ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్.. రెండో దశ ఎప్పుడంటే?

ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా అంతకుముందు నెక్లెస్ రోడ్డులో ఆమె విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. ఇందులో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, దామోదర రాజనర్సింహ, వాకిటి శ్రీహరి, కొండా సురేఖ, సీతక్క పాల్గొన్నారు.
రాష్ట్రంలో మహిళా సాధికారతలో భాగంగా ప్రభుత్వం కోటి మంది మహిళలకు కోటి చీరల పంపిణీని ప్రారంభించిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా నేడు ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీని ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి, అర్హులైన మహిళలకు రెండు దశల్లో చీరలను పంపిణీ చేస్తామని చెప్పారు.
చీరలు నేయడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుందని భావించి, ఇందిరమ్మ చీరలను రెండు దశల్లో పంపిణీ చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. డిసెంబర్ 9 నాటికి పూర్తయ్యే మొదటి దశలో గ్రామాల్లోని మహిళలందరికీ చీరలు అందుతాయన్నారు. రెండో దశలో మార్చి 1 నుండి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 8వ తేదీ వరకు పట్టణ ప్రాంతాల్లోని మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేస్తామని, ఈ దశలోనే 65 లక్షల చీరలు పంపిణీ చేయనున్నట్టుగా స్పష్టం చేశారు.
తన మంత్రివర్గంలోని మహిళా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఇందిరమ్మ చీరలు ధరించి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలని రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రతి మహిళా శాసనసభ్యురాలు ఇందిరమ్మ చీరలు ధరించి మహిళా సమాజం ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రదర్శించాలని ముఖ్యమంత్రి నొక్కి చెప్పారు. ఇందిరా గాంధీ స్ఫూర్తితో పీపుల్స్ ప్రభుత్వం అనేక మహిళా సాధికారత పథకాలను ప్రారంభించిందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
'మహిళా సంఘాలు పెట్రోల్ పంపు అవుట్లెట్లను తెరవడానికి ప్రోత్సహిస్తున్నాం. టీజీఎస్ఆర్టీసీ కోసం స్వయం సహాయక సంఘాల నుండి 1000 బస్సులను లీజుకు తీసుకున్నాం. మహిళల పేరుతో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేశాం. రాజకీయాల్లో మహిళా సాధికారతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. కోటి మంది మహిళలను లక్షాధికారులుగా ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం.'అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
ఇప్పుడు, ఇందిరా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా చీరలు పంపిణీ చేయడం ద్వారా మహిళలను కూడా సత్కరిస్తున్నామని రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. దేశానికి ఇందిరా గాంధీ చేసిన గొప్ప సేవలను గుర్తుచేసుకుంటూ, దేశం రాజకీయ శూన్యతను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు మహిళా ప్రధానమంత్రి అండగా నిలిచారని అన్నారు. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలను నెరవేర్చడానికి ఇందిరా గాంధీ కృషి చేశారని, బ్యాంకుల జాతీయీకరణ, వ్యవసాయ భూ పరిమితి చట్టం ప్రవేశపెట్టడం, పేదలకు భూముల పంపిణీ, పేదలకు ఇళ్ల నిర్మాణంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించారన్నారు.
ఇందిరా గాంధీ తన పాలనలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. భారత్ - పాకిస్తాన్ యుద్ధ సమయంలో బలంగా నిలిచి భారతదేశాన్ని కాపాడింది ఇందిరా గాంధీయేనన్నారు. దేశానికి బలమైన నాయకత్వాన్ని అందించిన ఘనత కూడా మాజీ ప్రధానమంత్రికి దక్కిందని చెప్పారు.
