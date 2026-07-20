తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని చిలుకూరు ఆలయం వరుణ జపం
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని, నదులు, జలాశయాలు నిండాలని కోరుతూ చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయం జూలై 21న వరుణ జపాన్ని నిర్వహించనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో వేద పూజారులు నడుము లోతు నీటిలో పవిత్ర మంత్రాలను పఠిస్తారు.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి, పంటలు పండాలని, ఎండిపోతున్న నదులు, జలాశయాలు జలకళతో నిండాలని కోరుతూ ప్రసిద్ధ చిలుకూరు బాలాజీ దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో సాంప్రదాయ 'వరుణ జపం' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. జూలై 21, మంగళవారం ఉదయం 8:30 గంటల నుండి 11:00 గంటల వరకు హైదరాబాద్ శివార్లలోని గండిపేట జలాశయంలో ఈ విశేష పూజా కార్యక్రమం జరగనుంది.
చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయ అర్చకులు సి.ఎస్. లక్ష్మీ నరసింహన్ నాయకత్వంలో వేద పండితులు, అర్చకులు గండిపేట చెరువులో నడుములోతు నీటిలో నిలబడి ఈ పవిత్రమైన వరుణ జపాన్ని నిర్వహించనున్నారు. వేదభవన్కు చెందిన డాక్టర్ వి. శ్రీరామ ఘనపాటి నేతృత్వంలో పండితులు వేదాల్లోని తైత్తిరీయ సంహిత నుంచి వరుణ జప మంత్రాలను పఠిస్తారు. చిలుకూరు బాలాజీ స్వామి వారి అనుగ్రహంతో వరుణ దేవుడు, ఇంద్ర భగవానుడు శాంతించి వర్షాలు కురిపించాలని కోరుతూ ఈ మంత్రాలను 108 సార్లు జపిస్తారు.
వర్షాలు లేక ఎండిపోతున్న పంటలను కాపాడటం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తాగునీరు, సాగునీటి ఎద్దడిని నివారించడమే ఈ సమూహ ప్రార్థనల ముఖ్య ఉద్దేశమని ఆలయ నిర్వహణ కమిటీ ప్రకటనలో తెలిపింది. పురాతన వేద సంప్రదాయం ప్రకారం దేశంలో అనావృష్టి (కరువు) పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు లేదా వర్షాలు ఆలస్యమైనప్పుడు వరుణ జపాలు, హోమాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిలుకూరు ఆలయం తలపెట్టిన ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
రాష్ట్రంలో ఎల్ నినో పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడానికి ప్రభుత్వం 27 మంది సభ్యులతో కూడిన నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీ తగిన ఉపశమన, అనుసరణ వ్యూహాలను సిఫార్సు చేయడంతో పాటు రాష్ట్ర/జిల్లా స్థాయి అత్యవసర ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రణాళికా బోర్డు వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ జి. చిన్నారెడ్డి చైర్మన్గా నియమితులయ్యారు.
తాగునీరు, సాగునీరు, విద్యుత్ సరఫరా కోసం ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇప్పటికే తెలిపారు. రైతులు మొక్కజొన్న, పప్పుధాన్యాల వంటి తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటలను పండించాలని ఆయన సూచించారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More