Telangana Rains : తెలంగాణలోని ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. అత్యంత భారీ వర్షాలు
Telangana Rains : మురసు తుపాను ఎఫెక్ట్తో కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. ఈ మేరకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
మురసు తీవ్ర తుపాను ప్రభావంతో తెలంగాణలోని మూడు జిల్లాలకు మంగళవారం రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. దీని అర్థం ఆయా ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో పాటు, కొన్ని చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు పడవచ్చు.
ముందుగా నల్గొండ, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలకు వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేయగా.. మంగళవారం నాడు భారత వాతావరణ శాఖ(IMD) హైదరాబాద్ కేంద్రం సూర్యాపేట, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు, అలాగే కొన్ని చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
మధ్యాహ్నం విడుదల చేసిన వాతావరణ బులెటిన్ ప్రకారం.. మహబూబాబాద్ జిల్లాకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నల్గొండ, యాదాద్రి భువనగిరి, జనగాం, హనుమకొండ, వరంగల్, ములుగు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేశారు.
తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ గణాంకాల ప్రకారం, మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో అత్యధికంగా 25.5 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఆ తర్వాత సత్తుపల్లిలో 22.8 మి.మీ, వేంసూరులో 20 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది.
వాతావరణ సూచన ప్రకారం.. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 120 నుంచి 150 మిల్లీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులు కూడా సంభవించే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం సాయంత్రం నుంచి బుధవారం ఉదయం నుంచి కొన్ని ప్రాంతాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి వరకు పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వీటిలో నల్గొండ, యాదాద్రి భువనగిరి, నాగర్కర్నూల్, జనగాం, వరంగల్, హన్మకొండ, ములుగు ఉన్నాయి . హైదరాబాద్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. ఉదయం, మధ్యాహ్నం వేళల్లో తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో జల్లులు పడ్డాయి.
మురసు తీవ్ర తుపాను ఉదయం 5:30 గంటలకు తీరం దాటింది. తుఫాన్ ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తాంధ్ర…. జిల్లాల్లో రాబోయే 12 గంటల పాటు అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదైంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More