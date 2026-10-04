సికింద్రాబాద్లో ఘోరం.. కొన్ని నిమిషాలు ఆలస్యమైనందుకు డెలివరీ బాయ్పై దంపతుల దాడి
సికింద్రాబాద్లో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. డెలివరీ ఆలస్యమైందని డెలివరీ బాయ్పై దంపతులు దాడి చేశారు.
సికింద్రాబాద్ నగరంలో డెలివరీ ఏజెంట్లపై వరుసగా జరుగుతున్న దాడుల పరంపరలో మరో విచారకర సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఫుడ్ డెలివరీ కొన్ని నిమిషాలు ఆలస్యమైందనే సన్నకారణంతో ఒక డెలివరీ బాయ్పై దంపతులు అత్యంత దారుణంగా భౌతిక దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన సికింద్రాబాద్ కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వాసవి నగర్లో చోటుచేసుకుంది. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
పోలీసులు, బాధితుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆశిష్ అనే డెలివరీ ఏజెంట్ నిత్యం లాగే కస్టమర్ ఆర్డర్ చేసిన పార్శిల్ను అందజేసేందుకు వాసవి నగర్ వెళ్లాడు. అయితే ఆర్డర్ బుక్ చేసే సమయంలో కస్టమర్ యాప్లో తప్పు లొకేషన్ నమోదు చేయడంతో, సరైన చిరునామాను వెతుక్కుంటూ ఆశిష్ అక్కడికి చేరుకునేసరికి కొన్ని నిమిషాల ఆలస్యమైంది.
డెలివరీ ఆలస్యాన్ని నిలదీస్తూ ఆ దంపతులు ఆశిష్తో తీవ్రంగా వాగ్వాదానికి దిగారు. డెలివరీ ఏజెంట్ తప్పు లొకేషన్ వల్ల ఆలస్యమైందని ఎంత వివరణ ఇచ్చినా వినకుండా దంపతులు ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు. గొడవ తారస్థాయికి చేరడంతో, ఆ దంపతుల్లోని మహిళ ఆశిష్పై భౌతిక దాడికి దిగింది. అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తూ అతడిపై చెయ్యి చేసుకుంది.
ఈ దారుణ దృశ్యాలన్నీ సమీపంలో అమర్చిన సీసీటీవీ కెమెరాల్లో స్పష్టంగా రికార్డయ్యాయి. దాడి దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యాపించడంతో తీవ్ర కలకలం రేగింది. బాధితుడు ఆశిష్ వెంటనే కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించి దంపతులపై రాతపూర్వక ఫిర్యాదు చేశాడు. అతడి ఫిర్యాదు, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
నగరంలో రోజురోజుకూ డెలివరీ ఏజెంట్లపై పెరిగిపోతున్న ఇటువంటి దాడులపై గిగ్ వర్కర్లు, వివిధ డెలివరీ సంస్థల ఏజెంట్లు తీవ్ర నిరసన, ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎండ, వాన, ట్రాఫిక్ కష్టాలను ఓర్చి సమయానికి సేవలు అందించే తమపై ఇలాంటి దాడులకు పాల్పడటం సరికాదని వారు ఆవేదన చెందారు.
ఈ ఘటనకు కారణమైన దంపతులపై చట్ట ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, భవిష్యత్తులో ఏజెంట్లకు రక్షణ కల్పించేలా ప్రత్యేక నిబంధనలు తీసుకురావాలని డెలివరీ బాయ్స్ యూనియన్లు పోలీసులను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More