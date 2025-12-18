60 శాతానికి పైగా సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన కాంగ్రెస్!
తెలంగాణలో పంచాయతీ పోరు ముగిసింది. దాదాపు 60 శాతానికిపైగా స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది. డిసెంబర్ 22వ తేదీన కొత్త సర్పంచులు బాధ్యతలు తీసుకోనున్నారు.
మూడు దశల్లో జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతుగల అభ్యర్థులు 60 శాతానికి పైగా సర్పంచ్లను గెలుచుకున్నారు. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ మద్దతుగల అభ్యర్థులు 25 శాతం పదవులను గెలుచుకోగా, బీజేపీ మద్దతుగల అభ్యర్థులు కేవలం నాలుగు శాతం పంచాయతీల్లో మాత్రమే విజయం సాధించారు. స్వతంత్రులు కనీసం 10 శాతం గెలిచి, పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు.
మూడో దశలో కాంగ్రెస్ మద్దతుగల అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవాలతో కలిపి 2,286 పంచాయతీలలో విజయం సాధించగా, బీఆర్ఎస్ మద్దతుగల అభ్యర్థులు 1,142, బీజేపీ 242, ఇతరులు 479 గెలుచుకున్నారు. మూడో దశ ఎన్నికలతో రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల పోల్ ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత ఉప సర్పంచ్లను కూడా ఎన్నుకున్నారు.
తెలంగాణలో 12,733 గ్రామ పంచాయతీలకు మూడు విడతల్లో ఎన్నికల్లో జరిగాయి. వీటిలో ఏకగ్రీవాలు చాలానే ఉన్నాయి. ఇందులో కాంగ్రెస్ మద్దతుగల అభ్యర్థులు 7,010 సర్పంచ్ పదవులను గెలుచుకున్నారు, బీఆర్ఎస్ 3,502, బీజేపీ 688, ఇతరులు 1,505 స్థానాలను గెలుచుకున్నారు.
ఎన్నికైన ప్రతినిధులందరూ డిసెంబర్ 20న ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలని నిర్ణయించగా తర్వాత తేదీని మార్చారు. డిసెంబర్ 22న ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్పంచ్ల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాలకు నోడల్ అధికారులను నియమించారు.
మూడో దశలో కనీసం 85.77 శాతం ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. మూడు విడతల్లో కలిపి 85.30 శాతం పోలింగ్ జరిగింది. మొదటి, రెండవ దశల మాదిరిగానే, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా 92.56 శాతం ఓటింగ్తో రాష్ట్రంలో అగ్రస్థానంలో ఉంది.
85 శాతానికి పైగా ఓట్లు పోలైన జిల్లాలు మెదక్ (90.68 శాతం), సూర్యాపేట (89.25 శాతం), ఖమ్మం (88.82 శాతం), నల్గొండ (88.72 శాతం), జోగులాంబ గద్వాల్ (88.54 శాతం), మహబూబాబాద్ (88.52 శాతం), జనగాం (88.48 శాతం), సిద్ధిపేట (88.45 శాతం), మహబూబ్ నగర్ (88.36 శాతం), వరంగల్ (88.21 శాతం), మంచిర్యాల (87.78 శాతం), సంగారెడ్డి (87.43 శాతం), హనుమకొండ (86.45 శాతం), కరీంనగర్ (86.42 శాతం), రంగారెడ్డి (88.22 శాతం), కామారెడ్డి (85.45 శాతం). చాలా చోట్ల అభ్యర్థులు స్వల్ప ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు.