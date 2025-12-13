Edit Profile
    ఎయిమ్స్‌ మంగళగిరిలో 76 ఉద్యోగ ఖాళీలు - కేవలం ఇంటర్వ్యూనే..!

    ఏపీలోని మంగళగిరి ఎయిమ్స్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది.  పలు విభాగాల్లో సీనియర్‌ రెసిడెంట్‌/సీనియర్‌ డీమాన్‌స్ట్రేటర్స్‌ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. జనవరి 2వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    Published on: Dec 13, 2025 4:50 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Guntur
    ిమంగళగిరిలోని ఆల్‌ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌(ఎయిమ్స్) నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగా సీనియర్‌ రెసిడెంట్‌/సీనియర్‌ డీమాన్‌స్ట్రేటర్స్‌ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. అన్ని కలిపి 76 పోస్టులున్నాయి. కేవలం ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.

    ఎయిమ్స్ మంగళగిరిలో ఉద్యోగాలు
    ఎయిమ్స్ మంగళగిరిలో ఉద్యోగాలు

    ఈ పోస్టుల కోసం ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందుకు జనవరి 2, 2026వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. దరఖాస్తులను షార్ట్ లిస్ట్ చేసి… ఇంటర్వ్యూలకు పిలుస్తారు. మెరిట్ ఆధారంగా ఫైనల్ ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. ఇంటర్వ్యూలు జనవరి 6 నుంచి 8 వరకు నిర్వహిస్తారు.

    ఎయిమ్స్ మంగళగిరి నోటిఫికేషన్ - ముఖ్య వివరాలు:

    • ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ -ఎయిమ్స్ మంగళగిరి, ఆంధ్రప్రదేశ్
    • పోస్టులు - సీనియర్‌ రెసిడెంట్‌/సీనియర్‌ డీమాన్‌స్ట్రేటర్స్‌
    • మొత్తం ఖాళీలు - 76 పోస్టులు
    • దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో ఎండీ/ ఎంఎస్‌/డీఎం/డీఎన్‌బీ/ఎంసీహెచ్‌, ఎంఎస్సీ/ఎంబయోటెక్‌ డిగ్రీ, పీహెచ్‌డీ ఉత్తీర్ణత ఉండాలి.
    • మొత్తం 30 విభాగాల్లో ఖాళీలున్నాయి.
    • అప్లికేషన్ తేదీ చివరి నాటికి 45 ఏళ్లు మించకూడదు.
    • దరఖాస్తు రుసుం రూ. 1500(జనరల్), ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు రూ.1000
    • దరఖాస్తు విధానం - ఆన్ లైన్
    • దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 2 జనవరి 2026
    • నాన్ మెడికల్ వారికి నెలకు రూ. 56,100, మెడికల్ అభ్యర్థులకు రూ.67,700 జీతం చెల్లిస్తారు.
    • ఎంపిక విధానం - ఇంటర్వ్యూలు
    • ఇంటర్వ్యూ తేదీలు - 6,8 జనవరి 2026.
    • ఇంటర్వ్యూ జరిగే ప్రాంతం - అడ్మిన్ అండ్ లైబ్రరరీ బిల్డింగ్, ఎయిమ్స్, మంగళగిరి, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్.
    • ఉదయం 8.30 గంటలకు రిపోర్టింగ్ చేయాలి.
    • మెయిల్ - srrecruitment@aiimsmangalagiri.edu.in
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://www.aiimsmangalagiri.edu.in/
