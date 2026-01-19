మళ్లీ క్లాస్ రూమ్కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. హోంవర్క్లు, గ్రూప్ ప్రాజెక్టులు, అసైన్మెంట్లు!
తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొన్ని రోజులు హోంవర్క్లు, అసైన్మెంట్లు చేయనున్నారు. ఇందుకు కారణం ఆయన హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఓ కోర్సులో చేరడమే. మళ్లీ క్లాసు రూములకు హాజరవుతారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలోని కెన్నెడీ స్కూల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో జరిగే 'లీడర్ షిప్ : 21 సెంచరీ' కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్నారు. జనవరి 25 నుంచి 31 వరకు హార్వర్డ్లో జరిగే కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి తరగతులకు హాజరవుతారు. మసాచుసెట్స్లోని కేంబ్రిడ్జ్లోని కెన్నెడీ స్కూల్ క్యాంపస్లో ఐదు ఖండాలకు చెందిన, 20కి పైగా దేశాలకు చెందిన విద్యార్థులు పాల్గొంటారు.
ఈ ప్రోగ్రామ్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తరగతులకు హాజరవుతారు. అసైన్మెంట్లను పూర్తి చేస్తారు, హోంవర్క్లు చేస్తారు, తోటి గ్లోబల్ పార్టిసిపెంట్స్తో కలిసి గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్లలో పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రొఫెసర్ టిమ్ ఓబ్రెయిన్ అధ్యక్షత వహించగా, ప్రొఫెసర్ కరెన్ మోరిస్సే మార్గదర్శకత్వం వహిస్తారు. ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి, చరిత్రలోని వివిధ అంశాల నుండి కేస్ స్టడీలను విశ్లేషించడానికి పాఠ్యాంశాలు రూపొందించారు. తెలంగాణ సీఎం కోర్సు పూర్తయిన తర్వాత హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ప్రోగ్రామ్ కోర్సు సర్టిఫికేట్ అందుకోనున్నారు.
నర్సింగ్ విద్యార్థులకు విదేశీ భాషలు
మరోవైపు అంతకుముందు ఖమ్మం పర్యటనలో భాగంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రపంచంలో పోటీ పడటానికి విద్యార్థులకు విదేశీ భాషా నైపుణ్యాల ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పారు. విదేశీ ఉపాధిని కోరుకునే నర్సింగ్ విద్యార్థులకు జపనీస్, కొరియన్, జర్మన్ భాషలను బోధించే సౌకర్యాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తుందని ప్రకటించారు. జపాన్, దక్షిణ కొరియా, జర్మనీ వంటి దేశాల్లో నర్సులకు అధిక డిమాండ్ ఉందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
నర్సింగ్ విద్యార్థులకు ప్రపంచ ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందడంలో సహాయపడటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జపనీస్, జర్మన్, కొరియన్ భాషలలో ప్రత్యేక బోధనా సౌకర్యాలను కల్పిస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. ఇటీవల తన విదేశీ పర్యటన సందర్భంగా భారతీయ నర్సుల, ముఖ్యంగా తెలంగాణ నుండి వచ్చిన వారి సేవలను చాలా మంది ప్రశంసించారని సీఎం రెడ్డి చెప్పారు. తెలంగాణకు చెందిన నర్సులు తమ వృత్తిపరమైన నైపుణ్యం ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర ప్రతిష్టను మరింత పెంచుతారని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.