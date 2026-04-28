సీబీఐ అధికారిణిగా క్యాబ్ డ్రైవర్ కుమార్తె.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న భావోద్వేగ వీడియో
కష్టం ఎవరిదైనా విజయం మాత్రం అందరినీ పలకరిస్తుందని నిరూపించారు లక్నోకు చెందిన ఒక సాధారణ క్యాబ్ డ్రైవర్. తన కుమార్తె సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) ఆఫీసర్గా ఎంపికైన విషయాన్ని ఆయన గర్వంగా పంచుకుంటున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకుంటోంది.
విజయం దక్కాలంటే ఖరీదైన కోచింగ్ సెంటర్లు, ఏసీ గదుల్లో చదువులు అవసరం లేదని, పట్టుదల ఉంటే చాలని లక్నోకు చెందిన ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్ కుమార్తె నిరూపించారు. సాధారణంగా సెలబ్రిటీల విజయాలను గమనించే సోషల్ మీడియా, ఈసారి ఒక సామాన్యుడి గెలుపును వేడుక చేసుకుంటోంది. లక్నోలో క్యాబ్ నడిపే ఉపేంద్ర గుప్తా అనే వ్యక్తి, తన కుమార్తె దేశంలోనే అత్యున్నత దర్యాప్తు సంస్థ అయిన సీబీఐలో అధికారిణిగా ఎంపికైన వార్తను ప్రయాణికుడితో పంచుకున్న తీరు ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తోంది.
క్యాబ్ డ్రైవర్ నుంచి సీబీఐ ఆఫీసర్ తండ్రిగా..
ఇన్స్టాగ్రామ్లో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో, ఉపేంద్ర గుప్తా ముఖంలో వెలిగిపోతున్న చిరునవ్వు ఆయన పడ్డ కష్టాన్ని మర్చిపోయేలా చేస్తోంది. క్యాబ్లో ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తితో మాట్లాడుతూ.. "నేను ఇప్పుడు ఒక సీబీఐ ఆఫీసర్ తండ్రిని అయ్యాను" అని ఆయన మురిసిపోతూ చెప్పారు. తొలుత ప్రయాణికుడు అది జోక్ అని భావించినా, తర్వాత తన కుమార్తె పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఏజెన్సీలో కీలక బాధ్యత దక్కించుకుందని వివరించడంతో ఆ ప్రయాణికుడు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు.
"నేను ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల సరిగ్గా చదువుకోలేకపోయాను, కానీ నా పిల్లలు ఇంతటి ఉన్నత స్థాయికి చేరడం చూస్తుంటే నా జన్మ ధన్యమైందనిపిస్తోంది. తల్లిదండ్రులకు ఇంతకంటే పెద్ద ఆనందం ఏముంటుంది?" అని ఉపేంద్ర గుప్తా గర్వంగా పేర్కొన్నారు.
కోచింగ్ లేకుండానే అద్భుతం
ఈ కథనంలో అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఆయన కుమార్తెలు ఎటువంటి ఖరీదైన కోచింగ్ తీసుకోకుండానే తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవడం. ఉపేంద్ర గుప్తాకు ఇద్దరు కుమార్తెలు కాగా, ఒకరు ఐఏఎస్ (IAS) కోసం సిద్ధమవుతుండగా, మరొకరు ఇప్పుడు సీబీఐ (CBI) లో స్థానం సంపాదించారు. నేటి కాలంలో కాంపిటేటివ్ పరీక్షల కోసం లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి కోచింగ్ తీసుకుంటున్న వారికి ఈ కథనం ఒక పెద్ద కనువిప్పు. స్వయంకృషితో, తండ్రి పడే కష్టాన్ని గుర్తిస్తూ వారు సాధించిన ఈ విజయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
నెటిజన్ల ప్రశంసల జల్లు
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే లక్షలాది వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది. "బహుత్ బధాయీ హో అంకుల్ జీ" (మీకు చాలా అభినందనలు) అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఒక తండ్రి పడే తపన, కష్టం, ఆ తర్వాత దక్కే ఆనందాన్ని కెమెరాలో బంధించినందుకు వీడియో తీసిన వ్యక్తికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు. బిడ్డలు ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినప్పుడు కలిగే ఆ అనుభూతి మాటల్లో చెప్పలేనిది. ఉపేంద్ర గుప్తా కథ కూడా ఇప్పుడు అదే కోవలో చేరిపోయింది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.