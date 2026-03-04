Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఆఫీసర్ల భోజనం అక్కడే.. సర్కార్ బడుల్లో కొత్త రూల్.. సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు

    పాఠశాల పిల్లలతో కలిసి అధికారులు మధ్యాహ్నం భోజనం చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. 99 రోజుల కార్యక్రమంలో చేపట్టనున్న పలు అంశాలను వివరించారు.

    Updated on: Mar 04, 2026 9:56 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాష్ట్రంలోని 26,000 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రతి పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన కోసం నియమించిన అధికారిని బాధ్యత వహించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆ అధికారి విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేయాలని ఆదేశించారు. జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా వారానికి ఒకసారి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం తినాలని చెప్పారు.

    సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
    సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

    హైదరాబాద్‌లోని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయంలో అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన రేవంత్ రెడ్డి, పాఠశాలల్లో ఫుడ్ పాయిజనింగ్ సంఘటనలను ఇకపై సహించబోమని హెచ్చరించారు. ప్రతి నెలా మధ్యాహ్న భోజన ఏజెన్సీ బిల్లులను ఆలస్యం చేయకుండా క్లియర్ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న స్వయం సహాయక సంఘాల(ఎస్‌హెచ్‌జీ) వంటవారిలో చాలా కాలంగా ఉన్న ఫిర్యాదు ఇది అని గుర్తుచేశారు.

    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంక్షేమ పథకాల పర్యవేక్షణ, క్షేత్రస్థాయి జోక్యాన్ని కవర్ చేస్తూ మార్చి 6 నుండి జూన్ 12 వరకు అమలులో ఉండే '99 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక'ను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి సూచనలను జారీ చేశారు. ప్రజా పాలన-ప్రగతి ప్రణాళికను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

    ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలను అవసరమైన వారికి అందజేయడం ద్వారా ఐఏఎస్ అధికారులు ప్రజల విశ్వాసాన్ని సంపాదించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి కలెక్టర్లకు సూచించారు. ప్రతి కలెక్టర్ ప్రతి నెలా కనీసం 10 రోజులు క్షేత్ర పర్యటనలు చేయాలని ఆదేశించారు.

    'క్షేత్రస్థాయి సందర్శనలు లేకుండా జిల్లా అధికారులు ప్రజల సమస్యలను అర్థం చేసుకోలేరు. వార్షిక పనితీరు నివేదిక ఆధారంగా కలెక్టర్ల పనితీరును తెలుసుకుంటాం. జూన్‌లో కలెక్టర్ల పనితీరుపై మరో సమావేశం నిర్వహిస్తాం.' అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

    కొంతమంది కలెక్టర్లు తమ జిల్లాల్లో నివసించడం లేదని, బదులుగా హైదరాబాద్ శివార్ల నుండి ప్రతిరోజూ రాకపోకలు సాగించడం పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ, ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఔట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీలు తమ జీతాలను నకిలీ ఉద్యోగులతో నింపడం పట్ల కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. అలా చేస్తున్నట్లు తేలితే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. మోసం చేసిన రైస్ మిల్లర్ల నుండి ధాన్యాన్ని రికవరీ చేసే బాధ్యత కూడా కలెక్టర్లపై ఉంటుందని అన్నారు.

    అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలపై హెచ్చరిక స్పష్టంగా ఉంది. "ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిశితంగా గమనిస్తున్నందున, ఇసుక మాఫియా మరియు అక్రమ మైనింగ్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోతే కలెక్టర్లు మరియు పోలీసు సూపరింటెండెంట్లు (SP) సస్పెండ్ చేయబడతారు" అని ఆయన అన్నారు.

    99 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికను ఐదు దశల్లో అమలు చేస్తారు. ప్రణాళికా విభాగం నోడల్ ఏజెన్సీగా పనిచేస్తుంది. మంత్రుల ఆధ్వర్యంలో సన్నాహక సమావేశాలు మార్చి 6న జరుగుతాయి.

    5 దశల్లో కార్యాచరణ

    ఏప్రిల్ 2న గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ సభల నిర్వహణ, ఏప్రిల్ 16న మండల స్థాయిలో కార్యక్రమాలు, మే 2న నియోజకవర్గ స్థాయి కార్యక్రమాలు, మే 22న జిల్లా స్థాయిలో కార్యక్రమాలు, జూన్ 2న తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకలు.

    99 రోజుల కార్యక్రమంలో చేపట్టనున్న 10 వివిధ అంశాలు

    1. గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు పరిసరాల పరిశుభ్రత. ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో పెండింగ్ ఫైళ్ల క్లియరెన్స్ 2. ఆరోగ్యం 3. అరైవ్ - అలైవ్ 4. సంక్షేమం 5. పిల్లల భద్రత - డ్రగ్స్‌కు అడ్డుకట్ట 6. రైతు సంక్షేమం - వ్యవసాయం 7. విద్య 8. యువత - క్రీడలు 9. మహిళలు 10. పర్యావరణం

    recommendedIcon
    News/Telangana/ఆఫీసర్ల భోజనం అక్కడే.. సర్కార్ బడుల్లో కొత్త రూల్.. సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు
    News/Telangana/ఆఫీసర్ల భోజనం అక్కడే.. సర్కార్ బడుల్లో కొత్త రూల్.. సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes