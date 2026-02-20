నల్లా కనెక్షన్ లేదా మురుగు నీటి సమస్యలా? వారానికి నాలుగు రోజులు మీ ప్రాంతంలోనే అధికారులు!
హైదరాబాద్లో జలమండలి అధికారులు వారానికి నాలుగు రోజులు మీ ప్రాంతంలోనే తిరగనున్నారు. ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే మీకు పరిష్కారం దొరకనుంది.
తాగునీటి సరఫరా, మురుగునీటి పారుదల మార్గాలను ప్రభావితం చేసే సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డ్ (HMWSSB) అధికారులు కొత్త విధానానికి శ్రీకారం చూట్టారు. సిబ్బంది వారానికి నాలుగు రోజులు ఉదయం 7.00 గంటల నుండి ఉదయం 10 గంటల వరకు అన్ని ప్రాంతాలను సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి కార్యాలయాలలో అందుబాటులో ఉంటారు. జలమండలి, బస్తీ బాట కార్యక్రమం శుక్రవారం(ఫిబ్రవరి 20, 2026) ప్రారంభం అవుతుంది.
పరిష్కరించాల్సిన సమస్యలలో లీకేజీలు, తాగునీటి సరఫరాలో తక్కువ ప్రెజర్, నీటి పైపులైన్ల నిర్వహణ, డీసిల్టింగ్, నీటి వృథా, మ్యాన్హోల్స్, నీటి కుళాయిలకు మీటర్లు బిగించడం, తాగునీటి నాణ్యతతోపాటుగా ఇతర సమస్యలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వర్షపు నీటి సేకరణ గుంతలు, ఇంజెక్షన్ బోర్వెల్ల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించనున్నారు అధికారులు.
ఉదయం ప్రజలతో మాట్లాడిన తర్వాత, వార్డు మేనేజర్లు గుర్తించిన సమస్యలు, తీసుకున్న తాత్కాలిక పరిష్కారాలు, అవసరమైన దీర్ఘకాలిక పరిష్కారాలపై నివేదికను దాఖలు చేయాలి. దీనిని వారి ఉన్నతాధికారులకు పంపడానికి మొబైల్ యాప్కి అప్లోడ్ చేస్తారు. శనివారాల్లో సమీక్షా సమావేశం జరుగుతుంది.
మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నుండి వార్డ్ మేనేజర్ల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ కాలనీ సందర్శనలలో పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని సమీక్షించడానికి ఎండీ, జాయింట్ ఎండీలు, డైరెక్టర్లు, ప్రాంతీయ కార్యనిర్వాహక డైరెక్టర్లు, ఇతర అధికారులు కూడా ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపడతారు.
HMWSSB అధికార పరిధిని కోర్ అర్బన్ రీజియన్ (CURE) చేర్చడానికి విస్తరించిన వారం తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నారు. బోర్డును మూడు ప్రాంతీయ యూనిట్లుగా విభజించారు. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజ్గిరి. HMWSSB సిబ్బంది క్షేత్ర సందర్శనల పలు సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. అవి ఏంటి అంటే..
- తాగునీటి సరఫరాలో తక్కువ ప్రెజర్
- నీటి పైపులైన్ల నిర్వహణ
- మ్యాన్హోల్స్
- లీకేజీలు
- నీటి కుళాయిలకు మీటర్లు బిగించడం
- తాగునీటి నాణ్యత, ఇతర సమస్యలు
క్షేత్ర సందర్శనల షెడ్యూల్
- మంగళవారం, బుధవారం, శుక్రవారం, శనివారం