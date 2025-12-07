హైదరాబాద్ NGRIలో ఉద్యోగ ఖాళీలు - ఈ లింక్ తో అప్లయ్ చేసుకోండి

సీఎస్ఐఆర్- నేషనల్ జియోగ్రాఫికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (CSIR-NGRI) హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగా 12 మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ (ఎంటీఎస్) ఖాళీలను రిక్రూట్ చేస్తారు.
NGRIలో ఉద్యోగ ఖాళీలు
అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందుకు జనవరి 5, 2026వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు.
https://www.ngri.res.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు: ఉద్యోగ ప్రకటన - సీఎస్ఐఆర్- నేషనల్ జియోగ్రాఫికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, హైదరాబాద్ ఉద్యోగాలు - మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ మొత్తం ఖాళీలు - 12 (అన్ రిజర్వ్ -6, ఈడబ్యూఎస్ 1, ఓబీసీ 4, ఎస్సీ 1) పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో పదో తరగతి, ఇంటర్లో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. పని చేసిన అనుభవం కూడా ఉండాలి. 2026 జనవరి 5వ తేదీ నాటికి 25 ఏళ్లు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు కొన్ని సడలింపులు ఉంటాయి. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.35,973 జీతం చెల్లిస్తారు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ - ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభ తేదీ - 6 డిసెంబర్ 2025 దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 5 జనవరి 2026 దరఖాస్తు ఫీజు - రూ. 500 చెల్లించాలి. ఎంపిక విధానం - రాత పరీక్ష ఆధారంగా(ట్రేడ్ టెస్ట్) 150 మార్కులకు ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. పరీక్ష సమయం 2 గంటలు ఉంటంది. జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, Quantitative Aptitude, జనరల్ అవెర్నేస్, ఇంగ్లీష్ భాష నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://www.ngri.res.in/ అప్లికేషన్ లింక్ - https://rectt.ngri.res.in/NgriSecOfficer2025/ ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే career.ngri@csir.res.in కు మెయిల్ చేయవచ్చు.