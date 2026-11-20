అయ్యప్ప మాల ధరించాడని ఐటీ ఉద్యోగికి నో ఎంట్రీ.. ఆదిభట్లలో ఆందోళన
రంగారెడ్డి జిల్లా ఆదిభట్లలోని ఓ ఐటీ కంపెనీ ఎదుట అయ్యప్ప భక్తులు, హిందూ సంఘాలు ఆందోళన చేపట్టాయి. అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్న ఉద్యోగిని డ్రెస్ కోడ్ పేరుతో లోపలికి అనుమతించలేదన్న ఆరోపణలతో గురువారం ఉద్రిక్తత నెలకొంది. దీక్షలో ఉన్నా విధులకు అనుమతించాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేశారు.
రంగారెడ్డి జిల్లా ఆదిభట్లలోని ఓ ఐటీ కంపెనీ కార్యాలయం ఎదుట గురువారం తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అయ్యప్ప దీక్ష చేపట్టిన ఓ ఉద్యోగిని కంపెనీ లోపలికి అనుమతించలేదన్న ఆరోపణలతో అయ్యప్ప భక్తులు, వివిధ హిందూ సంఘాల నాయకులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగారు. కంపెనీ యాజమాన్యానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ నిరసన తెలిపారు.
కార్తీక, మార్గశిర మాసాల్లో శబరిమల యాత్ర కోసం భక్తులు మండల దీక్ష చేపట్టడం ఆనవాయితీ. ఈ దీక్షా కాలంలో నలుపు లేదా కాషాయ వస్త్రాలు ధరించడం, పాదరక్షలు లేకుండా నడవడం వంటి కఠిన నియమాలను పాటిస్తారు. అయితే, కార్పొరేట్ సంస్థల్లో అమలు చేసే డ్రెస్ కోడ్ నిబంధనల కారణంగా ఆదిభట్ల ఐటీ కంపెనీలో తాజా వివాదం రాజుకుంది.
రెండు నెలల ముందే చెప్పినా అడ్డుకున్నారు: బాధిత ఉద్యోగి
ఆదిభట్లలోని సదరు ఐటీ కంపెనీలో మనీష్ అనే యువకుడు రెండేళ్లుగా పనిచేస్తున్నాడు. తాను అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకోబోతున్నట్లు రెండు నెలల క్రితమే యాజమాన్యానికి సమాచారం ఇచ్చానని మనీష్ తెలిపాడు. అయినప్పటికీ నవంబర్ 19, గురువారం నాడు విధులకు హాజరయ్యేందుకు వచ్చిన తనను డ్రెస్ కోడ్ సాకుతో లోపలికి అనుమతించలేదని ఆరోపించాడు.
"నేను ఈ కంపెనీలో రెండేళ్లుగా పనిచేస్తున్నాను. అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకుంటానని రెండు నెలల ముందే యాజమాన్యానికి తెలియజేశాను. కానీ ఈరోజు డ్రెస్ కోడ్ పాటించకపోతే లోపలికి అనుమతించబోమని నన్ను అడ్డుకున్నారు. డ్రెస్ కోడ్ లేకుండా వస్తున్న ఇతర ఉద్యోగులను మాత్రం లోపలికి పంపుతున్నారు. నేను అయ్యప్ప దీక్ష చేపట్టిన తర్వాతే ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారో అర్థం కావడం లేదు" అని మనీష్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
విధులకు అనుమతించాలని భక్తుల డిమాండ్
మనీష్ను కార్యాలయంలోకి అనుమతించలేదన్న విషయం తెలియడంతో అయ్యప్ప స్వాములు, హిందూ సంఘాల ప్రతినిధులు భారీ సంఖ్యలో కంపెనీ వద్దకు చేరుకున్నారు. మతపరమైన విశ్వాసాలను గౌరవించాలని కోరుతూ ఆందోళన చేపట్టారు. అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్నప్పటికీ మనీష్ను యథావిధిగా విధులకు అనుమతించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
పరిస్థితి అదుపులోనే ఉంది: ఆదిభట్ల పోలీసులు
ఈ నిరసన కార్యక్రమం గురించి సమాచారం అందుకున్న ఆదిభట్ల పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ఉద్యోగి చేసిన ఆరోపణల నేపథ్యంలోనే అయ్యప్ప భక్తులు, హిందూ సంఘాలు ఆందోళన చేపట్టాయని ఆదిభట్ల పోలీస్ అధికారి ఒకరు ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థకు వెల్లడించారు.
"ఉద్యోగుల్లో ఒకరు ఈ ఆరోపణలు చేశారు. ఈ ఘటనపై మాకు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ఫిర్యాదు అందలేదు. ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులోనే ఉంది. ఈ వ్యవహారంపై మేము ఆరా తీస్తున్నాం" అని పోలీస్ అధికారి స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వాస్తవాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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