వ ఆస్తులను పర్యాటక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల కోసం దీర్ఘకాలిక లీజుకు ఇవ్వవచ్చన్నారు. తద్వారా పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాల అమలు సులభతరం అవుతుందని చెప్పారు. వృత్తిపరమైన నిర్వహణ సాధ్యమవుతుందని మంత్రి తెలిపారు.
వినూత్న, సృజనాత్మక పర్యాటక భావనలను తెలంగాణకు తీసుకురావాలని ప్రైవేట్ భాగస్వాములను మంత్రి జూపల్లి ప్రోత్సహించారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, వసతి, రెస్టారెంట్లు వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కొరవడ్డాయని చెప్పారు. మొబైల్ గ్లాస్ హౌస్లు, పర్యావరణ పర్యాటక సౌకర్యాలు, కాన్వాస్ టెంట్లు, ఇతర సందర్శకులకు అనుకూలమైన సౌకర్యాలతో సహా ఆధునిక పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో ప్రభుత్వంతో భాగస్వామ్యం కావాలని, ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులకు, ఆతిథ్య నిర్వాహకులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More