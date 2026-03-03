Edit Profile
    IRCTC Andaman Tour : హైదరాబాద్ టు అండమాన్..! బడ్జెట్ ధరలో 6 రోజుల టూర్ ప్యాకేజీ, ఈనెలలోనే జర్నీ..!

    హైదరాబాద్ నుంచి అండమాన్ టూర్ ప్యాకేజీ వచ్చేసింది. ఈ సమ్మర్ వేళ అక్కడి దీవుల్లో హాయిగా గడుపొచ్చు. మార్చి 30వ తేదీన జర్నీ ఉంటుంది. బడ్జెట్ ధరలోనే ఆపరేట్ చేస్తున్న ఈ ట్రిప్ 6 రోజులు ఉంటుంది.

    Published on: Mar 03, 2026 12:49 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    వేసవి వచ్చేసింది… ఎండల తీవ్రత క్రమంగా పెరుగుతోంది…! అయితే ఈ వేసవి టైమ్ లో అండమాన్ దీవుల్లో సేద తీరి రావాలనుకునేవారి కోసం IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ వచ్చేసింది. ఈనెల 30వ తేదీన జర్నీ ఉంటుంది. హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి ఆపరేట్ చేసే ఈ ప్యాకేజీ… 6 రోజులు ఉంటుంది.

    అండమాన్ (istcok image)
    ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో భాగంగా పలు టూరిస్ట్ చూసి రావొచ్చు. ఫ్లైట్‌లో వెళ్తారు. ఆరు రోజులు, ఐదు రాత్రులు వెళ్లి రావొచ్చు. పోర్ట్ బ్లెయిర్(శ్రీవిజయపురం), హవ్‌లాక్, నెయిలీ చుట్టేసి రావొచ్చు. అయితే ముందస్తుగానే టికెట్లు బుకింగ్ చేసుకోవాలి. https://www.irctctourism.com/ వెబ్ సైట్ లో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ‘అమెజింగ్ అండమాన్ EX హైదరాబాద్’ పేరుతో టూర్ ప్యాకేజీ పేరుతో అందుబాటులో ఉంటుంది.

    టూర్ షెడ్యూల్ ఇలా…

    • మొదటి రోజు : ఉదయం హైదరాబాద్ నుంచి బయల్దేరుతారు. పోర్ట్ బ్లెయిర్(శ్రీవిజయపురం) విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటారు. లంచ్ చేస్తారు. సెల్యులార్ జైలు, మ్యూజియం సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత కార్బిన్స్ కోవ్ బీచ్‌ను సందర్శించండి. తరువాత లైట్ అండ్ సౌండ్ షో కోసం సెల్యులార్ జైలుకు వెళ్తారు. రాత్రి పోర్ట్ బ్లెయిర్ లోనే బస చేస్తారు.
    • రెండో రోజు: హావ్‌లాక్ కు చేరుకుంచారు. హోటల్‌లో చెక్ ఇన్ చేస్తారు. భోజనం చేస్తారు. రాధానగర్ బీచ్‌ను సందర్శిస్తారు. హావ్‌లాక్ ద్వీపంలో డిన్నర్, రాత్రి బస ఉంటుంది.
    • మూడో రోజు : హావ్‌లాక్‌లో హోటల్‌లో అల్పాహారం చేస్తారు. వాటర్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ కోసం ఎలిఫెంట్ బీచ్‌కు(Elephant Beach) వెళ్తారు. సాయంత్రం హోటల్‌కు తిరిగి వెళ్తారు. హావ్‌లాక్ ద్వీపంలో డిన్నర్, రాత్రి బస చేస్తారు.
    • నాల్గో రోజు: బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత చెక్ అవుట్ అవుతారు. కాలా పత్తర్ బీచ్‌కు వెళ్తారు. తరువాత క్రూయిజ్ సమయాల ప్రకారం నెయిల్ ద్వీపానికి బయలుదేరుతారు. హోటల్‌లో చెక్ ఇన్ చేస్తారు. సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం కోసం సీతాపూర్ బీచ్ అండ్ లక్ష్మణ్‌పూర్ బీచ్‌ను సందర్శిస్తారు. Neil Islandలో భోజనం, రాత్రి బస ఉంటుంది.
    • ఐదో రోజు: అల్పాహారం చేసి చెక్ అవుట్ చేస్తారు. భరత్‌ నగర్ బీచ్‌ను చూస్తారు. అనంతరం క్రూయిజ్ సమయాల ప్రకారం పోర్ట్ బ్లెయిర్‌కు బయలుదేరుతారు. హోటల్‌లో చెక్ ఇన్ చేస్తారు. పోర్ట్ బ్లెయిర్‌లో డిన్నర్, రాత్రి బస ఉంటుంది.
    • ఆరో రోజు: హోటల్‌లో అల్పాహారం చేస్తారు. తెల్లవారుజామున చెక్ అవుట్ చేసి పోర్ట్ బ్లెయిర్ విమానాశ్రయంలో వెళ్లి హైదరాబాద్ కు విమానం ఎక్కాలి. మధ్యాహ్నం వరకు హైదరాబాద్ చేరుకోవడంతో టూర్ ముగుస్తుంది.

    టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు

    హైదరాబాద్ - అండమాన్ టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు చూస్తే…. కంఫర్ట్ క్లాస్ లో సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీకి రూ.65,850గా ఉంది. డబుల్ ఆక్యుపెన్సీకి ఒక్కొక్కరికి రూ. 48,700 చెల్లించాలి. ట్రిపుల్ ఆక్యూపెన్సీ అయితే ఒక్కొక్కరికి రూ. 46950గా నిర్ణయించారు.

    ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించి ఏమైనా సందేహాలుంటే bsashidhar5605@irctc.com మెయిల్ ను సంప్రదించవచ్చు. ఇక 8287932229 / 8287932230 ఫోన్ నెంబర్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. నియమ, నిబంధనలు వర్తిస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

