    ఇంటర్వ్యూతో ఆర్బీఐలో ఉద్యోగాలు- నెలకు రూ. 6లక్షల వరకు జీతం..

    ఆర్బీఐలో స్పెషలిస్ట్​ పోస్టుల దరఖాస్తుకు అప్లికేషన్​ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మొత్తం 93 పోస్టులకు ఈ దఫా రిక్రూట్​మెంట్​ జరగనుంది. నెలకు రూ. 6లక్షల వరకు జీతం లభిస్తున్న ఈ రిక్రూట్​మెంట్​​కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 19, 2025 11:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    రిజర్వ్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా సర్వీసెస్​ బోర్డ్​ (ఆర్బీఐఎస్బీ) ద్వారా ఆర్బీఐ రేటరల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 నోటిఫికేషన్​ని విడుదల చేసింది ఆర్బీఐ. ఈ దఫా రిక్రూట్​మెంట్​లో 93 పోస్టులను కాంట్రాక్ట్​ బేసిస్​ కింద తీసుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఉద్యోగాల గురించి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఆర్బీఐ లేటరల్​​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026..
    డేటా సైన్స్​, ఐటీ, సైబర్​ సెక్యూరిటీ, రిస్క్​ మేనేజ్​మెంట్​, ఎనలిటిక్స్​, అలైడ్​ డొమైన్స్​ వంటి స్పెసిలైజ్డ్​ పొజిషన్స్​ని భర్తీ చేసేందుకు ఈ లేటరల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ని ఆర్బీఐ చేపట్టింది. ఆర్బీఐ నిఘా వ్యవస్థను, డిజిటల్​ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ఈ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని సంస్థ ప్రయత్నిస్తోంది.​

    రిక్రూట్​మెంట్​- ఆర్బీఐ లేటరల్​ 2026

    పోస్టులు- ఫుల్​ టైమ్​ కాంట్రాక్ట్​

    వేకెన్సీ- 93

    డిపార్ట్​మెంట్లు- డీఐటీ, ప్రెమిసెస్​ డిపార్ట్​మెంట్​, డిపార్ట్​మెంట్​ ఆఫ్​ సూపర్​విజన్​

    అప్లికేషన్​ మోడ్​- ఆన్​లైన్​

    సెలక్షన్​ ప్రక్రియ- షార్ట్​లిస్టింగ్​, ఇంటర్వ్యూ

    అధికారిక వెబ్​సైట్​- www.rbi.org.in

    ఆర్బీఐ లేటరల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- వేకెన్సీలు..

    డిపార్ట్​మెంట్​ ఆఫ్​ ఇన్ఫర్మేషన్​ టెక్నాలజీ (డీఐటీ)-

    ఆర్బీఐ డిజిటల్​ ఆపరేషన్స్​కి సంబంధించిన కోర్​ డేటా, ఇన్​ఫ్రాస్టక్చర్​పై ఈ ఉద్యోగాలు ఉంటాయి.

    • డేటా సైంటిస్ట్​- 2 పోస్టులు
    • డేటా ఇంజినీర్​- 2
    • ఐటీ సెక్యూరిటీ ఎక్స్​పర్ట్​- 4
    • ఐటీ సిస్టెమ్​ అడ్మినిస్ట్రేటర్​- 5
    • ఐటీ ప్రాడక్ట్​ అడ్మినిస్ట్రేటర్​- 3
    • ఏఐ/ఎంఎల్​ స్పెషలిస్ట్​- 3
    • ఐటీ- సైబర్​ సెక్యూరిటీ ఎనలిస్ట్​- 5
    • నెట్​వర్క్​ అడ్మినిస్ట్రేటర్​- 3

    ప్రెమిసెస్​ డిపార్ట్​మెంట్​-

    ఆర్బీఐ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్​, ఫిజికల్​ అసెట్స్​ విభాగంలో ఈ ఉద్యోగాలు ఉంటాయి.

    • ప్రాజక్ట్​ మెనేజర్​- 5

    డిపార్ట్​మెంట్​ ఆఫ్​ సూపర్​ విజన్​ (డీఓఎస్​)

    ఓవర్​సీస్​ రిస్క్​, కంప్లయన్స్​, బ్యాంకింగ్​ సిస్టెమ్​లో ఫైనాన్షియల్​ స్టెబిలుటీ వంటి ఉద్యోగాలు ఇందులో ఉంటాయి.

    మార్కెట్​ అండ్​ లిక్విడిటీ రిస్క్​ స్పెషలిస్ట్​- 1

    ఐటీ- సైబర్​ సెక్యూరిటీ ఎనలిస్ట్​- 13

    ఆపరేషనల్​ రిస్క్​ ఎనలిస్ట్​- 2

    ఎనలిస్ట్​ (క్రెడిట్​ రిస్క్​)- 2

    ఎనలిస్ట్​ (మార్కెట్​ రిస్క్​)- 2

    రిస్క్​ ఎనలిస్ట్​- 5

    అకౌంట్స్​ స్పెషలిస్ట్​- 5

    రిస్క్​ అసెస్​మెంట్​ అండ్​ డేటా ఎనలిస్ట్​- 2

    పాలసీ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​- 2

    బిజినెస్​ అండ్​ ఫైనాన్షియల్​ రిస్క్​ ఎనలిస్ట్​- 6

    డేటా ఇంజినీరింగ్​-1- 1

    డేటా ఇంజినీరింగ్​-2- 1

    డేటా ఎలనిస్ట్​ (మైక్రో డేటా ఎనలిస్ట్​)-1

    బ్యాంకింగ్​ డొమైన్​ స్పెషలిస్ట్​- 1

    డేటా సైంటిస్ట్​ (డేటా మాడలింగ్​)- 2

    బ్యాంక్​ ఎగ్జామినర్​ (లిక్విడిటీ రిస్క్​)- 1

    సీనియర్​ బ్యాంక్​ ఎగ్జామినర్​ (లిక్విడిటీ రిస్క్​)- 1

    డేటా సేంటిస్ట్​ (అడ్వాన్స్​డ్​ ఎనలిటిక్స్​)– 4

    క్రెడిట్​ రిస్క్​ స్పెషలిస్ట్​- 4

    ప్రోగ్రామ్​ కోఆర్డినేటర్​- 2

    ఆర్బీఐ లేటరల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    ఆన్​లైన్​ అప్లికేషన్​ ప్రారంభ తేదీ- 17 డిసెంబర్​

    అప్లికేషన్​కి చివరి తేదీ- 6 జనవరి

    అప్లికేషన్​ ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ- 6 జనవరి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు

    ఆర్బీఐ లేటరల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- జీతాలు..

    పోస్టుల బట్టి నెలకు రూ. 3లక్షల నుంచి రూ. 6లక్షల వరకు జీతాలు ఉంటాయి. ఇతర ఆలొవెన్సులు కూడా ఉంటాయి. పూర్తి వివరాలు నోటిఫికేషన్​లో చూడాల్సి ఉంటుంది.

    ఆర్బీఐ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026..

    ఆర్బీఐ లేటరల్​ రిక్రూట్​మెంట్​కి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని చూస్తున్న అభ్యర్థులు భారత పౌరసత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి. 1962కి ముందు ఇండియాకు వచ్చిన నేపాల్​, భూటాన్​, టిబెట్​ పౌరులు లేదా ఇతర దేశాల్లోని (లిస్ట్​లో ఉన్న) భారత పౌరులు కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కాగా వీరు ఎలిజిబులిటీని ధ్రువీకరించుకోవాలి.

    వయస్సు పరమితి, క్వాలిఫికేషన్​, వర్క ఎక్స్​పీరియెన్స్​, జీతాలు వంటి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఆర్బీఐ లేటరల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 నోటిఫికేషన్​ని చదవాల్సి ఉంటుంది.

    ఆర్బీఐ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 నోటిఫికేషన్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ఆర్బీఐ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 అప్లికేషన్​ లింక్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

