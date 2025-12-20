CCMB Hyderabad Recruitment : సీసీఎంబీ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - కేవలం ఇంటర్వ్యూతోనే...!
హైదరాబాద్ లోని సీఎస్ఐఆర్- సీసీఎంబీ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా సైంటిఫిక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 29వ తేదీలోపు అప్లయ్ చేసుకోవాలి.
ఈ నహైదరాబాద్ లోని సీఎస్ఐఆర్- సీసీఎంబీ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా 10 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. వీటిలో సైంటిఫిక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్, ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్, ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్, ప్రాజెక్ట్ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్, ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ పోస్టులున్నాయి.
ఈ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందుకు డిసెంబర్ 29వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు.ఒప్పంద, తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన వీటిని రిక్రూట్ చేయనున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు.
నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:
ఉద్యోగ ప్రకటన - సీఎస్ఐఆర్- సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, హైదరాబాద్
మొత్తం ఖాళీలు - 10
ఖాళీల వివరాలు - ప్రాజెక్ట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ 02, ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్ - 2, సైంటిఫిక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్(ఎస్ఎస్ఏ) 01 ప్రాజెక్ట్ రిసెర్చ్ సైంటిస్ట్-2(నాన్ మెడికల్)- 01, ప్రాజెక్ట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్-(1) - 1, ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్-(2) - 01
పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో గ్రాడ్యూయేషన్, లేదా డిప్లొమా, డిగ్రీ, పీహెచ్డీ, పీజీలో ఉత్తీర్ణతతో ఉండాలి. పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి.
పోస్టులను అనుసరించి నెలకు రూ.18,000 నుంచి రూ.67,000 జీతం చెల్లిస్తారు
దరఖాస్తు ప్రక్రియ: ఆన్లైన్
చివరి తేదీ - 2025 డిసెంబర్ 29.
ఎంపిక విధానం - దరఖాస్తులను షార్ట్ లిస్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు.