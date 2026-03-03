Flight Ticket Cost : హైదరాబాద్ నుంచి విపరీతంగా పెరిగిన ఫ్లైట్ టికెట్ ధరలు.. డబుల్, త్రిబుల్!
Hyderabad Airport Flight Charges : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం నుండి బయలుదేరే ఫ్లైట్ టిక్కెట్ల ధరలలో విపరీత పెరుగుదల కనిపించింది. దీంతో ప్రయాణికులు షాక్ అవుతున్నారు.
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల కారణంగా హైదరాబాద్ నుండి లండన్, అమెరికాకు విమాన టిక్కెట్ల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. విమానయాన సంస్థలు విమానాలను దారి మళ్లించాల్సి వచ్చింది. పెరుగుతున్న ప్రయాణ సమయం, ఇంధన ఖర్చులు, రద్దు, ప్రయాణికుల డిమాండ్ ఆధారంగా పెంచాయి.
పలు ప్రాంతాల గగనతలంలో అంతరాయాల కారణంగా విమానయాన సంస్థలు విమానాలను దారి మళ్లించి, సేవలను సర్దుబాటు చేయడంతో ధరలు పెరిగాయి.
హైదరాబాద్ నుండి కీలకమైన యూరోపియన్ గమ్యస్థానాలకు విమాన ఛార్జీలు బాగా పెరిగాయి. మార్చి 3, మంగళవారం లండన్కు వన్-వే టిక్కెట్ ధరలు రూ.65,000 నుంచి రూ.90,000 మధ్య ఉన్నాయి. ఇది ఈ రూట్కు సాధారణ ఛార్జీ కంటే దాదాపు రెట్టింపు.
అదేవిధంగా జర్మనీలోని నగరాలకు ఛార్జీలు సాధారణ ధరలతో పోలిస్తే 200 నుండి 300 శాతం పెరిగాయి. విమానాల రూటింగ్, ప్రభావితమైన గగనతలం ద్వారా తగ్గిన సేవలు, కార్యాచరణ మార్పుల కారణంగా, హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం నుండి బయలుదేరే ప్రయాణీకుల ప్రయాణ వ్యవధి పెరిగింది.
హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం నుండి అమెరికాకు సుదూర ప్రయాణం కూడా ఖరీదైనదిగా మారింది. ఇథియోపియాలోని అడిస్ అబాబా మీదుగా న్యూయార్క్ వెళ్లే విమానం ధర మంగళవారం దాదాపు రూ.1.5 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
తాత్కాలిక ఎయిర్స్పేస్ మూసివేతలు, కార్యాచరణ సస్పెన్షన్లు, దారి మళ్లించిన సేవలు టిక్కెట్ ధరలు పెరగడానికి, ప్రయాణ సమయం పెరగడానికి కారణం అయ్యాయి.
హైదరాబాద్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) మధ్య విమాన కనెక్టివిటీ తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. హైదరాబాద్ నగరం, UAE మధ్య రోజుకు సగటున 5,000 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తున్నట్లు రికార్డులు ఉన్నాయి. సోమవారం ఒక్క రోజే రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో 50 కి పైగా విమానాలు రద్దు చేశారు. విమానయాన సంస్థలు చివరి నిమిషంలో రద్దులు, సలహాలు జారీ చేస్తున్నందున రాబోయే రోజుల్లో షెడ్యూల్ చేసిన విమానాలపై కూడా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఆకస్మిక రద్దులు, ఎయిర్లైన్ కస్టమర్ కేర్ను సంప్రదించడంలో ఇబ్బంది గురించి ప్రయాణికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
రాబోయే కొద్ది రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున, హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం నుండి పశ్చిమాసియా, యూరప్, అమెరికాకు ప్రయాణించే ప్రయాణికుల విమాన ఛార్జీలు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
విమానాల దారి మళ్లింపు వల్ల ప్రయాణికులు అదనపు గంటలు ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల అలసట, షెడ్యూల్లు అంతరాయం కలుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలోని పరిణామాలను బట్టి పరిస్థితి మరికొన్ని రోజులు కొనసాగవచ్చని అంటున్నారు.
హైదరాబాద్ నుండి లండన్, అమెరికా, యూరప్ లేదా మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాలకు ప్రయాణించాలని ప్లాన్ చేస్తున్న ప్రయాణికులు టికెట్ ధరలను ముందుగానే తనిఖీ చేసుకోవాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. అధికారిక విమానయాన కమ్యూనికేషన్ ద్వారా అప్డేట్స్ చూసుకోవాలని సూచించారు. డిమాండ్ పెరగడం, రూట్లు పరిమితం చేయటంతో రాబోయే రోజుల్లో విమాన ఛార్జీల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ లెక్కన హైదరాబాద్ నుంచి పలు దేశాలకు ఫ్లైట్ టికెట్ ధరలు డబుల్, త్రిబుల్ పెరిగాయి.