కుటుంబ సభ్యులు మరణిస్తే ఆధార్ రద్దు చేయడం ఎలా? ఆన్లైన్ విధానం ఇదిగో
కుటుంబంలో ఎవరైనా మరణించినప్పుడు వారి ఆధార్ వివరాలు దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండేందుకు యూఐడీఏఐ (UIDAI) ప్రత్యేక సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మైఆధార్ పోర్టల్ ద్వారా డెత్ సర్టిఫికేట్ను సమర్పించి ఆధార్ డీయాక్టివేషన్ ప్రక్రియను ఎలా ప్రారంభించాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కుటుంబంలో ఎవరైనా మరణిస్తే వారి భౌతిక, ఆర్థిక వ్యవహారాలను పూర్తి చేయడమే కాకుండా, వారి గుర్తింపు కార్డులను సురక్షితంగా ఉంచడం చాలా అవసరం. భారత పౌరులకు కీలకమైన గుర్తింపు కార్డు అయిన ఆధార్ దుర్వినియోగానికి గురికాకుండా యూఐడీఏఐ (UIDAI) ఆన్లైన్ సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా కుటుంబ సభ్యుల మరణాన్ని నివేదించి, వారి ఆధార్ సంఖ్యను డీయాక్టివేట్ చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించవచ్చు.
ఆధార్ డీయాక్టివేషన్ ఎందుకు అవసరం?
ప్రతి ఒక్కరికీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ అత్యంత కీలకమైన గుర్తింపు పత్రంగా పనిచేస్తుంది. బ్యాంకింగ్, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, సబ్సిడీల నుంచి మొబైల్ సిమ్ కార్డుల వరకు అన్నింటికీ ఆధార్ ప్రామాణికంగా మారింది. మరణించిన వ్యక్తి ఆధార్ సంఖ్యను అలాగే వదిలేస్తే, సైబర్ నేరగాళ్లు లేదా అపరిచిత వ్యక్తులు ఆ వివరాలను ఉపయోగించి మోసాలకు పాల్పడే ప్రమాదం ఉంది. ఈ రకమైన గుర్తింపు మోసాలను (Identity Theft) అరికట్టడానికి యూఐడీఏఐ మైఆధార్ పోర్టల్ ద్వారా ఈ అవకాశం కల్పిస్తోంది.
కావలసిన పత్రాలు, వివరాలు
ఈ సేవను ఉపయోగించుకోవడానికి ముందుగా కొన్ని పత్రాలను, వివరాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం (Death Certificate): సమర్పించడానికి స్కాన్ చేసిన కాపీ అవసరం.
మరణించిన వ్యక్తి ఆధార్ సంఖ్య: డీయాక్టివేట్ చేయాల్సిన రికార్డును గుర్తించడానికి ఇది తప్పనిసరి.
దరఖాస్తు చేసే కుటుంబ సభ్యుడి ఆధార్ వివరాలు: ఆన్లైన్ పోర్టల్లోకి లాగిన్ కావడానికి ఇవి అవసరం.
లింక్ చేసిన మొబైల్ నంబర్: దరఖాస్తు చేసే కుటుంబ సభ్యుడి ఆధార్తో అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్ సిద్ధంగా ఉండాలి. దీనికి ఓటీపీ (OTP) వస్తుంది.
మరణించిన వ్యక్తి డెమోగ్రాఫిక్ వివరాలు: రికార్డులను పరిశీలించడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం
మైఆధార్ (myAadhaar) పోర్టల్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియను సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. విధానం ఇదిగో..
పోర్టల్లో లాగిన్ అవ్వడం: యూఐడీఏఐ అధికారిక మైఆధార్ పోర్టల్ను సందర్శించి, మీ ఆధార్ నంబర్, ఓటీపీ సహాయంతో లాగిన్ అవ్వండి.
సర్వీస్ను ఎంచుకోవడం: డాష్బోర్డ్లో ఉన్న ‘కుటుంబ సభ్యుడి మరణాన్ని నివేదించండి’ (Report death of family member) ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
వివరాల నమోదు: మరణించిన వ్యక్తి ఆధార్ నంబర్, డెత్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను నమోదు చేయండి.
డెత్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్: స్కాన్ చేసిన మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని నిర్దేశిత ఫార్మాట్లో అప్లోడ్ చేయండి.
ఎస్ఆర్ఎన్ (SRN) సేవ్ చేయడం: దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ నంబర్ (SRN) జనరేట్ అవుతుంది. అప్లికేషన్ స్టేటస్ను ట్రాక్ చేయడానికి దీనిని సురక్షితంగా దాచుకోండి.
దరఖాస్తు చేయగానే ఆధార్ వెంటనే రద్దవుతుందా?
వెంటనే రద్దు కాదు. మైఆధార్ పోర్టల్లో దరఖాస్తు సమర్పించడం అనేది ప్రక్రియలో మొదటి అడుగు మాత్రమే. మీరు అందించిన వివరాలు, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని యూఐడీఏఐ అధికారులు క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తారు. సమాచారం సరైనదని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే ఆధార్ డీయాక్టివేషన్ చర్యలు తీసుకుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More