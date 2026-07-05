ఈ జూనియర్ కాలేజీల్లో జూలై 6 నుండి 14 వరకు అప్రెంటిస్షిప్ కమ్ జాబ్ మేళా
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఐదు జూనియర్ కళాశాలల్లో జూలై 6 నుండి 14 వరకు అప్రెంటిస్షిప్ కమ్ జాబ్ మేళా జరగనుంది. ఒకేషనల్ విద్యార్థులకు ఇది మంచి అవకాశం కానుంది.
బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్, రీజినల్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ (RDSDE) సహకారంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఐదు జూనియర్ కళాశాలల్లో జూలై 6 నుండి 14 వరకు అప్రెంటిస్షిప్ కమ్ జాబ్ మేళాను నిర్వహించనుంది.
స్కిల్ ఇండియా మిషన్, నేషనల్ అప్రెంటిస్షిప్ ప్రమోషన్ స్కీమ్ కింద నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం, వృత్తి విద్యా విద్యార్థులను, ఫ్రెషర్లను అప్రెంటిస్షిప్లు, డైరెక్ట్ ప్లేస్మెంట్ల కోసం ప్రముఖ పరిశ్రమలతో అనుసంధానించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ తెలిపింది.
ఈ మేళాకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు ఆన్-ది-స్పాట్ ఇంటర్వ్యూలు, నిపుణుల నుండి కెరీర్ గైడెన్స్, పారామెడికల్, నాన్-పారామెడికల్ విభాగాలలో పలు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. అప్రెంటిస్షిప్ చట్టం ప్రకారం, అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.9,600 స్టైపెండ్ లభిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమం 2023-2026 బ్యాచ్ల వృత్తి విద్యా విద్యార్థులకు, ఉద్యోగార్థులకు, ఈ సంవత్సరం లేదా గత మూడు విద్యా సంవత్సరాలలో ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్, సప్లిమెంటరీ పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణులైన ఫ్రెషర్లకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇంతకుముందు అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణ పొందని లేదా పూర్తి చేయని అభ్యర్థులు మాత్రమే అర్హులు.
షెడ్యూల్ ప్రకారం, జూలై 6న కుత్బుల్లాపూర్లోని ఎస్కేపీఎం ప్రభుత్వ వొకేషనల్ జూనియర్ కళాశాలలో, జూలై 7న సికింద్రాబాద్లోని కస్తూర్బా గాంధీ జూనియర్ కళాశాలలో, జూలై 13న హనుమకొండలోని ప్రభుత్వ వొకేషనల్ జూనియర్ కళాశాలలో, జూలై 14న మహబూబ్నగర్, నల్గొండలోని ప్రభుత్వ వొకేషనల్ జూనియర్ కళాశాలల్లో ఈ మేళా జరగనుంది.
వృత్తి విద్యా విద్యార్థులను పరిశ్రమలతో అనుసంధానించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన కార్యక్రమమే ఈ మేళా అని బీఐఈ డైరెక్టర్ అభిలాష అభినవ్ తెలిపారు. ఇది ప్రముఖ కంపెనీలు, విభిన్న ఉద్యోగ పాత్రలు, అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువస్తుంది.
ఉద్యోగ కల్పనతో పాటు, యువత అర్థవంతమైన కెరీర్లలోకి అడుగుపెట్టేందుకు వీలుగా వారికి కెరీర్ కౌన్సెలింగ్, నైపుణ్యాభివృద్ధి మార్గదర్శనం, అక్కడికక్కడే షార్ట్లిస్టింగ్ వంటివి అందిస్తారు. మేళా రోజున అభ్యర్థులు తమ రెజ్యూమ్ రెండు కాపీలు, విద్యా ధృవపత్రాలు, ఆధార్ కార్డును తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More