ఎయిమ్స్‌ మంగళగిరిలో 76 ఉద్యోగ ఖాళీలు - కేవలం ఇంటర్వ్యూనే..!

ిమంగళగిరిలోని ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్(ఎయిమ్స్) నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగా సీనియర్ రెసిడెంట్/సీనియర్ డీమాన్స్ట్రేటర్స్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. అన్ని కలిపి 76 పోస్టులున్నాయి. కేవలం ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
ఈ పోస్టుల కోసం ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందుకు జనవరి 2, 2026వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. దరఖాస్తులను షార్ట్ లిస్ట్ చేసి… ఇంటర్వ్యూలకు పిలుస్తారు. మెరిట్ ఆధారంగా ఫైనల్ ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. ఇంటర్వ్యూలు జనవరి 6 నుంచి 8 వరకు నిర్వహిస్తారు.
ఎయిమ్స్ మంగళగిరి నోటిఫికేషన్ - ముఖ్య వివరాలు:
ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ -ఎయిమ్స్ మంగళగిరి, ఆంధ్రప్రదేశ్