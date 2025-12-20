Edit Profile
    CCMB Hyderabad Recruitment : సీసీఎంబీ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - కేవలం ఇంటర్వ్యూతోనే...!

    హైదరాబాద్‌ లోని సీఎస్ఐఆర్- సీసీఎంబీ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా సైంటిఫిక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 29వ తేదీలోపు అప్లయ్ చేసుకోవాలి.

    Published on: Dec 20, 2025 1:19 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    ఈ నహైదరాబాద్‌ లోని సీఎస్ఐఆర్- సీసీఎంబీ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా 10 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. వీటిలో సైంటిఫిక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్, ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్, ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్, ప్రాజెక్ట్ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్, ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ పోస్టులున్నాయి.

    సీసీఎంబీ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్
    సీసీఎంబీ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్

    ఈ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందుకు డిసెంబర్ 29వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు.ఒప్పంద, తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన వీటిని రిక్రూట్ చేయనున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు.

    నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:

    • ఉద్యోగ ప్రకటన - సీఎస్ఐఆర్- సెంటర్‌ ఫర్‌ సెల్యులర్‌ అండ్‌ మాలిక్యులర్‌ బయాలజీ, హైదరాబాద్
    • మొత్తం ఖాళీలు - 10
    • ఖాళీల వివరాలు - ప్రాజెక్ట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ 02, ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్ - 2, సైంటిఫిక్‌ అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ అసిస్టెంట్‌(ఎస్‌ఎస్‌ఏ) 01 ప్రాజెక్ట్ రిసెర్చ్‌ సైంటిస్ట్‌-2(నాన్‌ మెడికల్)- 01, ప్రాజెక్ట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్‌-(1) - 1, ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్‌-(2) - 01
    • పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో గ్రాడ్యూయేషన్, లేదా డిప్లొమా, డిగ్రీ, పీహెచ్‌డీ, పీజీలో ఉత్తీర్ణతతో ఉండాలి. పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి.
    • పోస్టులను అనుసరించి నెలకు రూ.18,000 నుంచి రూ.67,000 జీతం చెల్లిస్తారు
    • దరఖాస్తు ప్రక్రియ: ఆన్‌లైన్
    • చివరి తేదీ - 2025 డిసెంబర్‌ 29.
    • ఎంపిక విధానం - దరఖాస్తులను షార్ట్ లిస్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://www.ccmb.res.in/
    • అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ లింక్ - http://recruitment.ccmb.res.in/project_pos/appl_form.php?advno=189
    • మెయిల్ - proj-rectt@ccmb.res.in

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ ఫీడీఎఫ్ చూడొచ్చు

