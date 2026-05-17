ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు బండి భగీరథ్ ఐఫోన్.. సీక్రెట్స్ ఏమైనా బయటపడతాయా?
పోక్సో కేసులో బండి సాయి భగీరథ్ ఐఫోన్ను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపారు. దీంతో ఫోన్లో ఏవైనా వివరాలు ఉన్నాయా అనే ఆసక్తి నెలకొన్నది.
పెట్బషీరాబాద్ పోలీసులు పోక్సో కేసులో బండి సాయి భగీరథ్ను అరెస్టు చేసి, ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ కోసం అతని ఐఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తదుపరి విచారణ కోసం అతని కస్టడీని కోరాలని దర్యాప్తు అధికారులు యోచిస్తున్నారు. మే 8న ఒక మైనర్ బాలిక తల్లి దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు నమోదైన పోక్సో కేసులో శనివారం అరెస్టు అయ్యాడు బండి సాయి భగీరథ్. అతడి ఐఫోన్ను పెట్బషీరాబాద్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
తనపై కేసు నమోదైనప్పటి నుంచి పరారీలో ఉన్న సాయి భగీరథ్ను శనివారం రాత్రి నర్సింగి సమీపంలోని అప్పా జంక్షన్ వద్ద సైబరాబాద్ పోలీసుల ప్రత్యేక ఆపరేషన్స్ బృందం అరెస్టు చేసింది. సాయి భగీరథ్ను అదుపులోకి తీసుకున్న అనంతరం, అతడిని పెట్బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. అక్కడ పోలీసులు సుమారు రెండు గంటల పాటు విచారించి, అతని వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసుకున్నారు. మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ దర్యాప్తును పర్యవేక్షిస్తున్న డీసీపీ (కూకట్పల్లి) రితిరాజ్ పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఉన్నారు.
విచారణ అనంతరం రాత్రి సుమారు 11.30 గంటలకు, వైద్య పరీక్షల కోసం అతడిని మెడ్చల్లోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకెళ్లారు. అనంతరం అతడిని మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట హాజరుపరచగా, 14 రోజుల జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపారు. ఆ తర్వాత అతడిని చర్లపల్లిలోని సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు.
భగీరథ్ వద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న మొబైల్ ఫోన్ను, అందులోని డేటా ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ కోసం పోలీసులు పంపారు. ఈ డేటా అతడి నేరంతో ముడిపెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషించవచ్చు. ఏవైనా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయా అనే ఆసక్తి నెలకొన్నది.
ఇదిలా ఉండగా ఈ కేసులో తదుపరి విచారణ కోసం సాయి భగీరథ్ను తమ కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ పోలీసులు సోమవారం ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. బాధితురాలు లైంగిక దాడికి గురైనట్లు ఆరోపణలు ఉన్న నాలుగు ప్రదేశాలకు అతడిని తీసుకెళ్లాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. శనివారం నాడు పెట్బషీరాబాద్ పోలీసులు కుత్బుల్లాపూర్ తహసీల్దార్తో కలిసి నాలుగు ప్రదేశాలను సందర్శించారు.
ఫిర్యాదులో బాధితురాలి తల్లి.. మరికొందరు వ్యక్తులు కూడా ఇందులో పాలుపంచుకున్నారని అనుమానిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అందువల్ల పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్లో “బండి సాయి బగీరథ్ మరియు ఇతరులు” అని పేర్కొన్నారు. సాయి భగీరథ్ తరఫు న్యాయ బృందం కూడా సోమవారం కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు భగీరథ్ విషయంలో 14 మంది సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లపై కేసులు నమోదయ్యాయి. డబ్బులు తీసుకుని.. సేమ్ కంటెంట్తో భగీరథ్కు సపోర్ట్గా మాట్లాడారనే అనుమానంతో పెట్బషీరాబాద్ పోలీసులు కేసులు ఫైల్ చేశారు. బాధితురాలి ఫోటోలు, వీడియోలు బయటపెట్టినవారిపై ఇప్పటికే కేసులు నమోదయ్యాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More