    బీడీఎల్ హైదరాబాద్‌లో 156 అప్రెంటీస్ ఖాళీలు.. ఎలా అప్లై చేయాలి?

    హైదరాబాద్‌లోని కాంచన్‌బాగ్‌ యూనిట్‌లో భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్(బీడీఎల్‌)లో అప్రెంటీస్ ట్రెయినీ ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Nov 25, 2025 1:22 PM IST
    By Anand Sai
    భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్(BDL) 156 అప్రెంటిస్ పోస్టుల నియామకానికి అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆసక్తిగల, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు అధికారిక బీడీఎల్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను సమర్పించడానికి చివరి తేదీ 08-12-2025 నిర్ణయించారు. దరఖాస్తు హార్డ్ కాపీలు పంపించడానికి చివరి తేదీ 12.12.2025గా ఉంది.

    బీడీఎల్ అప్రెంటీస్ ఖాళీలు
    బీడీఎల్ అప్రెంటీస్ ఖాళీలు

    ఖాళీల వివరాలు

    ఫిట్టర్ 70, ఎలక్ట్రీషియన్ 10, ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ 30, మెషినిస్ట్ 15, మెషినిస్ట్ గ్రైండర్ 02, మెకానిక్ డీజిల్ 05, మెకానిక్ R & Ac 05, టర్నర్ 15, వెల్డర్ 04 అప్రెంటీస్ ఖాళీలు ఉన్నాయి. మెుత్తం ట్రేడ్‌ అప్రెంటిస్‌ (ఐటీఐ) 156 ఖాళీలు.

    అర్హతలు

    అభ్యర్థులు ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి. వయోపరిమితి విషయనికి వస్తే.. కనీస వయసు 14 సంవత్సరాలు, గరిష్ట వయోపరిమితి 30 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు వర్తిస్తుంది. వివిధ ట్రేడ్‌లకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల జాబితా విడిగా తీసుకుంటారు.

    అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు అవసరమైన అర్హత ప్రకారం సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ప్రతి ట్రేడ్‌కు ఒక సాధారణ మెరిట్ జాబితా తయారు చేస్తారు. 10వ తరగతి/ఎస్‌ఎస్‌సీ ఉత్తీర్ణత, ఐటీఐ ఉత్తీర్ణతకు సమాన మార్కులకు వెయిటేజ్ ఇస్తారు. ఎంపిక విధానం విద్యార్హతలు, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆధారంగా చేస్తారు.

    ఇలా అప్లై చేయాలి

    అభ్యర్థులు https://apprenticeshipindia.gov.in/candidate-registration లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ కాపీ, పదో తరగతి, ఐటీఐ మార్కుల షీట్, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం హార్ట్ కాపీలను పోస్ట్ ద్వారా మేనేజర్(హెచ్ఆర్) అప్రెంటీస్, భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్, కాంచన్‌బాగ్, హైదరాబాద్ అడ్రస్‌కు పంపాలి. పోస్ట్ ద్వారా అందుకున్న హార్ట్ కాపీలు మాత్రమే బీడీఎల్‌లో అప్రెంటిస్‌షిప్ ట్రైనింగ్‌కు ఎంపిక చేస్తారు. దరఖాస్తు చివరి తేదీ డిసెంబర్ 18వ తేదీ కాగా.. హార్డ్ కాపీలను పంపడానికి చివరి తేదీ డిసెంబర్ 12గా నిర్ణయించారు.

