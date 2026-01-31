CCMB హైదరాబాద్ లో 50 ఉద్యోగ ఖాళీలు - మంచి జీతం..! ఈ లింక్ తో అప్లయ్ చేసుకోండి
హైదరాబాద్ లోని CSIR-CCMB నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. 50 టెక్నీషియన్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. https://www.ccmb.res.in/ వెబ్ సైట్ లో వివివరాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు.
హైదరాబాద్ లోని సీఎస్ఐఆర్- సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ (CSIR-CCMB) నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా 50 టెక్నీషియన్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు.
అర్హత గల అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి అయిన అప్లికేషన్ ఫారమ్ తో పాటు సంబంధిత పత్రాలతో కూడిన హార్డ్ కాపీని మార్చి 2వ తేదీలోపు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
CSIR-CCMB ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - వివరాలు
ఉద్యోగ ప్రకటన - సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, హైదరాబాద్
ఉద్యోగాలు - టెక్నీషియన్(1)/గ్రేడ్-II(1)
మొత్తం ఖాళీలు - 50
50శాతం మార్కులతో సైన్స్ సబ్జెక్టుతో టెన్త్ లేదా తత్సమాన విద్యార్హత సంబంధిత విభాగంలో ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ లేదా నేషనల్/స్టేట్ ట్రేడ్ సర్టిఫికేట్, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్, ఆఫీసర్ పోస్టులకు సంబంధిత విభాగంలో డిప్లొమా, బీఈ/బీటెక్, బీఎస్సీ, ఎంఎస్సీ ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి. పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్ లో వివరాలను పొందుపరిచారు.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి: 28 ఏళ్లు మించకూడదు.
నెల జీతం : రూ.39,545.
దరఖాస్తు విధానం - ఆన్ లైన్
దరఖాస్తు ఫీజు - జనరల్ అభ్యర్థులకు రూ. 500, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు
దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 23 ఫిబ్రవరి 2026
హార్డ్కాపీ దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరి తేదీ -2 మార్చి 2026.