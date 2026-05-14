నీట్ పేపర్ లీక్ వెనుక 'ప్రైవేట్ మాఫియా'.. సీబీఐ విచారణలో దిమ్మతిరిగే నిజాలు
నీట్-యూజీ 2026 పేపర్ లీక్ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. కోచింగ్ సెంటర్లు, వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా ప్రశ్నపత్రం ఎలా చేతులు మారిందో సీబీఐ దర్యాప్తులో వెల్లడైన కీలక విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
దేశంలోనే అతిపెద్ద వైద్య ప్రవేశ పరీక్ష నీట్ (NEET-UG 2026) విశ్వసనీయత ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకమైంది. మే 3న జరిగిన ఈ పరీక్షలో భారీ ఎత్తున పేపర్ లీక్ జరిగిందన్న ఆరోపణలు రావడంతో, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) పరీక్షను రద్దు చేసి రీ-టెస్ట్కు ఆదేశించింది. సుమారు 22 లక్షల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ముడిపడి ఉన్న ఈ ఉదంతంపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) రంగంలోకి దిగింది. దర్యాప్తులో వెలుగుచూస్తున్న విషయాలు చూస్తుంటే, ఇది ఒక రాష్ట్రానికి పరిమితం కాకుండా దేశవ్యాప్త నెట్వర్క్తో కూడిన వ్యవస్థీకృత నేరమని స్పష్టమవుతోంది.
కోచింగ్ సెంటర్లు, వాట్సాప్ గ్రూపులే అడ్డా
ఈ లీక్ నెట్వర్క్ కేవలం టెక్నాలజీకే పరిమితం కాలేదు. విద్యార్థులు, కౌన్సిలర్లు, హాస్టల్ నిర్వాహకులు, కోచింగ్ సెంటర్ల మధ్య ఒక బలమైన గొలుసుకట్టు సంబంధం ఉన్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి. ముఖ్యంగా రాజస్థాన్లోని కోచింగ్ హబ్ 'సికార్' ఈ కుంభకోణానికి కేంద్రంగా మారిందని తెలుస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వేలాది మంది విద్యార్థులు సికార్, కోటా వంటి ప్రాంతాలకు శిక్షణ కోసం వెళ్తుంటారు కాబట్టి, ఈ పరిణామాలు ఇక్కడి తల్లిదండ్రుల్లోనూ ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. టెలిగ్రామ్ ఛానళ్లతో పాటు 'ప్రైవేట్ మాఫియా' అనే పేరుతో ఒక పెయిడ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ నడిచింది. ఈ గ్రూపులో సభ్యత్వం పొందడానికి ఒక్కో విద్యార్థి రూ. 5,000 నుంచి రూ. 30,000 వరకు చెల్లించినట్లు సమాచారం. పరీక్షకు ముందే 'గెస్ పేపర్' పేరుతో 410 ప్రశ్నలను విద్యార్థులకు పంపారు. చిత్రమేమిటంటే, అందులో 120 ప్రశ్నలు అసలు నీట్ పేపర్లోనివే కావడం గమనార్హం.
లక్షల రూపాయల్లో చేతులు మారిన వైనం
ఈ పేపర్ లీక్ వెనుక భారీ ధన ప్రవాహం జరిగింది. దర్యాప్తులో భాగంగా సీబీఐ ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేసింది. వీరిలో మహారాష్ట్రకు చెందిన ధనంజయ్ లోఖండే, శుభమ్ ఖైర్నార్, హర్యానాకు చెందిన యశ్ యాదవ్, రాజస్థాన్కు చెందిన బివాల్ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు.
- లోఖండే ఈ పేపర్ను ఖైర్నార్కు రూ. 10 లక్షలకు విక్రయించగా..
- ఖైర్నార్ దానిని యశ్ యాదవ్కు రూ. 15 లక్షలకు అమ్మారు.
- చివరకు అది రాజస్థాన్లోని బివాల్ కుటుంబానికి చేరి, అక్కడ రూ. 30 లక్షల వరకు అమ్ముడుపోయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
రాజకీయ రంగు పులుముకున్న వివాదం
నీట్ రద్దు వ్యవహారం ఇప్పుడు రాజకీయ రణరంగంగా మారింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్, ఆప్ సహా ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. నిందితులకు అధికార పార్టీ నేతలతో సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నాయి. మరోవైపు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ నీట్ వ్యవస్థనే రద్దు చేయాలని గళమెత్తారు. "ఈ లీక్ ఘటన దేశవ్యాప్త పరీక్షా విధానంలో ఉన్న లోపాలను ఎత్తిచూపుతోంది. గ్రామీణ, పేద విద్యార్థులకు నీట్ శాపంగా మారింది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సంస్కరణల దిశగా సుప్రీంకోర్టు
వైద్యుల సంఘం (FAIMA) ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఎన్టీఏ స్థానంలో అత్యాధునిక సాంకేతికత కలిగిన స్వయంప్రతిపత్తి గల సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రశ్నపత్రాలకు డిజిటల్ లాకింగ్ సిస్టమ్ ప్రవేశపెట్టాలని పిటిషన్లో కోరింది. ల్యాప్టాప్లు, మొబైల్ ఫోన్లు తదితర డిజిటల్ ఆధారాలను సేకరించిన సీబీఐ, ఈ రాకెట్ వెనుక ఉన్న అసలు సూత్రధారులను పట్టుకునే పనిలో ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
1. నీట్-యూజీ 2026 పరీక్ష మళ్లీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
మే 3న జరిగిన పరీక్షను ఎన్టీఏ రద్దు చేసింది. రీ-టెస్ట్ నిర్వహణకు సంబంధించి కొత్త షెడ్యూల్ను త్వరలోనే అధికారిక వెబ్సైట్లో ప్రకటిస్తారు. విద్యార్థులు ఎప్పటికప్పుడు తాజా అప్డేట్స్ గమనిస్తూ ఉండాలి.
2. పేపర్ లీక్ ఎలా జరిగిందని దర్యాప్తు సంస్థలు భావిస్తున్నాయి?
ప్రధానంగా వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా ప్రశ్నపత్రం చేతులు మారింది. కోచింగ్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు, కొంతమంది కౌన్సిలర్లు మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించి లక్షల రూపాయలకు పేపర్లను విక్రయించినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించాయి.
3. సీబీఐ దర్యాప్తులో ఇప్పటివరకు ఎంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు?
మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, హర్యానా రాష్ట్రాలకు చెందిన ఐదుగురు కీలక నిందితులను సీబీఐ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. వీరితో పాటు మరికొంతమంది అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
4. పేపర్ లీక్ నివారణకు ఎలాంటి చర్యలు సూచించారు?
ప్రశ్నపత్రాలకు డిజిటల్ లాకింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయడం, పరీక్షను కంప్యూటర్ ఆధారిత (CBT) మోడ్లో నిర్వహించడం వంటి సంస్కరణలను వైద్యుల సంఘాలు సుప్రీంకోర్టుకు సూచించాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More