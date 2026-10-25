ఎఫ్సీఐకి సన్న రకం బియ్యం సరఫరాలో అవకతవకలపై సీఐడీ కేసులు
ఎఫ్సీఐకి సన్న రకం బియ్యం సరఫరాలో అవకతవకలపై సీఐడీ కేసులు నమోదు చేసింది. ఈ కేసులో అధికారులు చాలా సీరియస్గా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఎఫ్సీఐకి సన్న రకం బియ్యం సరఫరాలో జరిగిన అవకతవకలపై తెలంగాణ సీఐడీ కేసులు నమోదు చేసింది. 2026 అక్టోబర్ 24న సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ జనరల్ మేనేజర్(ప్రొక్యూర్మెంట్) ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఖరీఫ్ 2025-26లో ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(FCI)కి బియ్యం సరఫరాలో జరిగిన అవకతవకలపై సీఐడీ దర్యాప్తు చేపట్టింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎఫ్సీఐకి సరఫరా చేయాల్సిన 59.60 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యానికి గాను, ఖరీఫ్ 2025-26లో 71.86 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరిని సేకరించింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. కొంతమంది రైస్ మిల్లర్లు తమకు కేటాయించిన సన్న రకం వరిని బహిరంగ మార్కెట్కు మళ్లించి, దాని స్థానంలో రాష్ట్రం వెలుపల నుండి తెప్పించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్న చౌక రవ్వను సరఫరా చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అమలు మరియు టాస్క్ ఫోర్స్(ETF) బృందాలు జరిపిన తనిఖీలు, ఆ తర్వాత నిర్వహించిన ప్రయోగశాల విశ్లేషణలో కీలక విషయాలు తెలిశాయి. పరిశీలించిన కేసులలో సరఫరా చేసిన బియ్యం నమూనాలు కేటాయింపులలో నిర్దేశించిన సన్నా రకానికి అనుగుణంగా లేవని వెల్లడైనట్లు సమాచారం. ఈ మార్పిడితో ఆర్థిక నష్టంపై అనేక ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది.
నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ములుగు జిల్లాల్లో 16 రైస్ మిల్లులు సన్న రకం కేటాయింపులకు బదులుగా 3,385.820 మెట్రిక్ టన్నుల దొడ్డు రకం బియ్యాన్ని సరఫరా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సరఫరాలలో బోనస్కు సంబంధించిన అంచనా నష్టం సుమారు రూ.1.69 కోట్లుగా తెలుస్తోంది.
మార్పిడి కోసం అదనంగా 45,414.833 మెట్రిక్ టన్నుల పరిమాణాన్ని కేటాయించినట్లు సమాచారం. దీనివల్ల బోనస్కు సంబంధించిన ఆర్థిక ప్రభావం సుమారుగా రూ.242 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. పౌర సరఫరాల అధికారుల సకాలంలో జోక్యం, నిలుపుదల ఉత్తర్వులు మరింత నష్టాన్ని తగ్గించాయని చెప్పవచ్చు. ఈ కేసు కేఎంఎస్ 2025-2026 సీఎంఆర్ ఒప్పంద ఉల్లంఘనలు, నేరపూరిత విశ్వాస భంగం, అక్రమ లాభం, ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం కలిగించే కుట్ర విషయాలను బయటపెట్టింది.
ఇందులో మూడు క్రిమినల్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. 14 మంది మిల్లు యజమానులను అరెస్ట్ చేశారు. ఆరోపించిన వరి రకాల మళ్లింపు, మార్పిడిని నిర్ధారించడం, సంబంధిత మిల్లు యజమానుల పాత్రను అధికారులు గుర్తిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. కేటాయింపులు, మార్పిడి అభ్యర్థనలను ప్రాసెస్ చేసిన విధానంపై దృష్టి పెట్టారు. అన్ని డాక్యుమెంటరీ, సాంకేతిక, ఇతర బలపరిచే సాక్ష్యాలను సేకరిస్తున్నారు. వాస్తవ నష్టాన్ని లెక్కించడం, అధికారులు, ఇతర వ్యక్తుల ప్రమేయం, నేరపూరిత కుట్ర అవకాశం, సేకరించిన సాక్ష్యాల ఆధారంగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More