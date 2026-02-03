భద్రాచలంపై పోలవరం బ్యాక్ వాటర్ ప్రభావం.. అధ్యయనం చేసేందుకు కమిటీ!
భద్రాచలం మీద పోలవరం బ్యాక్ వాటర్ ప్రభావంపై అధ్యయనం చేసేందుకు కేంద్రం కమిటీని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. పోలవరం బ్యాక్ వాటర్స్ వల్ల కలిగే వరదలను అంచనా వేయడానికి అధ్యయనం జరగనుంది.
పోలవరం బ్యాక్ వాటర్ కారణంగా వర్షాకాలంలో గోదావరిలో నీరు స్వేచ్ఛగా ప్రవహించదని, భద్రాచలం ఆలయం, పట్టణం ముంపునకు దారితీస్తుందని తెలంగాణ ఎప్పటినుంచో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుదీర్ఘ నిరసనలు, పదే పదే చేసిన అభ్యర్థనల తర్వాత పోలవరం ప్రాజెక్టు బ్యాక్ వాటర్స్ కింద భద్రాచలం మునిగిపోయే అవకాశాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు చర్యలు ప్రారంభించినట్టుగా తెలుస్తోంది.
పోలవరం ప్రాజెక్టు బ్యాక్ వాటర్స్ను 150 అడుగుల స్థాయిలో నిల్వ చేస్తే వాటి ప్రభావాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ(పీపీఏ) నిర్ణయించినట్టు సమాచారం. భద్రాచలం దగ్గర వరదల గురించి అధ్యయనం చేయడానికి ప్రతిపాదిత కమిటీకి సభ్యుడిని నామినేట్ చేయాలని పీపీఏ తెలంగాణ అధికారులకు లేఖ రాసింది.
పోలవరం వద్ద 150 అడుగుల వరకు నీటిని నిల్వ చేయడం వల్ల భద్రాచలం నుండి వరద నీటి సజావుగా ప్రవాహానికి ఆటంకం కలుగుతుందని తెలంగాణ నిరంతరం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. భద్రాచలంలోని ఎనిమిది అవుట్ఫాల్ రెగ్యులేటర్లలో(స్లూయిస్లు) మూడు 150 అడుగుల స్థాయి కంటే దిగువన ఉన్నాయి. పోలవరం బ్యాక్ వాటర్స్ కారణంగా వరద కాలంలో గోదావరిలో నీరు స్వేచ్ఛగా ప్రవహించదని, భద్రాచలం ఆలయ పట్టణం ముంపునకు దారితీయవచ్చని తెలంగాణ అధికారులు భయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
పోలవరం బ్యాక్ వాటర్స్ కారణంగా గోదావరిలోకి వచ్చే ఉపనదులు స్వేచ్ఛగా వరద ప్రవాహించడానికి ఆటంకం కలిగించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల తెలంగాణలో వరద ప్రమాదం పెరుగుతుందని తెలంగాణ అధికారులు అనేకసార్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సమస్య సుప్రీంకోర్టుకు చేరుకుంది. 2023లో సుప్రీంకోర్టు మునిగిపోకుండా నిరోధించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించింది.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు, జల్ శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ, కేంద్ర జల సంఘం నాలుగు సాంకేతిక సమావేశాలను నిర్వహించాయి. ఆ సమావేశాలలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా, పోలవరం బ్యాక్ వాటర్స్ వల్ల కలిగే వరదలను అంచనా వేయడానికి ఇప్పుడు వివరణాత్మక అధ్యయనం చేపడుతున్నారు.
వరద తగ్గింపు, రక్షణ చర్యల ఖర్చును పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ భరిస్తుంది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ పెద్ద ఎత్తున నీటి మళ్లింపును సులభతరం చేయడానికి 150 అడుగుల స్థాయి వరకు నిరంతరం నీటిని నిల్వ చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఇది అవుట్ఫాల్ రెగ్యులేటర్ల పనితీరును గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
గోదావరిలో వరదనీరు సజావుగా ప్రవహించలేకపోతే.. భద్రాచలం పట్టణం, ఆలయం రెండూ తీవ్రమైన ముంపు ప్రమాదాలను ఎదుర్కొంటాయని తెలంగాణ చెబుతోంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ అధ్యయనం నిర్వహించి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడానికి అంగీకరించడంతో తెలంగాణ తన ప్రతినిధిగా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్-ర్యాంక్ అధికారిని నామినేట్ చేసే అవకాశం ఉంది. అధ్యయనం ఫలితాల ఆధారంగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ 150 అడుగుల స్థాయికి దిగువన ఉన్న అవుట్ఫాల్ రెగ్యులేటర్ల వద్ద శాశ్వత పంపింగ్ ఏర్పాట్లను ఏర్పాటు చేయవలసి రావచ్చనేది కొందరి వాదన.