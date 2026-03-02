Edit Profile
    హైదరాబాద్ వేదికగా మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ క్రీడా వేడుక జరగనుంది. ఫెడరేషన్ ఇంటర్నేషనల్ డి హాకీ (FIH) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న మహిళల హాకీ వరల్డ్ కప్ క్వాలిఫయర్స్ 2026 టోర్నమెంట్‌ను నిర్వహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేసింది.

    Published on: Mar 02, 2026 8:58 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    హైదరాబాద్ మరో ప్రతిష్ఠాత్మక అంతర్జాతీయ క్రీడా టోర్నమెంట్‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతోంది. ఫెడరేషన్ ఇంటర్నేషనల్ డి హాకీ (FIH) ఆధ్వర్యంలో మహిళల హాకీ వరల్డ్ కప్ క్వాలిఫయర్స్ 2026 మ్యాచ్ ను నిర్వహించనుంది. ఇందుకోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేసింది. ఈ టోర్నమెంట్ మార్చి 8 నుంచి మార్చి 14, 2026 వరకు, హైదరాబాద్‌లోని గచ్చిబౌలి హాకీ స్టేడియంలో జరగనుంది.

    మార్చి 8 నుంచి ఉమెన్స్ హాకీ వరల్డ్ క్వాలిఫయర్స్
    మార్చి 8 నుంచి ఉమెన్స్ హాకీ వరల్డ్ క్వాలిఫయర్స్

    ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ టోర్నమెంట్‌ను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్వహించేందుకు సమగ్ర ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. తెలంగాణను గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్ హబ్‌గా నిలబెట్టాలనే దూరదృష్టితో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలకమైన అంతర్జాతీయ క్రీడా ఈవెంట్లను ఆకర్షిస్తోంది.ఈ టోర్నమెంట్ 2026 మహిళల హాకీ వరల్డ్ కప్‌కు అర్హత సాధించేందుకు కీలకంగా నిలవనుంది.

    పాల్గొనే దేశాలు:

    • భారత్
    • ఆస్ట్రియా
    • ఇంగ్లాండ్
    • ఇటలీ
    • కొరియా
    • స్కాట్లాండ్
    • ఉరుగ్వే
    • వేల్స్

    స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ పర్యవేక్షణలో ఏర్పాట్లను సిద్ధం చేశారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ఆస్ట్రో టర్ఫ్, ఆధునిక క్రీడాకారులకు కల్పించాల్సిన సాంకేతిక సదుపాయాలు, అత్యున్నత భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. టోర్నమెంట్ సజావుగా నిర్వహించేందుకు హాకీ ఇండియా - FIH ప్రతినిధులతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విభాగాలతో సమన్వయం కొనసాగుతోంది.

    భారత్, ఇంగ్లాండ్, స్కాట్లాండ్ మరియు ఉరుగ్వే జట్లు ఇప్పటికే హైదరాబాద్ చేరుకున్నాయి. అన్ని జట్లకు ప్రపంచ స్థాయి వసతి మరియు లాజిస్టిక్ సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ఈ టోర్నమెంట్‌కు హాజరయ్యే అన్ని జట్లు, అధికారులు. అభిమానులకు స్వాగతం పలుకుతున్నట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

