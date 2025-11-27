గ్రూప్ 2 ర్యాంకర్లకు హైకోర్టులో ఊరట.. సింగిల్‌ బెంచ్‌ ఉత్తర్వులు సస్పెండ్‌

2015 గ్రూప్-2 నియామకాల్లో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు తెలంగాణ హైకోర్టు భారీ ఊరటనిచ్చింది. నియామక ప్రక్రియను రద్దు చేసి, ఎంపిక జాబితాను రద్దు చేసిన సింగిల్ బెంచ్ తీర్పును చీఫ్ జస్టిస్ నేతృత్వంలోని డివిజన్ బెంచ్ సస్పెండ్ చేసింది. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TGPSC) దాఖలు చేసిన అప్పీల్ విచారణ సందర్భంగా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. సింగిల్ బెంచ్ తీర్పును టీజీపీఎస్సీ డివిజన్ బెంచ్లో సవాల్ చేయగా.. విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది.
అంతకుముందు హైకోర్టు 2015 గ్రూప్-2 ఫలితాలను రద్దు చేస్తూ తీర్పు వెలువరించింది. ఎంపిక జాబితాను కొట్టి వేసింది. అక్టోబర్ 24, 2019న జారీ చేసిన ఎంపిక జాబితా చెల్లదని ప్రకటించింది. సాంకేతిక కమిటీ సిఫార్సులు, 2019లో హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ తీర్పు, సాంకేతికత కమిటీ సిఫారసులకు వ్యతిరేకంగా డబుల్ బబ్లింగ్, వైట్నర్ల వాడకం, ఓవర్రైటింగ్ ఉన్న సమాధాన పత్రాలను కమిషన్ తిరిగి మూల్యాంకనం చేయడం చెల్లదని కోర్టు పేర్కొంది. ఆన్సర్ షీట్లలో ట్యాంపరింగ్ జరిగిందని స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు పక్కన పెట్టకపోవడం కమిషన్ వైఫల్యామేనని స్పష్టం చేసింది.
హైకోర్టు తీర్పు, సాంకేతిక కమిటీ సిఫార్సులకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించే అధికారం టీజీపీఎస్సీకీ లేదని న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించింది. నిపుణుల కమిటీ మార్గదర్శకాలను దాటవేసే అధికారం కమిషన్కు లేదని, సమాధాన పత్రాలలో కనిపించే ట్యాంపరింగ్ అనర్హతకు దారితీసి ఉండేదని సింగిల్ బెంచ్ పేర్కొంది. 2019 ఫలితాలను ఏకపక్షంగా, చట్టవిరుద్ధంగా చెబుతూ, ఎనిమిది వారాల్లోగా మూల్యాంకనం, సవరించిన మెరిట్ జాబితాను సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించింది.
ఈ తీర్పుపై టీజీపీఎస్సీ డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించింది. కోర్టు సింగిల్ బెంచ్ తీర్పును సస్పెండ్ చేసింది. మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తదుపరి విచారణనను ఆరు వారాలకు వాయిదా వేసింది.