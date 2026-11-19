బాసర ఆర్జీయూకేటీతో బొండాడ గ్రూప్ ఎంఓయూ.. విద్యార్థులకు జాబ్ ఆఫర్లు
గ్రామీణ విద్యార్థులకు మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు హైదరాబాద్ సంస్థ బొండాడ ఇంజినీరింగ్ సంస్థ బాసర ఆర్జీయూకేటీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దీని ద్వారా విద్యార్థులకు ఇంటర్న్షిప్లు, క్యాంపస్ నియామకాలు, ప్రీ-ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్లు (పీపీఓ) లభించనున్నాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
హైదరాబాద్: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని సాంకేతిక విద్యార్థులకు కార్పొరేట్ స్థాయి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే దిశగా కీలక అడుగు పడింది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ ‘బొండాడ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్’.. తెలంగాణలోని బాసర రాజీవ్ గాంధీ వైజ్ఞానిక సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం (ఆర్జీయూకేటీ - బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ)తో బుధవారం (నవంబర్ 18న) అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ) కుదుర్చుకుంది. విద్యార్థులకు ఇంటర్న్షిప్ కార్యక్రమాలు, క్యాంపస్ నియామకాలు, దీర్ఘకాలిక కెరీర్ అవకాశాలను అందించే లక్ష్యంతో ఈ ఒప్పందాన్ని రూపొందించారు.
తెలంగాణలోని గ్రామీణ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఆరేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ బీటెక్ విద్యను అందించే ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యాసంస్థగా బాసర ఆర్జీయూకేటీకి పేరుంది. ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్న విద్యార్థుల్లో దాదాపు 85 శాతం మంది గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చినవారే. ప్రతిభ, ఆవిష్కరణలకు భౌగోళిక సరిహద్దులు అడ్డుకావని బొండాడ ఇంజినీరింగ్ బలంగా విశ్వసిస్తోంది. సమ్మిళిత వృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్న సంస్థ, గ్రామీణ విద్యార్థులకు పరిశ్రమల పనితీరుపై అవగాహన (ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్), ఆచరణాత్మక శిక్షణ, వృత్తిపరమైన అవకాశాలను చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ భాగస్వామ్యాన్ని చేపట్టింది.
ఇంటర్న్షిప్లు, ప్రీ-ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్లకు బాటలు
ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా బొండాడ ఇంజినీరింగ్, బాసర ఆర్జీయూకేటీ సంయుక్తంగా పలు కార్యక్రమాలను అమలు చేయనున్నాయి. సమ్మర్, వింటర్ ఇంటర్న్షిప్ కార్యక్రమాలతో పాటు దీర్ఘకాలిక ఇంటర్న్షిప్లను విద్యార్థులకు అందిస్తారు. గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్లు నిర్వహిస్తారు. అంతేకాక, ఇంటర్న్షిప్ సమయంలో ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన విద్యార్థులకు ప్రీ-ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్లు (పీపీఓ) కూడా అందించనున్నారు.
తరగతి గది పాఠాలకు మించి వాస్తవ పరిశ్రమ అవసరాలను విద్యార్థులు అర్థం చేసుకునేలా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేశారు. పరిశ్రమ నిపుణులతో ముఖాముఖి సమావేశాలు, గెస్ట్ లెక్చర్స్, నాలెడ్జ్ షేరింగ్ కార్యక్రమాలను ఈ ఒప్పందం కింద నిర్వహించనున్నారు.
గ్రామీణ యువతలో అపార ప్రతిభ ఉంది: బొండాడ గ్రూప్ సీఈఓ
ఈ భాగస్వామ్యంపై బొండాడ గ్రూప్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ) రియర్ అడ్మిరల్ ఆర్. శ్రీనివాస్ (వీఎస్ఎం, రిటైర్డ్) హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "మేం కూడా గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచే వచ్చాం. ఒక వ్యక్తి ప్రతిభ, సామర్థ్యం వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారనే దానిపై కాకుండా, వారికి లభించే అవకాశాలపైనే ఆధారపడి ఉంటాయని మేం బలంగా నమ్ముతాం. గ్రామీణ భారతంలో అపారమైన సామర్థ్యం, ఆశయాలు కలిగిన యువత ఉంది. వారికి సరైన మార్గదర్శకత్వం, పరిశ్రమ అవగాహన, ప్రోత్సాహం అందిస్తే వివిధ రంగాల్లో అద్భుతాలు చేయగలరు" అని ఆర్. శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు.
"బాసర ఆర్జీయూకేటీతో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా విద్యార్థులు తమ విద్యా పరిజ్ఞానాన్ని ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలుగా, దీర్ఘకాలిక కెరీర్లుగా మలచుకోవడానికి అర్థవంతమైన మార్గాలను నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. బొండాడ ఇంజినీరింగ్ దీనిని కేవలం ప్రతిభను వెలికితీసే కార్యక్రమంగా మాత్రమే కాకుండా, సమ్మిళిత వృద్ధికి, భవిష్యత్ తరానికి అవకాశాలను నిర్మించే బాధ్యతగా భావిస్తోంది" అని ఆయన వివరించారు.
ఎంపిక విధానం, శిక్షణ ఎలా ఉంటాయి?
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, బొండాడ ఇంజినీరింగ్ తన వ్యాపార, ప్రాజెక్టు అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇంటర్న్షిప్, నియామక అవకాశాలను గుర్తిస్తుంది. ఆయా విభాగాలకు సరిపోయే అర్హులైన విద్యార్థులను గుర్తించి, నామినేట్ చేసే బాధ్యతను బాసర ఆర్జీయూకేటీ నిర్వహిస్తుంది.
ఎంపికైన ఇంటర్న్లకు సంస్థ చేపట్టే వాస్తవ ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేసే అవకాశం, నిపుణుల మార్గదర్శకత్వం (మెంటార్షిప్) లభిస్తాయి. ఎప్పటికప్పుడు వారి పనితీరును అంచనా వేస్తారు. బలమైన సామర్థ్యాలు, అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచిన విద్యార్థులను సంస్థ మానవ వనరుల అవసరాలు, అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలకు లోబడి ప్రీ-ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ల (పీపీఓ) కోసం పరిగణిస్తారు.
ఈ చొరవ ద్వారా సంస్థకు అవసరమైన నిలకడైన ప్రతిభావంతుల బృందాన్ని (టాలెంట్ పైప్లైన్) నిర్మించుకోవడంతో పాటు, యువ పట్టభద్రులు విద్యాభ్యాసం నుంచి వృత్తిపరమైన జీవితంలోకి సులభంగా అడుగుపెట్టేందుకు బొండాడ ఇంజినీరింగ్ తోడ్పడనుంది. విభిన్న విద్యా, భౌగోళిక నేపథ్యాల నుంచి వస్తున్న కొత్త ప్రతిభను గుర్తించి, సమ్మిళిత పని వాతావరణాన్ని నిర్మించాలనే సంస్థ విస్తృత దృక్పథంలో భాగంగా ఈ ఒప్పందం రూపుదిద్దుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More