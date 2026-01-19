కాలా నమక్ రైస్: డయాబెటిస్ నుంచి గుండె ఆరోగ్యం వరకు.. ఈ సూపర్ ఫుడ్ ప్రయోజనాలు ఇవే
ఉత్తర ప్రదేశ్లో పండే 'కాలా నమక్' బియ్యం ఒక అద్భుతమైన సూపర్ ఫుడ్. 2,600 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ బియ్యం డయాబెటిస్ రోగులకు మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఐరన్, జింక్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన పెరుగుతున్న నేటి కాలంలో 'సూపర్ ఫుడ్స్'కు గిరాకీ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఉత్తర ప్రదేశ్లోని సిద్ధార్థనగర్ ప్రాంతంలో పండే 'కాలా నమక్' బియ్యం ఇప్పుడు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. అద్భుతమైన సువాసన, రుచితో పాటు ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో గుణాలు ఇందులో ఉండటంతో దీన్ని ఒక 'న్యూట్రిషనల్ సూపర్ ఫుడ్'గా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
బుద్ధుడి కాలం నాటి వారసత్వం
ఈ బియ్యానికి దాదాపు 2,600 ఏళ్ల నాటి చరిత్ర ఉంది. గౌతమ బుద్ధుడి తండ్రి శుద్ధోదన మహారాజు పాలించిన కపిలవస్తు (ప్రస్తుత సిద్ధార్థనగర్) ప్రాంతంలో ఈ బియ్యాన్ని సాగు చేసేవారు. అందుకే దీనికి ‘బుద్ధ బియ్యం’ (Buddha Rice) అని పేరు వచ్చింది. పురావస్తు శాఖ తవ్వకాల్లో కూడా ఈ కాలం నాటి బియ్యం గింజలు లభ్యమవ్వడం దీని ప్రాచీనతకు నిదర్శనం. నల్లటి పొట్టును కలిగి ఉండి, ఉడికించినప్పుడు తెల్లగా, పొడవుగా మారే ఈ బియ్యం తనదైన ప్రత్యేక సువాసనను కలిగి ఉంటుంది.
పోషకాల గని: ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో
"కాలా నమక్ బియ్యంలో ఐరన్, జింక్, ప్రొటీన్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇందులో ఉండే 'ఆంథోసైనిన్స్' వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బులను నివారించడమే కాకుండా చర్మ సౌందర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి" అని ఆరోగ్య నిపుణులు డాక్టర్ మేఘనా పాసి వివరించారు. ఈ బియ్యం వల్ల కలిగే మరికొన్ని ఉపయోగాలు ఇవే:
రక్తహీనతకు చెక్: ఇందులో ఐరన్ శాతం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత (Anemia) ఉన్నవారికి ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది.
మెదడు ఆరోగ్యం: విటమిన్-బి పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల మెటబాలిజం మెరుగుపడటమే కాకుండా మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది.
రోగనిరోధక శక్తి: ఇందులోని పొటాషియం, జింక్ రక్తపోటును నియంత్రించడంలో మరియు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
షుగర్ పేషెంట్లకు వరం
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు సాధారణంగా బియ్యం తినడానికి భయపడుతుంటారు. అయితే కాలా నమక్ బియ్యం విషయంలో ఆ భయం అక్కర్లేదు. దీని గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) కేవలం 49-52 మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను వేగంగా పెంచదు. అందుకే మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తమ ఆహారంలో దీన్ని నిరభ్యంతరంగా చేర్చుకోవచ్చు.
జీర్ణక్రియకు మేలు.. బరువు తగ్గడానికి సాయం
ఈ బియ్యంలో పీచు పదార్థం (Fiber) అధికంగా ఉంటుంది. "ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగుతుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తలెత్తవు. అలాగే ఇది తిన్న తర్వాత ఎక్కువ సేపు కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది, దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక" అని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. సాధారణ కార్బోహైడ్రేట్ ఆహారం తిన్నప్పుడు వచ్చే కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు ఇందులో ఉండవు.
ప్రకృతి సిద్ధమైన సాగు
కాలా నమక్ బియ్యం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, దీన్ని ఎక్కువగా ఎరువులు, పురుగుమందులు వాడకుండా సహజ సిద్ధంగా (Organic) పండిస్తారు. పర్యావరణానికి హాని చేయకుండా పండించే ఈ పంట ఆరోగ్యానికి కూడా సురక్షితం. అద్భుతమైన సువాసన, మట్టి వాసనతో కూడిన ఈ బియ్యం పప్పులు, కూరగాయలతో కలిపి తింటే ఆ రుచే వేరు.
మీరు కూడా ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవాలనుకుంటే, మీ భోజనంలో ఈ ప్రాచీన ‘బుద్ధ బియ్యాన్ని’ చేర్చుకోవడం ఒక గొప్ప నిర్ణయం అవుతుంది.
(గమనిక: ఈ వ్యాసం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఆహారంలో మార్పులు చేసే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.)